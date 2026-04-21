Hatalmas csavarba pördül az iPhone-birodalom: az új embertől új mesterséges intelligenciát várnak

Tim Cook távozásával az Apple élére olyan vezető kerül, akitől a befektetők egyértelmű választ várnak arra, hogyan kapcsolódik be a cég a mesterséges intelligencia versenyébe. John Ternusnak úgy kell felzárkóztatnia az Apple-t, hogy közben a vállalat legnagyobb erősségeit, a hardvert és a szolgáltatásokat is új pályára állítja.
Németh Anita
2026.04.21, 12:19
Frissítve: 2026.04.21, 12:38

Az Apple úgy őrizte meg vezető szerepét a fogyasztói eszközök piacán, és épített fel 4 ezermilliárd dolláros piaci értéket, hogy közben a mesterséges intelligencia (MI) fellendüléséből nem vette ki a részét. A befektetők az új vezérigazgatótól, John Ternustól egyértelmű stratégiát várnak arra, hogy hogyan akar részt venni a forradalmi technológia alkalmazásában.

John Ternusnak úgy kell felzárkóztatnia az Apple-t, hogy közben a vállalat legnagyobb erősségeit megtartja / Fotó: AFP

Tim Cook 15 éves vezérigazgatói időszaka szeptember 1-jén ér véget, a helyét pedig John Ternus veszi át, aki hosszú ideje az Apple hardverekért felelős vezetője. A leendő új vállalatvezető még 2001-ben csatlakozott az Apple-höz, néhány évvel azután, hogy gépészmérnöki diplomát szerzett a Pennsylvaniai Egyetemen. Kollégái szerint a mérnöknek kiemelt szerepe volt az Intel PC-chipjekről saját fejlesztésű processzorokra való 2020-as átállásban.

Ternus helyét Johny Srouji vezető szilíciummérnök veszi át hardverekért felelős vezetőként.

A befektetők azonnali stratégiai döntéseket várnak John Ternustól

Tim Cook alatt az Apple merész húzása volt, hogy versenyképes chipeket gyártson, és egyben új alaparchitektúrára álljon át. A döntés bevált: csökkentette a kiszervezési költségeket, és teljes ellenőrzést adott a cégnek a hardverei fölött. Ternus később úgy beszélt erről a váltásról, mint „az elmúlt húsz év egyik legmélyrehatóbb változásáról az Apple-nél, legalábbis a termékeink szempontjából”.

Az elemzők mára amiatt aggódnak, hogy az Apple nem tud lépést tartani versenytársaival az olyan új MI-szoftverek fejlesztésében, amelyek alapjaiban alakíthatnák át a termékeit, és segíthetnének megvédeni domináns szerepét a személyes eszközök piacán.

A befektetők számára tehát az a kérdés, hogy az Apple üzleti modellje képes-e alkalmazkodni a technológia fejlődéséhez. Mivel az Apple számos kihívással néz szembe, az új vezetőnek azonnal fontos stratégiai döntéseket kell meghoznia. 

A vállalatnak nemcsak sérülékenyebbé vált a globális ellátási lánca, de a mesterséges intelligencia terén is többet kellene letennie az asztalra.

Ráadásul ezekben úgy kell helytállnia, hogy az MI-fejlesztések iránti erős kereslet és a geopolitikai feszültségek miatt megugrottak a chipárak. Az Apple 2017 óta épít MI-képes szilíciumchipeket eszközeibe.

„Az, hogy az Apple hardveres vezetőt választott John Ternus személyében, azt jelezheti, hogy a vállalat továbbra is abban hisz, hogy az MI jövője a szorosan integrált eszközökön keresztül valósul meg, nem pusztán szoftverként” – vélekedett Timothy Hubbard, a Notre Dame Egyetem menedzsment adjunktusa a CNBC-nek.

Ternus egy kollégája pedig úgy nyilatkozott a Financial Timesnak, hogy „Steve Jobs a termékek köré épített történetmesélésre és marketingre összpontosított, Tim Cook a működési kiválóságra, most pedig egy olyan vezetői csapat jön, amely mélyen a mérnöki szemléletben gyökerezik”.

Az Apple lemaradt a tech óriások mögött a mesterséges intelligencia fejlesztésében

Az Apple még mindig rengeteg iPhone-t ad el, és a felhasználók ezeken az eszközökön bőségesen kapnak MI-funkciókat – csak éppen más cégektől. Az Apple MI-stratégiája ugyanis eddig arra épült, hogy elkerülje a hatalmas tőkekiadásokat. Ám a technológia fejlesztése az egyik legköltségesebb vállalkozás. A Microsoft, a Google, az Amazon és a Meta felismerték a benne rejlő lehetőségeket, évente összesen több százmilliárd dollárt költenek új adatközpontokra és drága MI-chipekre. Ez pedig azt jelenti, hogy az Apple jelentősen lemaradt e téren a versenytársaitól.

Az alapvető, nagy nyelvi modell fejlesztésében a vállalat szintén nem alkotott óriásit, inkább a Google Geminijére támaszkodik mint MI-szoftverre, amely majd beépül a Siribe. A MI-asszisztens várhatóan az év második felében kapja meg a csúszással érkező frissítést. 

Steve Jobs egykori vállalata ugyanakkor próbálkozott a technológiával: 2024-ben elindította az Apple Intelligence csomagot, amely képgenerálókat, szövegátíró eszközöket, pushértesítések összefoglalását és az OpenAI ChatGPT-jével való integrációt tartalmaz. A fogyasztók vegyes véleményekkel fogadták az újítást.

Jelenleg a ChatGPT és az Anthropic Claude-ja a két legnépszerűbb ingyenes iOS-alkalmazás, a Gemini a negyedik, a Meta AI pedig a nyolcadik helyen áll. 

Az iPhone gyártója több hardveres újításon is dolgozik

Hardverfőnökként Ternus felügyelete alatt az Apple új eszközökkel kísérletezett, hogy túllépjen az iPhone-on. Olyan modelleket is piacra dobott, amelyek eltérnek a szokásos éves ciklustól. Ternus lett ezeknek a változásoknak az arca, köztük az Apple tavaly év végén bemutatott vékony iPhone Air modelljének és a márciusban leleplezett MacBook Neónak, amellyel a vállalat belépett a megfizethető laptopok piacára.

Az iPhone Air, amely az iPhone-ok egyik legnagyobb dizájnváltását jelentette az elmúlt években, kereskedelmileg viszonylag nagy bukásnak bizonyult. A Vision Pro headset, amely szintén Ternus felügyelete alatt készült, szintén csalódást keltő eladásokat produkált.

Az Apple felgyorsítja a Siri köré épülő MI-s hordható eszköz fejlesztését: egy okosszemüvegét, egy függőként viselhető eszközét és a kamerás AirPodsát.

Az Apple emellett egy hajlítható telefont is bevezethet, amelyet Ben Bajarin, a Creative Strategies vezérigazgatója az elmúlt évek legjelentősebb hardveres pillanatának nevezett.

Az Apple vállalatok MI-szoftveréből is gazdagodna

A vállalat a mesterséges intelligenciát a szolgáltatási üzletágában is előretolja, ahol a vállalat arra épít, hogy az iPhone-felhasználók fizetnek az AppleCare-ért, az iCloudért, az Apple TV+ szolgáltatásért, illetve használják az Apple Payt. Amikor ugyanis a felhasználók a ChatGPT, a Claude vagy más generatív MI-szolgáltatások fizetős változatára váltanak, abból az Apple is részesedik.

Ternusnak döntenie kell majd, hogy a vállalat fenntartja-e a magánszférára épülő hangsúlyt, vagy inkább az MI-alapú személyre szabás felé fordul. 

Cook számára az Apple adatvédelmet előtérbe helyező megközelítése régóta megkülönböztető jegy volt a Metához vagy a Google-höz hasonló technológiai óriásokkal szemben, amelyek főként abból élnek, hogy a márkák célzott hirdetésekkel érjék el a felhasználókat.

A versenytársakhoz képesti gyatra MI-képességei ellenére az Apple bevétele szárnyal

Egyelőre az Apple jelentősen növekszik az iPhone-eladásokból, és történelmi sikert ért el 2026 első negyedévében az okostelefon-piacon.

A legutóbbi negyedévben az iPhone-bevételek 23 százalékkal, 85,3 milliárd dollárra nőttek éves alapon, amit a vállalat a szeptemberben bemutatott iPhone 17 modellek erős keresletének tulajdonított.

A vállalat jövő héten teszi közzé második negyedéves pénzügyi eredményeit.

A szilícium-völgyi vállalat őszi dobása meghatározó lesz a jövője szempontjából

Dipanjan Chatterjee, a Forrester elemzője szerint az elkövetkező években viharos idők jönnek az Apple számára, mert nagyon sokat változott az, ahogyan a fogyasztók a technológiával kapcsolatba lépnek, különösen a generatív mesterséges intelligencia miatt.

A Siri átalakítása kulcsfontosságú lehet abban, hogy az Apple bebizonyítsa, képes vezető szerepet játszani az MI-ben.

„Az új Sirinek hibátlanul kell indulnia, és olyasminek kell lennie, amit az emberek tényleg használni akarnak. Utána pedig el kell kezdenie kívülről is tehetségeket behozni, olyanokat, akik MI-első vállalatoktól jönnek… kulturálisan is meg kell mutatnia a szervezetnek, hogy újra feltalálják magukat” – mondta Gene Munster, a Deepwater Asset Management elemzője, aki maga is Apple-tulajdonos. Ő nemrég azért vett több Apple-részvényt, mert hisz a személyre szabott MI-ben rejlő lehetőségekben.

Történelmi korszakváltás jön az Apple-nél: távozik Steve Jobs utódja, aki legyőzhetetlenné tette az iPhone-t

Az Apple történetének egyik legfontosabb vezetőváltása van készülőben: Tim Cook szeptember 1-jén lemond vezérigazgatói posztjáról, és helyét John Ternus veszi át. Az Apple új vezérigazgatója jelenleg a hardvermérnöki részleg vezetője, vagyis közvetlenül részt vett az iPhone-ok és a Mac gépek fejlesztésében. Emiatt pedig az új vezető további innovációkat helyezhet előtérbe, nem pedig a biztos stabilitást.

