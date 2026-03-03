Több száz milliárd forintos pert aggattak a Sony nyakába: játékosok milliói kaphatnak kompenzációt
A Sony példátlan felháborodással nézz szembe az Egyesült Királyságban: jelenleg a PlayStation van össztűz alatt a digitális platformok gyakorlata miatt, azzal vádolják, hogy túlzott és tisztességtelen díjakat számít fel a digitális letöltések után. Az ügy több mint 12 millió játékost érinthet, és akár közel 2 milliárd font (mintegy 920 milliárd forint) kártérítési igénnyel is járhat.
A keresetet Alex Neill fogyasztóvédelmi szakértő nyújtotta be, becslések szerint 12,2 millió brit gamer nevében. A per alapja, hogy a Sony a PlayStation Store digitális áruházán keresztül „túlzott és tisztességtelen” árakat alkalmaz, kihasználva a saját ökoszisztémájának zártságát.
A PlayStation-játékok a konzol 1995-ös brit indulásakor még fizikai lemezen kerültek forgalomba, mára azonban a digitális letöltés vált dominánssá, különösen a PlayStation 5 esetében. A 2020-ban piacra dobott modellből világszerte több mint 90 millió darabot értékesítettek, és az egyik legnagyobb példányszámban eladott játékkonzollá vált. A legolcsóbb változat ráadásul már nem is rendelkezik lemezmeghajtóval, ami tovább erősíti a digitális értékesítés szerepét.
A felperesek szerint a Sony a digitális átállásból aránytalan hasznot húzott, miközben kizárta a versenyt azzal, hogy nem engedélyez alternatív letöltési rendszereket a platformján.
Az állítás szerint a vállalat 30 százalékos jutalékot számít fel a fejlesztőknek és kiadóknak a digitális vásárlások után, melyet végső soron a fogyasztók fizetnek meg. Ehhez kapcsolódik a kereset egyik kulcsállítása, hogy a Sony zárt ökoszisztémája a digitális felhasználókat lényegében „foglyul ejtett vásárlói csoporttá” tette. A jogi képviselet szerint a rivális digitális áruházak kizárása megszünteti az árversenyt, így a PlayStation Store-ban kialakuló árak mesterségesen magasabbak lehetnek.
Ha a bíróság helyt ad a keresetnek, az érintettek fejenként akár 162 font (mintegy 74 500 forint) kártérítésre is jogosultak lehetnek. Ez összesen közel 2 milliárd fontot (mintegy 920 milliárd forintot) tenne ki az állítólagos túlárazás és az arra számított 8 százalékos kamat becslése alapján.
A Sony szerint indokolt a modell
A Sony védekezésében azt hangsúlyozza, hogy a digitális terjesztési modell indokolt, részben biztonsági és adatvédelmi megfontolások miatt. A vállalat szerint a harmadik fél által működtetett letöltési áruházak beengedése növelné a kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat. Emellett a cég arra is hivatkozik, hogy jelentős beruházásokat hajt végre a hardverfejlesztésben, a konzolokat pedig viszonylag alacsony haszonkulccsal értékesíti a felhasználói bázis kiépítése érdekében.
A digitális értékesítések után felszámított jutalék így részben keresztfinanszírozási eszközként szolgál a hardveres költségek fedezésére.
A londoni versenyfellebbviteli bíróság előtt március 10-én induló, várhatóan tíz hétig tartó tárgyalás nem egyedi eset.
- Az Egyesült Királyságban az utóbbi időszakban több hasonló csoportos kereset is indult a digitális platformok jutalékrendszere miatt.
- Októberben a bíróság megállapította, hogy az Apple visszaélt erőfölényével, amikor akár 30 százalékos jutalékot számított fel az App Store-on keresztüli vásárlások után – a vállalat fellebbezett a döntés ellen.
- Egy másik, a Qualcomm ellen indított pert ugyanakkor nemrég visszavontak.
