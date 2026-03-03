Barátság kőolajvezeték: az orosz medvének még csak oda sem tudnak szúrni – Zelenszkij a magyaroknak akart fájdalmat okozni

Váltig tagadják az ukránok, hogy a Barátság kőolajvezetéket szándékosan ők zárták volna le, Kijev azonban lebukott, ami egyáltalán nem csoda. Európai és magyarországi fegyverhordozóival együtt évek óta sürgeti, hogy Magyarország és Szlovákia – ha a tengertől elzártak is – váltson az orosz energiáról drágább más eredetűre. A hangoztatott indok csökkenteni Oroszország háborúban felhasználható bevételeit. A Barátság lezárásának sarkában érkező iráni konfliktus egyértelműen kontúrozta, hogy az érvelés hamis: az első bolhacsípésnek is kevés, az utóbbiból pedig Moszkva jól jön ki. Ehhez arra is rá kell pillantanunk, hogy az iráni háború nyomán mi történik az oroszokkal, a kínaiakkal és az indiaiakkal – ez nem Volodimir Zelenszkij ligája, de végső soron mindenkit érint.

A Barátság kőolajvezeték az európaiak (ön)gyilkos játszadozása: a lényeget a nagy emberek megbeszélik egymás közt / Fotó: AFP

A Barátság blokkolásához kötődő hamis politikai marketing leleplezéséhez tulajdonképp nem is volt szükség az iráni konfliktusra. A két eseményt követő világpiaci ármozgások csak aláhúzták, hogy globálisan biztosan nem az egér dübörög, hanem az elefánt.

Barátság kőolajvezeték: nekünk ütőér, az oroszoknak egyáltalán nem az

Elég csak egy pillantást vetni a következő összehasonlításra:

miközben a 2024-es éves adatok szerint a teljes orosz nyersolajexport 240 millió tonna volt,

a Magyarországra és Szlovákiába szállított összesen 8,7 millió tonna ennek mindössze a 3,7 százalékát tette ki.

Könnyű belátni, hogy ennek a mennyiségnek az átirányítását máshova Moszkva nevetve megoldja. Különösen ha tudjuk, hogy ennél még a NATO-tag Törökországba is több olaj ment, nem is számítva Kínát és Indiát (ahonnan, mielőtt ez kiváltotta az amerikaiak haragját, Zelenszkij uniós fegyvernökei nyakra-főre szállították a világot körbejáró átcsomagolt orosz üzemanyagot). Az utóbbiak teljesen más liga. Nagyságrendileg a Barátság Moszkva számára csak egy ér, ha a mi energiaellátásunkban ütőérnek számít is. A 2024-ben szállított orosz nyersolaj mennyisége

Kínában 110 millió tonnára becsülhető,

Indiában pedig 95 millió tonnára.

Az iráni konfliktus kirajzolja, mi az, ami számít – Oroszország fütyül rá

Különösen feltűnő, milyen könnyen átirányítható ez a mennyiség az oroszok számára az iráni háború kitörése után, amikor a Perzsa-öblöt mint olajszállítási útvonalat lezárták, és szükség van az emiatt kieső mennyiség pótlására.