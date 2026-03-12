Deviza
EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49% EUR/HUF390,17 +0,7% USD/HUF338,52 +0,88% GBP/HUF451,88 +0,63% CHF/HUF431,59 +0,52% PLN/HUF91,35 +0,14% RON/HUF76,58 +0,6% CZK/HUF15,97 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Barátság kőolajvezeték
Kijev
Czepek Gábor

Menekülnie kellett a magyar delegációnak Kijevben - a föld alól jelentkezett be Czepek Gábor

Légiriadó miatt kellett óvóhelyre vonulnia a Kijevben tárgyaló magyar delegációnak, amely az ukrán területen megsérült Barátság kőolajvezeték ügyében érkezett a fővárosba. A küldöttség a vezeték állapotát és az olajszállítás újraindításának lehetőségét vizsgálta, amikor megszólaltak a légvédelmi szirénák. A légiriadó mindennapos az ukránoknál.
VG
2026.03.12., 16:03
Fotó: MTI

A magyar küldöttség éppen a Barátság kőolajvezeték helyzetéről tárgyalt Kijevben, amikor megszólalt a légiriadót jelző sziréna, ezért a résztvevőknek azonnal menedékhelyre kellett menniük. A delegációt vezető Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Kijev dróncsapások légiriadó
Kijevben mindennapos a légiriadó / Fotó: Hans Lucas via AFP

A politikus egy videót is közzétett az óvóhelyről, amelyen az látható, hogy a delegáció tagjai a föld alatti menedékhelyen tartózkodnak, miközben a légiriadó zajlik. A magyar küldöttség azért utazott Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében folytasson egyeztetéseket, és információkat gyűjtsön a szállítás helyzetéről. A vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és a térség energiaellátásában, ezért a szállítás körüli vita az elmúlt időszakban diplomáciai és gazdasági kérdéssé vált.

Mindennapos a légiriadó az ukrán fővárosban

Az eset ismét rámutat arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában még a hivatalos tárgyalások is a légiriadók és biztonsági intézkedések közepette zajlanak. A kijevi mindennapok része, hogy egy-egy légiriadó idején a lakosoknak és a városban tartózkodóknak óvóhelyekre kell vonulniuk, amíg a riasztást vissza nem vonják.

A magyar kormány szerint a küldöttség hivatalosan bejelentett delegációként érkezett Ukrajnába, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített. Az ukrán fél ugyanakkor azt állítja, hogy

  • a látogatásról nem kaptak előzetes értesítést,
  • és a delegációnak nincs egyeztetett hivatalos programja.

A magyar kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a látogatást diplomáciai csatornákon előre jelezték az ukrán hatóságoknak.

Czepek Gábor szerint a delegáció munkája több külföldi diplomata figyelmét is felkeltette: úgy tudja, számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövet is érdeklődik a küldöttség tevékenysége iránt, így „izgalmas napok” várhatók a Barátság vezeték ügyében.

A magyar kormány szerint előre bejelentett, hivatalos delegáció érkezett Kijevbe Czepek Gábor vezetésével, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyaljon. Az ukrán kormány azonban azt állítja, hogy a küldöttség tagjai turistaként léptek be az országba, és nincs egyeztetett hivatalos programjuk.

Ukrajna szerint a magyar küldöttség tagjai csak turisták 

Kijev nemrég azt jelezte vissza az Ukrajnába tartó küldöttségnek, hogy csak „turistaként” léptek be az országba. Az ukrán külügyminisztérium szokatlanul éles hangvételű közleményben reagált arra, hogy a delegáció akár napokon belül is leránthatja a leplet az energiablokádról, amellyel Kijev több mint egy hónapja próbálja zsarolni Magyarországot.

„Tudomásunk van arról, hogy ma reggel magyar állampolgárok egy csoportja belépett Ukrajna területére a schengeni országok polgáraira vonatkozó általános szabályok alapján. De csak turistaként léptek be Ukrajnába” – közölte az ukrán külügy. A minisztérium emellett azt állította, hogy a csoportnak nincs hivatalos státusza, és nincsenek előre egyeztetett hivatalos találkozói Ukrajnában, ezért szerintük azt „helytelen delegációnak nevezni”.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
lakásbiztosítás

Az Otthon Start miatt érdemes leporolni a lakásbiztosításokat – ezek a leggyakoribb és legextrémebb károk és kérések: sokat lehet spórolni egy új szerződéssel

Óriási előnyök rejlenek az apró részletekben.
2 perc
energiaválság

Amerika sem ússza meg a közel-keleti válságot: felborult az olajpiac, elszálltak az árak – egy százéves törvény eltörlése oldhat meg mindent

A Hormuzi-szoros lezárásának és az amerikai jogszabályok béklyójának kombinációja komoly kihívást jelent az energiapiacnak.
6 perc
iráni konfliktus

Újabb ellátási veszély a Hormuzi-szoros zárlata miatt: katasztrofális az időzítés– Trump tombol, Amerika nem kapja meg, amit akart

Csütörtökön a korai kereskedésben kilőttek a műtrágyarészvények a Wall Streeten.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu