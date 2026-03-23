Ukrán szennyezett tojás árasztotta el Európát: nem lehet követni, milyen termékekbe került bele – Magyarország hiába szólt

Egyre gyakrabban mutatnak ki antibiotikum-maradványokat az Ukrajnából az Európai Unióba importált tojásokban az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszer (RASFF) aktuális adatai szerint. 2023 szeptembere óta összesen 14 bejelentést rögzítettek a platformon az Ukrajnából származó tojás- vagy tojástermék-szállítmányokkal kapcsolatos problémákról.

Az Ukrajnából érkező tojás több szempontból is problémás / Fotó: Shutterstock

A Berliner Zeitung elemzése szerint a látens esetek száma valószínűleg még ennél is sokkal nagyobb lehet, ugyanis miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, az EU megnyitotta agrárpiacait Ukrajna előtt, és jelentősen növelte a térségből származó tojásimportját, amely a német lap szerint a 2022-es 13 ezer tonna héjas tojásról több mint 85 ezer tonnára emelkedett a múlt évben. Ez fokozza a nyomást az uniós ellenőrzési rendszeren.

Amikor az Európai Unió 2022 tavaszán, az orosz–ukrán háború kitörését követően megnyitotta agrárpiacait, ezt a szolidaritás gesztusának szánta. Számos ukrán agrártermék esetében felfüggesztették a vámokat és az importkvótákat, hogy a háború ellenére is új exportlehetőségeket biztosítsanak az ország gazdaságának. Azonban azóta a kereskedelmi folyamatok jelentősen átalakultak, többek között a tojáspiacon is.

Szinte kilőtt az ukrán tojásimport

Míg korábban az ukrán tojás viszonylag csekély szerepet játszott az EU kereskedelmében, az export az elmúlt években erőteljesen növekedett. 2022 óta a mennyiség több mint hatszorosára duzzadt. A RASFF adatai most azokat a kockázatokat is megmutatják, amelyek ezzel az exportrobbanással együtt járnak.

Az Ukrajnából származó, az EU-ban a RASFF-ben nyilvántartott tojásos esetek különféle kockázatokhoz kapcsolódnak – a tiltott állatgyógyászati készítmények maradványaitól a mikrobiológiai szennyezettségen át egészen a jelölési hiányosságokig. Különösen gyakran fordulnak elő azonban antibiotikum-maradványok. Több esetben az uniós hatóságok AOZ-t mutattak ki (ez a nitrofuránok antibiotikum-csoportjába tartozó anyagok egyik bomlásterméke, amelyeket korábban az állattartásban alkalmaztak, például bakteriális fertőzések kezelésére vagy növekedésserkentésre). Az EU-ban az 1990-es évek közepe óta tilos az alkalmazásuk haszonállatok esetében.