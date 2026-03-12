Menekülnie kellett a magyar delegációnak Kijevben - a föld alól jelentkezett be Czepek Gábor

A magyar küldöttség éppen a Barátság kőolajvezeték helyzetéről tárgyalt Kijevben, amikor megszólalt a légiriadót jelző sziréna, ezért a résztvevőknek azonnal menedékhelyre kellett menniük. A delegációt vezető Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Kijevben mindennapos a légiriadó / Fotó: Hans Lucas via AFP

A politikus egy videót is közzétett az óvóhelyről, amelyen az látható, hogy a delegáció tagjai a föld alatti menedékhelyen tartózkodnak, miközben a légiriadó zajlik. A magyar küldöttség azért utazott Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében folytasson egyeztetéseket, és információkat gyűjtsön a szállítás helyzetéről. A vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és a térség energiaellátásában, ezért a szállítás körüli vita az elmúlt időszakban diplomáciai és gazdasági kérdéssé vált.

Mindennapos a légiriadó az ukrán fővárosban

Az eset ismét rámutat arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában még a hivatalos tárgyalások is a légiriadók és biztonsági intézkedések közepette zajlanak. A kijevi mindennapok része, hogy egy-egy légiriadó idején a lakosoknak és a városban tartózkodóknak óvóhelyekre kell vonulniuk, amíg a riasztást vissza nem vonják.

A magyar kormány szerint a küldöttség hivatalosan bejelentett delegációként érkezett Ukrajnába, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősített. Az ukrán fél ugyanakkor azt állítja, hogy

a látogatásról nem kaptak előzetes értesítést,

és a delegációnak nincs egyeztetett hivatalos programja.

A magyar kormány ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a látogatást diplomáciai csatornákon előre jelezték az ukrán hatóságoknak.

Czepek Gábor szerint a delegáció munkája több külföldi diplomata figyelmét is felkeltette: úgy tudja, számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövet is érdeklődik a küldöttség tevékenysége iránt, így „izgalmas napok” várhatók a Barátság vezeték ügyében.

