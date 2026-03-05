Az OTP eredményére váró BUX megőrizte a lendületét, de a forintot ütik

Békeidőben a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a hét legfontosabb eseményét az OTP pénteken várható eredménye jelentené, de az iráni háború most mindent felülír. A pesti tőzsde szerdán visszapattant a hét eleji eladási hullám után, ám kérdés volt, hogy csütörtökre is megmarad-e a lendület.

A pesti tőzsde csütörtökön is lendületben maradt / Fotó: Vémi Zoltán

A szerdai erősödés után csütörtökön a forint ismét gyengült az energiaárak újabb emelkedésének az árnyékában, így egy euróért mintegy 387,6 forintot kellett adni a reggeli órákban. A magyar fizetőeszköz azonban még így is erősebb, mint a hét folyamán elért 390-es szintet is meghaladó euró/forint árfolyam. A dollár/forint árfolyam 334 körül alakult reggel.

Így nyitott a pesti tőzsde

Az iráni háború alakulását mérlegelő környezetben a BÉT vezető részvényindexe, a BUX 0, 32 százalékos emelkedés után 124 273,83 pont körül mozgott a csütörtöki kereskedés kezdetén. A meghatározó blue chipek árfolyama a következő módon alakult a nyitást követő percekben: