Nagy a baj Európa legnagyobb atomerőművében - beindultak a vészhelyzeti generátorok

Európa legnagyobb atomerőműve részben külső áramellátás nélkül maradt – közölte az ukrajnai létesítmény orosz üzemeltetője, a Roszatom. A létesítmény nem működik, és megfelelő számú dízelgenerátora is van.
2026.04.06, 09:04
Frissítve: 2026.04.06, 09:45

A Zaporizzsjai Atomerőmű részben elvesztette a külső áramellátását – nyilatkozott a létesítményt üzemeltető oroszországi Roszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov elmondta, hogy az atomerőmű rendelkezik megfelelő számú dízelgenerátorral.

Az atomerőmű egyelőre nem működik, de megfelelő biztonsági helyzet esetén a Roszatom újraindítaná / Fotó: AFP

Mint közölte, a A Dnyeper nevű áramvezeték már több napja nem működik, mert megsérült a vízfelszín feletti, sebezhető pontja. Emiatt nehéz megjósolni a helyreállításának idejét. Az áramellátás azonban továbbra is biztosított a másik vezetéken, a Ferrosplavnaja vezetéken.

Pihen az atomerőmű, de szükség lenne az áramára

Miközben az erőmű rendelkezésre áll a szükséges számú dízelgenerátor, a hat atomreaktor hidegleállási üzemmódban van. Folyik az újbóli üzembe helyezésük engedélyeztetése, az üzembe helyezés még nem kezdődhet meg a megoldatlan biztonsági problémák miatt.

„Az állomás területén az elmúlt napokban nem voltak támadások, de az atomerőmű melletti Energodar városban és annak infrastruktúrájában igen. Energodarban többször is volt áramszünet, de a városi katasztrófavédelmi szolgálatoknak köszönhetően mindent helyreállítottak. A helyzet a városban feszült, de összességében nyugodt” – jegyezte meg Alekszej Lihacsov.

Csak nemrég javították meg a vezetéket

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) utoljára március 27-én adott ki értékelést a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági helyzetéről. Akkor még arról számolhatott be, hogy február közepe óta sikerült megjavítani a létesítményt árammal ellátó 330 kilovoltos távvezetéket megjavítani, így újból kétoldali betáplálással rendelkezett az atomerőmű.

Az ezt megelőző hetekben, a háborús tevékenységek következtében többször is megsérültek Ukrajna villamosenergia-rendszerének elemei, amelyek hatással voltak a nukleáris létesítményekre. 

Csernobilban, március 14-én egy elektromos alállomás sérülését követően az atomerőmű elveszítette egyik villamos hálózati kapcsolatát.

Bár a telephely külső villamosenergia-ellátása nem szűnt meg, a villamos hálózati ingadozások rövid időre automatikusan működésbe hozták a veszélyhelyzeti dízelgenerátorokat, amelyek ilyen esetekben is villamos energiával látják el a létesítmény különböző rendszereit, például a szellőztetést és a hűtést. Fontos megjegyezni, hogy az atomerőművek tervezési alapjának része, hogy az atomerőmű kezelni tudjon minden várható belső és külső eseményt az atomerőmű biztonsága érdekében, ezek közé tartoznak a külső villamosenergia-hálózatban bekövetkező zavarok is.

