Már jegyre osztják a vizet a Perzsa-öbölben rekedt némelyik hajón
Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO kormányzótanácsa nemrég Londonban kétnapos rendkívüli közgyűlést tartott. Az értekezleten több tagország javaslatot terjesztett be arról, hogy alakítsanak ki biztonságos tengeri folyosót, amelyen át a hajók elhagyhatnák a térséget. A hajókon szolgáló tengerészek helyzete napról napra romlik, miközben veszélynek vannak kitéve. A helyzet emlékezetet a koronavírus okozta globális válságra, amikor százezres nagyságrendben rekedtek áruszállító hajókon tengerészek azért, hogy a vállalatok fönn tudják tartani a világkereskedelemben az áruáramlás legalább egy részét – írja az Origo.
A koronavírus-járvány idején látott válság fenyeget a tengereken
A lap összeállításában arról ír, hogy a mostani helyzetben hasonló tengerészeti krízis fenyeget. Az IMO közlésével összhangban adott ki főtitkári nyilatkozatot a Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) is, melyben az áll, hogy „minél tovább tart ez a válság, annál nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve a legénységek, mivel a készletek kezdenek kimerülni, és a hajóüzemanyagok fogynak”. Az ICS jelzése szerint nem pusztán arról van szó, hogy a tengerészeknek szerződéses idejükön túl kell szolgálniuk a hajókon, hanem
olyan alapvető szempontokról is, mint hogy például lesz-e elég élelmiszerük az út folytatásához, ha a Hormuzi-szoros felszabadul, és ha igen, honnan.
Úgy tűnik, a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tétele érdekében nagyobb országok mégis hajlandók valamiféle szerepvállalásra, bár ennek részletei egyelőre nem ismertek, az IMO szerint pedig az a korábbi amerikai javaslat, hogy hadihajók kíséretében kellene átvezetni kereskedelmi konvojokat az átjárón, nagy segítséget jelentene ugyan, de az sem garantálna teljes biztonságot. Az IMO főtitkára a Financial Timesnak adott interjúban hangsúlyozta: a problémát részben a Hormuzi-szoros földrajzi adottságai okozzák. Elmondta: a szoros a legszűkebb részén 33 kilométer széles, viszont a mélytengeri hajózási útvonalak együttes szélessége mindkét irányt tekintve nem egészen négy kilométer.
A kialakult helyzetre egyre több országban hárul figyelem. Például az Egyesült Államok egyik szenátora nyílt levelet írt az illetékes parancsnokságnak azért, hogy tegyenek valamint a Perzsa-öbölben rekedt amerikai áruszállítók legénysége érdekében. „A hajókon tartózkodó legénység állítólag már jegyrendszerrel osztja be a vizet és az ellátmányt, miközben tartós pszichológiai nyomás alatt dolgoznak” – állítja felhívásában Richard Blumenthal szenátor.
