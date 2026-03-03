Energiaválsággal fenyeget az iráni háború, és nincs menekülőút

Folytatódott az energia drágulása kedden is az iráni háború fejleményei nyomán, noha az olajárak már a fegyverek bevetése előtt is felfelé tartottak, és hétfőn is jelentős drágulás volt tapasztalható.

Az iráni háború az LNG-piacot is felborítja / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

Mindegy, hogy olaj, gáz vagy szén, az iráni háború mindent megdrágít

Kedd reggelre a Brent olajfajta hordónkénti ára átlépte a 80 dollárt, ezzel a globális benchmarknak tartott árfolyam mintegy harmadával nőtt már idén. Miután Katar hétfőn közölte, hogy leállítja az LNG-termelést, a gázárak újabb nagy ugráson mentek keresztül, hiszen a közel-keleti országból érkezik a globális LNG-kínálat mintegy ötöde. Bár a katari szállítmányok fő célpontja Ázsia, a kiesés az európai árakat is jelentősen megemelte.

Noha már hétfőn is brutális drágulást jegyeztek fel a TTF holland gáztőzsdén, kedden az árak emelkedésének üteme nem lassult,

a reggeli órákban újabb közel 30 százalékot drágult a nyersanyag, megközelítve az 56 eurós megawattóránkénti szintet.

Ez még mindig messze van az orosz–ukrán háború kitörését követő, korábban elképzelhetetlen szintektől, de jóval magasabb ár, mint normális esetben. A drágulást azt sem fékezte meg, hogy a Gas Infrastructure Europe adatai szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően szinte leállt az európai gáztárolói készletek apadása.

Az energiapiacok összefonódása és az alternatív tüzelőanyagok iránti igény hatására a drágulási hullám a szén piacára is begyűrűzött, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a csillagászati áron kínált LNG-t a széntüzelésű erőművek nagyobb fokozatra kapcsolásával pótolják szerte a világban – írja a Bloomberg. A Hormuzi-szoros lezárása ismét rámutat az energiapiacok törékenységére, hiszen a háború elhúzódása akár globális energiaválságot is kiválthat.