„Ami a Barátság kőolajvezeték körül folyik, az nem műszaki és gazdasági kérdés, hanem színtiszta zsarolás” – az NGM szükség esetén fellép az indokolatlan áremelkedések ellen
A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzet nem műszaki, hanem politikai természetű kérdés, és szerinte egyértelmű zsarolási kísérlet zajlik Magyarországgal szemben – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője.
A szóvivő hangsúlyozta: a Barátság vezeték műszaki állapota rendben van, a kormány műholdfelvételekkel is bemutatta, hogy nincs technikai akadálya a szállításnak. Kiemelte, hogy a szlovák–magyar vizsgálóbizottság felállt, ugyanakkor az ukránok nem engedik be a területre vizsgálódni, ami szerinte szintén politikai dimenzióra utal. Elmondta:
jelenleg a legfontosabb kérdés az, hogy lesz-e elegendő mennyiségű kőolaj.
Állítása szerint a szükséges mennyiség biztosított, ugyanakkor a közvélemény inkább az árak alakulása miatt aggódik. Úgy látja, a kialakult helyzet célja
- a bizonytalanságkeltés
- és az árak felhajtása
lehet. Hangsúlyozta:
ha a választásokat követően változna az ukrán hozzáállás, és ismét zavartalanul működne a vezeték, az szerinte egyértelmű beismerése lenne annak, hogy a korábbi lépések politikai nyomásgyakorlást szolgáltak.
Palóc André szerint energetikai kérdésről van szó, de azt politikai eszközként használják. Magyarország több ügyben – így az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós csomag ügyében, valamint az orosz olajról való leválás és az EU-bővítés kérdésében – eltérő álláspontot képvisel, mint Brüsszel és Kijev, és ez is szerepet játszhat a mostani helyzetben.
Nemcsak Magyarország és Szlovákia használ orosz eredetű kőolajat
Az üzemanyagárakkal kapcsolatban kijelentette: egy esetleges kiesés drágulást eredményezne. Ennek oka részben
- az Ural
- és a Brent
típusú kőolaj közötti árkülönbség, de még inkább az, hogy ha regionális szinten mennyiségi hiány alakul ki, az automatikusan felhajtja az árakat. Hozzátette:
nemcsak Magyarország és Szlovákia használ orosz eredetű kőolajat, hanem több ország is vásárol olyan finomított termékeket, amelyek szintén orosz olajból készülnek, ezért szerinte ellentmondásos az európai politikai kommunikáció.
Úgy vélte, ha Magyarország hirtelen leválna a Barátság vezetékről, az súlyos ellátási és árkockázatot jelentene a régióban. A Tisza Párt kapcsán megjegyezte: a párt egy olyan energetikai nagyvállalattól igazolt szakembert, amely üzleti szempontból akár nyertese is lehetne egy ilyen leválási folyamatnak.
Az ezerforintos benzinárról szóló felvetésekre reagálva azt mondta: bár konkrét árjóslatokba nem kíván bocsátkozni, tartós ellátási nehézség esetén az árak jellemzően nagyot emelkednek. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván geopolitikai találgatásokba bocsátkozni, és Magyarországról nem lehet megoldani a nemzetközi konfliktusokat. A kabinet feladatának azt nevezte, hogy a magyar emberek érdekeit védje, és szükség esetén fellépjen az indokolatlan áremelkedésekkel szemben. Végezetül úgy fogalmazott:
A kormány békepárti álláspontot képvisel, elítéli az erőszakot, ugyanakkor elsődleges felelősségének a hazai ellátásbiztonság és az árstabilitás megőrzését tekinti.