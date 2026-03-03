Világgazdasági feszültségek idején is javult Magyarország pozíciója: a bérek gyorsabban nőttek, mint amit a GDP indokolna – ez áll a legfrissebb Oeco-indexben

Ma már a pénzügyi világ is érzi, hogy egyre inkább foglalkoznia kell a geopolitikával – mutatott rá a rendezvényen Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány sajtóeseményén. Mint mondta, a nagy nemzetközi lapoktól kezdve a banki elemzésekig egyre gyakoribbak a geopolitikai jelentések, ami azt jelzi, hogy korszakváltás zajlik a világgazdaságban. „A nagyhatalmak elkezdtek úgy viselkedni, mint a nagyhatalmak. Ez mindenféle morális megítélés nélkül egy létező környezet, amelyben Magyarországnak boldogulnia kell – lehetőleg jobban, mint korábban.”

A magyar bérek nagyobb arányban tudtak növekedni, mint amit a gazdasági növekedés alapján várnánk / Fotó: NurPhoto via AFP

Reálbér-emelkedés a nehéz európai környezetben

Palóc André szerint a lassuló európai gazdasági környezetben az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a bérek hogyan alakulnak a GDP-növekedéshez képest.

A válaszom az, hogy igen: a bérek nagyobb arányban tudtak növekedni, mint amit a gazdasági növekedés alapján várnánk

– mondta. Kiemelte, hogy a minimálbér-emelés 11 százalékos volt, ami az uniós rangsorban a négy legmagasabb között van. Hozzátette: ha az egész ciklust nézzük, akkor az általános bérnövekedés is az egyik legmagasabb mértékű volt EU-s összevetésben.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az adatok inflációval korrigált, reálértéken értendők. Elmondása szerint 2021-hez képest a legalacsonyabb jövedelmű 10 százalék bére nőtt a legnagyobb mértékben, 25 százalék feletti reálbér-emelkedéssel. A középső jövedelmi decilisek – a negyediktől a hetedikig – 16–17 százalékos reálnövekedést értek el, ami a második legmagasabb ütem.

„Ebből az következik, hogy egy nehéz gazdasági helyzetben is növekvő reálbérpályát tudott bemutatni az ország, miközben a munkahelyeket is sikerült megőrizni” – mondta. Palóc André kitért a foglalkoztatásra is. Elmondása szerint Magyarország foglalkoztatási rátája 4 százalékponttal haladja meg az Európai Unió átlagát. „Ha megnézzük, hogy vannak olyan uniós országok, ahol minden kilencedik embernek nincs munkahelye, a fiatalok körében pedig minden negyediknek, akkor különösen fontos eredmény, hogy nálunk a foglalkoztatás ilyen szinten áll” – emelte ki.