Pályázat: 4–150 millió forint vissza nem térítendő támogatás telephelyfejlesztésre a mikro- és kisvállalkozásoknak

Keddtől még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató programban. A módosítások célja, hogy a vállalkozások igényeihez jobban illeszkedő vissza nem térítendő forrást nyújtson a pályázat, magasabb támogatási összeg, telephelyfejlesztési lehetőség biztosításával, szélesebb vállalkozói réteg elérésével – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Rugalmasabb feltételek a Ginop Plusz-1.2.4-25 pályázaton / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

A kormány mindent megtesz a hazai kkv-k erősítése érdekében, ezt a célt szolgálja a Ginop Plusz-1.2.4-25 program is, amely a legkevésbé fejlett településeken működő mikro- és kisvállalkozások beruházásait támogatja európai uniós társfinanszírozással. A Nemzetgazdasági Minisztérium a vállalkozói visszajelzésekre reagálva újabb kedvező módosításokat hajt végre a tavaly márciusban elindított program pályázati felhívásában.

A módosított felhívás kedden jelenik meg, a megjelenést követően már az új feltételek szerint lehet támogatási kérelmet benyújtani. A program keretében eddig csaknem 2400 támogatási kérelem érkezett be 61,7 milliárd forint értékben, amelyből mintegy 1300 projekt részesült összesen 31,5 milliárd forint támogatásban.

A 150 milliárd forintos teljes keretből még 87 milliárd forint áll rendelkezésre az új pályázati igények finanszírozására.

A közlemény Szabados Richárdot, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárt idézi, aki kiemelte: „A vállalkozói visszajelzések alapján célzott, érdemi könnyítéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a vidéki települések 50 fő alatti vállalkozásai bátrabban és nagyobb léptékben tudjanak fejleszteni vissza nem térítendő támogatás igénybevételével.”

Hozzátette: a kormány célja, hogy a kevésbé fejlett térségekben működő kkv-k számára kiszámítható, rugalmas és érdemi segítséget nyújtson beruházásaik megvalósításához, ezáltal tovább erősítve a vidéki vállalkozások versenyképességét és a térségek gazdasági teljesítményét. A módosított pályázati felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.