A Külgazdasági és Külügyminisztérium tárcavezetője az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni: Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelőhelyen keresztül Jordániába.

Már menekítik a magyarokat — különjáratokat indít a kormány Jordániába, hogy hazahozza a háború miatt bajbajutottakat / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook / Screenshot

Egyiptomban sem hagyják magukra a bajba került magyarokat

Szijjártó Péter ismertette: „Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott gyülekező magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül – közölte a külügyi tárcavezető, majd hozzátette: – Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítunk kilencven fős kapacitással Ammánból. Ezért azokat, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogjuk hozni.”

Miért Jordániából? Azért, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok

– tette hozzá.