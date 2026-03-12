Menekülnie kellett a magyar delegációnak Kijevben - a föld alól jelentkezett be Czepek Gábor
A magyar küldöttség éppen a Barátság kőolajvezeték helyzetéről tárgyalt Kijevben, amikor megszólalt a légiriadót jelző sziréna, ezért a résztvevőknek azonnal menedékhelyre kellett menniük. A delegációt vezető Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be a történtekről.
A politikus egy videót is közzétett az óvóhelyről, amelyen az látható, hogy a delegáció tagjai a föld alatti menedékhelyen tartózkodnak, miközben a légiriadó zajlik. A magyar küldöttség azért utazott Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében folytasson egyeztetéseket, és információkat gyűjtsön a szállítás helyzetéről. A vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és a térség energiaellátásában, ezért a szállítás körüli vita az elmúlt időszakban diplomáciai és gazdasági kérdéssé vált.
Mindennapos a légiriadó az ukrán fővárosban
Az eset ismét rámutat arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában még a hivatalos tárgyalások is a légiriadók és biztonsági intézkedések közepette zajlanak. A kijevi mindennapok része, hogy egy-egy légiriadó idején a lakosoknak és a városban tartózkodóknak óvóhelyekre kell vonulniuk, amíg a riasztást vissza nem vonják.
A magyar kormány szerint a küldöttség hivatalosan bejelentett delegációként érkezett Ukrajnába, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített. Az ukrán fél ugyanakkor azt állítja, hogy
- a látogatásról nem kaptak előzetes értesítést,
- és a delegációnak nincs egyeztetett hivatalos programja.
A magyar kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a látogatást diplomáciai csatornákon előre jelezték az ukrán hatóságoknak.
Czepek Gábor szerint a delegáció munkája több külföldi diplomata figyelmét is felkeltette: úgy tudja, számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövet is érdeklődik a küldöttség tevékenysége iránt, így „izgalmas napok” várhatók a Barátság vezeték ügyében.
A magyar kormány szerint előre bejelentett, hivatalos delegáció érkezett Kijevbe Czepek Gábor vezetésével, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyaljon. Az ukrán kormány azonban azt állítja, hogy a küldöttség tagjai turistaként léptek be az országba, és nincs egyeztetett hivatalos programjuk.
Ukrajna szerint a magyar küldöttség tagjai csak turisták
Kijev nemrég azt jelezte vissza az Ukrajnába tartó küldöttségnek, hogy csak „turistaként” léptek be az országba. Az ukrán külügyminisztérium szokatlanul éles hangvételű közleményben reagált arra, hogy a delegáció akár napokon belül is leránthatja a leplet az energiablokádról, amellyel Kijev több mint egy hónapja próbálja zsarolni Magyarországot.
„Tudomásunk van arról, hogy ma reggel magyar állampolgárok egy csoportja belépett Ukrajna területére a schengeni országok polgáraira vonatkozó általános szabályok alapján. De csak turistaként léptek be Ukrajnába” – közölte az ukrán külügy. A minisztérium emellett azt állította, hogy a csoportnak nincs hivatalos státusza, és nincsenek előre egyeztetett hivatalos találkozói Ukrajnában, ezért szerintük azt „helytelen delegációnak nevezni”.