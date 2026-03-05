Felszólították a szerbeket, hogy csak végszükség esetén utazzanak Horvátországba – több tízezer munkavállalót érint, teljes a felháborodás

A szerb külügyminisztérium kedden közzétett egy utazási tanácsokat tartalmazó kiadványt, amelyen a világ összes országát négy kategóriába sorolták, zöldtől pirosig, a biztonsági kockázatok értékelése alapján – írj a Nova.rs. Az uniós tagállam és egyben szomszéd Horvátország meglepő csoportba került.

Meglepő besorolást kapott Horvátország a szerb külügyminisztérium új utazási kockázati térképén / Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

A minisztérium a piros kategóriába sorolta azokat az országokat, amelyekbe biztonsági okokból nem ajánlott Szerbia állampolgárainak utazni.

A 23 ország között, ahová a szerb állampolgároknak nem ajánlott utazni, 14 közel-keleti ország található: Bahrein, Izrael, Irak, Irán, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Omán, Palesztina, Szaúd-Arábia, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek.

Ukrajna és Afganisztán, Líbia, Bissau-Guinea, Dél-Szudán, Mali, Szomália, Szudán és a Közép-afrikai Köztársaság szintén a vörös kategóriába tartozik.

28 ország a narancssárga és 61 a sárga kategóriában

A narancssárga kategóriába 28 olyan ország tartozik, amelyekre a „csak végszükség esetén utazzon” ajánlás vonatkozik.

Az egyetlen európai ország ezen a listán Horvátország.

A szerb külügyminisztérium sárgával jelöli azokat az országokat, amelyekre a „fokozott óvintézkedésekkel utazzon” tanács érvényes. A 61 ország között Európából csak Albánia szerepel.

A világ összes többi országa zöld besorolású, ami azt jelenti, hogy oda bátran utazhatnak a szerbek.

Egy ide, egy oda: adok-kapok Horvátország és Szerbia között

A szerbek lépése viszontválasz lehetett arra, amit Horvátország már a nyáron meglépett. A horvát külügyi tárca akkor azt tanácsolta az állampolgároknak, hogy ne utazzanak a szomszédos Szerbiába.

A tárca júliusi közleménye azt javasolta, hogy a horvátok halasszanak el minden nem létfontosságú utazást Szerbiába, mert a szomszédos országban olyan események történnek, amelyek óvatosságot indokolnak. A minisztérium figyelemmel követi a fejleményeket, és rögzített minden esetet, amikor a szerb hatóságok alap nélkül, nem megfelelő módon léptek fel horvátok ellen.

Akkoriban tömeges kormányellenes tüntetésektől volt hangos az ország, a Szerbiában zajló demonstrációk előre nem jelezhető útlezárásokhoz vezettek.