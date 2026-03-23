Már jegyre osztják a vizet a Perzsa-öbölben rekedt némelyik hajón

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkára szerint 20 ezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és a kereskedelmi hajók elleni támadásoknak halálos áldozatai is vannak. Ha nem javul a helyzet, az a Covid–19-világjárvány első két évében látott krízist idézheti elő a tengereken.
2026.03.23, 13:59
Frissítve: 2026.03.23, 14:21

Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO kormányzótanácsa nemrég Londonban kétnapos rendkívüli közgyűlést tartott. Az értekezleten több tagország javaslatot terjesztett be arról, hogy alakítsanak ki biztonságos tengeri folyosót, amelyen át a hajók elhagyhatnák a térséget. A hajókon szolgáló tengerészek helyzete napról napra romlik, miközben veszélynek vannak kitéve. A helyzet emlékezetet a koronavírus okozta globális válságra, amikor százezres nagyságrendben rekedtek áruszállító hajókon tengerészek azért, hogy a vállalatok fönn tudják tartani a világkereskedelemben az áruáramlás legalább egy részét írja az Origo.

A Perzsa-öbölben rekedt hajókon veszteglő tengerészek helyzete napró napra romlik / Fotó: Anadolu via AFP (illusztráció)

A koronavírus-járvány idején látott válság fenyeget a tengereken

A lap összeállításában arról ír, hogy a mostani helyzetben hasonló tengerészeti krízis fenyeget. Az IMO közlésével összhangban adott ki főtitkári nyilatkozatot a Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) is, melyben az áll, hogy „minél tovább tart ez a válság, annál nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve a legénységek, mivel a készletek kezdenek kimerülni, és a hajóüzemanyagok fogynak”. Az ICS jelzése szerint nem pusztán arról van szó, hogy a tengerészeknek szerződéses idejükön túl kell szolgálniuk a hajókon, hanem 

olyan alapvető szempontokról is, mint hogy például lesz-e elég élelmiszerük az út folytatásához, ha a Hormuzi-szoros felszabadul, és ha igen, honnan.

Úgy tűnik, a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tétele érdekében nagyobb országok mégis hajlandók valamiféle szerepvállalásra, bár ennek részletei egyelőre nem ismertek, az IMO szerint pedig az a korábbi amerikai javaslat, hogy hadihajók kíséretében kellene átvezetni kereskedelmi konvojokat az átjárón, nagy segítséget jelentene ugyan, de az sem garantálna teljes biztonságot. Az IMO főtitkára a Financial Timesnak adott interjúban hangsúlyozta: a problémát részben a Hormuzi-szoros földrajzi adottságai okozzák. Elmondta: a szoros a legszűkebb részén 33 kilométer széles, viszont a mélytengeri hajózási útvonalak együttes szélessége mindkét irányt tekintve nem egészen négy kilométer.

A kialakult helyzetre egyre több országban hárul figyelem. Például az Egyesült Államok egyik szenátora nyílt levelet írt az illetékes parancsnokságnak azért, hogy tegyenek valamint a Perzsa-öbölben rekedt amerikai áruszállítók legénysége érdekében. „A hajókon tartózkodó legénység állítólag már jegyrendszerrel osztja be a vizet és az ellátmányt, miközben tartós pszichológiai nyomás alatt dolgoznak” állítja felhívásában Richard Blumenthal szenátor.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

