A BYD európai menetelése folytatódott, az uniós autópiac végre kezd magára találni

Úgy látszik, valami megmozdult az európai autópiacon, márciusban az előző hónapok vegyes, stagnálás közeli teljesítménye után lendületet vettek az eladások: a múlt hónapban 12,5 százalékkal több autóra, összesen 1 158 316 személygépkocsira szereltek rendszámot az unió területén. Az alaphangot ehhez a kontinens legnagyobb autópiaca, Németország adta meg, ahol 16 százalékos pluszt mutattak ki és 294 ezer új autót regisztráltak.

A Volkswagenek iránt a legnagyobb a kereslet az európai autópiacon /Fotó: NurPhoto via AFP

Átlag feletti, 12,9 százalékos tempót diktáltak a franciák is, ott 173 ezer gépkocsi fogyott. Az olaszok lazábbra vették a figurát, a 7,6 százalékos pluszteljesítményt 185 ezer autó eladásával érték el. Az EU-piacát meghatározó kvartett legkisebb tagja, Spanyolország is hozzátette a magáét, a 11,7 százalékos bővülést 117 ezer autó eladásával érték el. A magyar piac is aktivizálódott, nálunk 32,2 százalékos volt az éves összvetésű gyarapodás, s ehhez 17 443 autó értékesítése kellett.

Az autópiac sztárjai a benzines hibridek

Az elektromos átállás ismét lökést kapott, bár a február utolsó napján kirobbant amerikai-izraeli-ráni háború nyomában járó olajválság igazi hatását egy hónap teljesítményéből aligha lehet lemérni. Mindenesetre a tisztán elektromos autók részaránya a teljes értékesítésben már 20,3 százalékos volt, a múlt hónapban 49 százalékkal, 234,5 ezerre nőtt a villanyautók értékesítési volumene.

A trend tehát felfelé ívelő, de a hajtásláncok piacvezetőjének a pozícióját egyelőre nincs veszélyben. A benzines hibridek uralják a piacot, márciusban 20 százalékkal többet, 445 ezret adtak el belőlük, mint egy évvel korábban. Ez 38,5 százalékos részesedést jelent az összforgalomból.

Az elektromos autók részaránya a márciusi forgalomban már meghaladta a 20 százalékot / Fotó: EDRI(E.ON Drive Infrastructure)

Kettejük közé szorultak a tölthető, plug-in hibridek, melyekből 28,2 százalékkal több, 105 ezer fogyott, ami 9 százalékos részesedésre elegendő a hajtásláncok között. A dízelek vesszőfutása folytatódott, most 12,3 százalékkal kevesebbet, 84 ezret tudtak eladni belőlük.

Ezzel részesedésük a 7 százalék környékére süllyedt az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) csütörtökön publikált részletes statisztikája szerint. A benzineseknél csak 9,4 százalékos volt a hanyatlás, de így is háromszor annyi (263 ezer) fogyott belőlük, mint a dízelekből. Részesedésük 23 százalékos.