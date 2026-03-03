Deviza
Pályázat: 4–150 millió forint vissza nem térítendő támogatás telephelyfejlesztésre a mikro- és kisvállalkozásoknak

Keddtől még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató programban. A módosított pályázat nagyobb támogatási összeget, erősebb ingatlanfejlesztési lehetőséget kínál szélesebb vállalkozói körnek 87 milliárd forintnyi szabad kerettel.
VG
2026.03.03, 10:40
Frissítve: 2026.03.03, 11:28

Keddtől még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató programban. A módosítások célja, hogy a vállalkozások igényeihez jobban illeszkedő vissza nem térítendő forrást nyújtson a pályázat, magasabb támogatási összeg, telephelyfejlesztési lehetőség biztosításával, szélesebb vállalkozói réteg elérésével – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Beautiful,Skilled,Female,Freelancer,Analyzing,Data,From,Online,Reports,On Újraindul a pályázat: 4–150 millió forint vissza nem térítendő támogatás telephelyfejlesztésre a mikro- és kisvállalkozásoknak
Rugalmasabb feltételek a Ginop Plusz-1.2.4-25 pályázaton / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

A kormány mindent megtesz a hazai kkv-k erősítése érdekében, ezt a célt szolgálja a Ginop Plusz-1.2.4-25 program is, amely a legkevésbé fejlett településeken működő mikro- és kisvállalkozások beruházásait támogatja európai uniós társfinanszírozással. A Nemzetgazdasági Minisztérium a vállalkozói visszajelzésekre reagálva újabb kedvező módosításokat hajt végre a tavaly márciusban elindított program pályázati felhívásában.

A módosított felhívás kedden jelenik meg, a megjelenést követően már az új feltételek szerint lehet támogatási kérelmet benyújtani. A program keretében eddig csaknem 2400 támogatási kérelem érkezett be 61,7 milliárd forint értékben, amelyből mintegy 1300 projekt részesült összesen 31,5 milliárd forint támogatásban. 

A 150 milliárd forintos teljes keretből még 87 milliárd forint áll rendelkezésre az új pályázati igények finanszírozására.

A közlemény Szabados Richárdot, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárt idézi, aki kiemelte: „A vállalkozói visszajelzések alapján célzott, érdemi könnyítéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a vidéki települések 50 fő alatti vállalkozásai bátrabban és nagyobb léptékben tudjanak fejleszteni vissza nem térítendő támogatás igénybevételével.”

Hozzátette: a kormány célja, hogy a kevésbé fejlett térségekben működő kkv-k számára kiszámítható, rugalmas és érdemi segítséget nyújtson beruházásaik megvalósításához, ezáltal tovább erősítve a vidéki vállalkozások versenyképességét és a térségek gazdasági teljesítményét. A módosított pályázati felhívás a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

A kormány számos módosításról döntött, többek között a kötelező tárgyi eszközbeszerzés arányát 30 százalékról 10 százalékra csökkentette. Ezáltal a 10 százaléknyi eszközbeszerzésen, a kötelező infokommunikációs fejlesztésen, valamint a projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységeken túl a projekt fennmaradó része teljes egészében fordítható ingatlanfejlesztésre, legyen szó akár korszerűsítésről, bővítésről vagy új építésről.

Kedvezőbb támogatási feltételek a pályázaton

Az igényelhető támogatás összege minimum 4 millió forintra csökken, míg maximuma 150 millió forintra emelkedik a korábbi 5–120 millió forintos sávhoz képest. A támogatási intenzitás továbbra is 50 százalékos, vagyis a beruházás felét az állam biztosítja. Ennek megfelelően a megvalósítható projektek maximális összköltsége 300 millió forint lehet, az igényelhető előleg összege pedig 75 millió forintra nő.

Korábban a projekt összköltsége nem haladhatta meg a vállalkozás előző évi árbevételét, az új szabályozás szerint azonban az igényelhető támogatás összege – a 150 millió forintos felső korlát figyelembevételével – elérheti a vállalkozás előző évi árbevételének akár kétszeresét is. Így azok a vállalkozások, amelyek igazoltan rendelkeznek a szükséges saját forrással, árbevételükhöz képest nagyobb léptékű fejlesztéseket is megvalósíthatnak. További könnyítések:

  • Szélesebb vállalkozói kör számára lesz elérhető a támogatás: a módosítás megszünteti azt a korlátozást, amely kizárta a pályázásból a korábbi Ginop Plusz 1. prioritás keretében támogatásban részesült vállalkozásokat. Emellett lehetővé válik, hogy egy vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásai is önállóan pályázhassanak.
  • Rugalmasabb telephelyszabály: a jövőben elfogadható lesz az a 60–180 napja bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep is, amely ugyanazon vármegyében található, mint a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 180 napja bejegyzett – vagy időközben törölt – egyéb székhely, telephely vagy fióktelep. Ez nagyobb mozgásteret biztosít a vállalkozások számára telephely-átszervezés vagy új telephely kialakítása esetén.
  • A technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése esetén az egyenkénti minimum nettó értékhatárt 500 ezer forintról 300 ezer forintra csökkentették, ezzel is segítve a kisebb értékű, de a működés szempontjából fontos fejlesztések megvalósítását.

