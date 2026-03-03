Deviza
EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51% EUR/HUF387 +1,82% USD/HUF333,44 +2,6% GBP/HUF444,05 +1,91% CHF/HUF424,45 +1,7% PLN/HUF90,38 +0,75% RON/HUF75,82 +1,67% CZK/HUF15,9 +1,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 585,61 -3,02% MTELEKOM2 125 -1,65% MOL3 636 -0,39% OTP36 430 -5,13% RICHTER11 550 -2,51% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 512,61 -1,56% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 540,61 -3,7% BUX121 585,61 -3,02% MTELEKOM2 125 -1,65% MOL3 636 -0,39% OTP36 430 -5,13% RICHTER11 550 -2,51% OPUS525 -0,38% ANY7 000 -2,57% AUTOWALLIS154 -1,95% WABERERS4 840 -3,31% BUMIX9 512,61 -1,56% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 540,61 -3,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
PlayStation
díjazás
per
Sony
Egyesült Királyság
letöltés

Több száz milliárd forintos pert aggattak a Sony nyakába: játékosok milliói kaphatnak kompenzációt

Több mint 12 millió játékost érinthet az a versenyjogi eljárás, amely a Sony digitális árazási gyakorlatát támadja. A Sony-per középpontjában a 30 százalékos jutalék áll, amelyet a vállalat a PlayStation Store-ban alkalmaz. A per tétje közel 2 milliárd font, azaz mintegy 920 milliárd forint lehet.
Gergely Máté
2026.03.03, 10:35
Frissítve: 2026.03.03, 11:16

A Sony példátlan felháborodással nézz szembe az Egyesült Királyságban: jelenleg a PlayStation van össztűz alatt a digitális platformok gyakorlata miatt, azzal vádolják, hogy túlzott és tisztességtelen díjakat számít fel a digitális letöltések után. Az ügy több mint 12 millió játékost érinthet, és akár közel 2 milliárd font (mintegy 920 milliárd forint) kártérítési igénnyel is járhat.

Több száz milliárd forintos pert aggattak a Sony nyakába: játékosok milliói kaphatnak kompenzációt
Több száz milliárd forintos pert aggattak a Sony nyakába: játékosok milliói kaphatnak kompenzációt / Fotó: Budiman B Daud

A keresetet Alex Neill fogyasztóvédelmi szakértő nyújtotta be, becslések szerint 12,2 millió brit gamer nevében. A per alapja, hogy a Sony a PlayStation Store digitális áruházán keresztül „túlzott és tisztességtelen” árakat alkalmaz, kihasználva a saját ökoszisztémájának zártságát.

A PlayStation-játékok a konzol 1995-ös brit indulásakor még fizikai lemezen kerültek forgalomba, mára azonban a digitális letöltés vált dominánssá, különösen a PlayStation 5 esetében. A 2020-ban piacra dobott modellből világszerte több mint 90 millió darabot értékesítettek, és az egyik legnagyobb példányszámban eladott játékkonzollá vált. A legolcsóbb változat ráadásul már nem is rendelkezik lemezmeghajtóval, ami tovább erősíti a digitális értékesítés szerepét.

A felperesek szerint a Sony a digitális átállásból aránytalan hasznot húzott, miközben kizárta a versenyt azzal, hogy nem engedélyez alternatív letöltési rendszereket a platformján. 

Az állítás szerint a vállalat 30 százalékos jutalékot számít fel a fejlesztőknek és kiadóknak a digitális vásárlások után, melyet végső soron a fogyasztók fizetnek meg. Ehhez kapcsolódik a kereset egyik kulcsállítása, hogy a Sony zárt ökoszisztémája a digitális felhasználókat lényegében „foglyul ejtett vásárlói csoporttá” tette. A jogi képviselet szerint a rivális digitális áruházak kizárása megszünteti az árversenyt, így a PlayStation Store-ban kialakuló árak mesterségesen magasabbak lehetnek.

Ha a bíróság helyt ad a keresetnek, az érintettek fejenként akár 162 font (mintegy 74 500 forint) kártérítésre is jogosultak lehetnek. Ez összesen közel 2 milliárd fontot (mintegy 920 milliárd forintot) tenne ki az állítólagos túlárazás és az arra számított 8 százalékos kamat becslése alapján.

A Sony szerint indokolt a modell

A Sony védekezésében azt hangsúlyozza, hogy a digitális terjesztési modell indokolt, részben biztonsági és adatvédelmi megfontolások miatt. A vállalat szerint a harmadik fél által működtetett letöltési áruházak beengedése növelné a kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat. Emellett a cég arra is hivatkozik, hogy jelentős beruházásokat hajt végre a hardverfejlesztésben, a konzolokat pedig viszonylag alacsony haszonkulccsal értékesíti a felhasználói bázis kiépítése érdekében. 

A digitális értékesítések után felszámított jutalék így részben keresztfinanszírozási eszközként szolgál a hardveres költségek fedezésére.

A londoni versenyfellebbviteli bíróság előtt március 10-én induló, várhatóan tíz hétig tartó tárgyalás nem egyedi eset. 

  • Az Egyesült Királyságban az utóbbi időszakban több hasonló csoportos kereset is indult a digitális platformok jutalékrendszere miatt. 
  • Októberben a bíróság megállapította, hogy az Apple visszaélt erőfölényével, amikor akár 30 százalékos jutalékot számított fel az App Store-on keresztüli vásárlások után – a vállalat fellebbezett a döntés ellen. 
  • Egy másik, a Qualcomm ellen indított pert ugyanakkor nemrég visszavontak.

A Sony elképesztő technológiát mutathat be: ez alapjaiban változtathatja meg a fejlesztők és a játékosok élményét is

Az elmúlt hetekben egy szabadalmi dokumentum borzolta fel a videójáték-ipart, valamint felélénkített egy ma is kifejezetten égető problémát: a videójátékok folyamatosan növekvő méretét, melyek főleg a mai memóriaárak mellett még kellemetlenebbül érintik a fejlesztőket és a játékosokat is. A Sony által benyújtott Asset Streaming System and Method (nyers fordításban: játéktartalom-streamelési rendszer és módszer) elnevezésű megoldás nem új konzolt vagy konkrét funkciót jelent, hanem egy technológiai koncepciót vázol fel arra, miként lehetne érdemben csökkenteni a helyben tárolt adatmennyiséget anélkül, hogy a játék futtatása teljes egészében felhőbe költözne.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu