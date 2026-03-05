Deviza
Az OTP eredményére váró BUX megőrizte a lendületét, de a forintot ütik

Az iráni háború alakulása ismét nem kedvezett a forintnak, a piacok energiaválságtól tartanak. A pesti tőzsde megőrizte lendületét.
2026.03.05, 09:07
Frissítve: 2026.03.05, 10:49

Békeidőben a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a hét legfontosabb eseményét az OTP pénteken várható eredménye jelentené, de az iráni háború most mindent felülír. A pesti tőzsde szerdán visszapattant a hét eleji eladási hullám után, ám kérdés volt, hogy csütörtökre is megmarad-e a lendület.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A pesti tőzsde csütörtökön is lendületben maradt / Fotó: Vémi Zoltán

A szerdai erősödés után csütörtökön a forint ismét gyengült az energiaárak újabb emelkedésének az árnyékában, így egy euróért mintegy 387,6 forintot kellett adni a reggeli órákban. A magyar fizetőeszköz azonban még így is erősebb, mint a hét folyamán elért 390-es szintet is meghaladó euró/forint árfolyam. A dollár/forint árfolyam 334 körül alakult reggel.

Így nyitott a pesti tőzsde

Az iráni háború alakulását mérlegelő környezetben a BÉT vezető részvényindexe, a BUX 0, 32 százalékos emelkedés után 124 273,83 pont körül mozgott a csütörtöki kereskedés kezdetén. A meghatározó blue chipek árfolyama a következő módon alakult a nyitást követő percekben:

  • Az OTP árfolyama több mint 1 százalékos emelkedés után a 37 800 forintos szintet közelítette csütörtök reggel.
  • A Mol részvényei 0,27 százalékos gyengüléssel, 3650 forintos árfolyam cseréltek gazdát a kereskedés kezdetén.
  • A Richter papírja ugyancsak enyhe gyengüléssel kezdték a napot, a gyógyszergyártó részvényeiért 0,17 százalékos gyengülés után 11 650 forintot értek.
  • Magyar Telekom részvényei változatlan 2150 forintos árfolyamon kezdték a napot.
