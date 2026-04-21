Hatalmas csavarba pördül az iPhone-birodalom: az új embertől új mesterséges intelligenciát várnak

Az Apple úgy őrizte meg vezető szerepét a fogyasztói eszközök piacán, és épített fel 4 ezermilliárd dolláros piaci értéket, hogy közben a mesterséges intelligencia (MI) fellendüléséből nem vette ki a részét. A befektetők az új vezérigazgatótól, John Ternustól egyértelmű stratégiát várnak arra, hogy hogyan akar részt venni a forradalmi technológia alkalmazásában.

John Ternusnak úgy kell felzárkóztatnia az Apple-t, hogy közben a vállalat legnagyobb erősségeit megtartja / Fotó: AFP

Tim Cook 15 éves vezérigazgatói időszaka szeptember 1-jén ér véget, a helyét pedig John Ternus veszi át, aki hosszú ideje az Apple hardverekért felelős vezetője. A leendő új vállalatvezető még 2001-ben csatlakozott az Apple-höz, néhány évvel azután, hogy gépészmérnöki diplomát szerzett a Pennsylvaniai Egyetemen. Kollégái szerint a mérnöknek kiemelt szerepe volt az Intel PC-chipjekről saját fejlesztésű processzorokra való 2020-as átállásban.

Ternus helyét Johny Srouji vezető szilíciummérnök veszi át hardverekért felelős vezetőként.

A befektetők azonnali stratégiai döntéseket várnak John Ternustól

Tim Cook alatt az Apple merész húzása volt, hogy versenyképes chipeket gyártson, és egyben új alaparchitektúrára álljon át. A döntés bevált: csökkentette a kiszervezési költségeket, és teljes ellenőrzést adott a cégnek a hardverei fölött. Ternus később úgy beszélt erről a váltásról, mint „az elmúlt húsz év egyik legmélyrehatóbb változásáról az Apple-nél, legalábbis a termékeink szempontjából”.

Az elemzők mára amiatt aggódnak, hogy az Apple nem tud lépést tartani versenytársaival az olyan új MI-szoftverek fejlesztésében, amelyek alapjaiban alakíthatnák át a termékeit, és segíthetnének megvédeni domináns szerepét a személyes eszközök piacán.

A befektetők számára tehát az a kérdés, hogy az Apple üzleti modellje képes-e alkalmazkodni a technológia fejlődéséhez. Mivel az Apple számos kihívással néz szembe, az új vezetőnek azonnal fontos stratégiai döntéseket kell meghoznia.

A vállalatnak nemcsak sérülékenyebbé vált a globális ellátási lánca, de a mesterséges intelligencia terén is többet kellene letennie az asztalra.

Ráadásul ezekben úgy kell helytállnia, hogy az MI-fejlesztések iránti erős kereslet és a geopolitikai feszültségek miatt megugrottak a chipárak. Az Apple 2017 óta épít MI-képes szilíciumchipeket eszközeibe.