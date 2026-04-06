Kilőtték a shortosokat, kilőtt a bitcoin - jön a következő nagy rali?

A bitcoin hétfőn ismét 70 ezer dollár fölé emelkedett, először március 25. óta, mivel a befektetők azokat a híreket mérlegelték, amelyek szerint Irán tűzszünetre törekszik a folyamatban lévő háborúban, miközben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump fokozta a civil infrastruktúra elleni támadásokkal kapcsolatos fenyegetéseit.

Újra meglódult a bitcoin / Fotó: Michael Nagle

A kriptodeviza több mint 3,5 százalékkal erősödött, és 70 200 dollár fölé emelkedett, mielőtt visszaadott volna valamennyit a nyereségéből.

Az ether, a második legnagyobb digitális eszköz volt, hogy 5,1 százalék pluszban is járt.

A Coinglass adatai szerint az elmúlt 24 órában mintegy 273 millió dollárnyi medvés (short, az árfolyam esésére fogadó) pozíciót zártak a kriptodeviza-piacon.

A kényszerlikvidálások miatt drágult a bitcoin

Trump vasárnap egyre agresszívebb fenyegetéseket tett közzé a közösségi médiában, kijelentve, hogy az Egyesült Államok „pokolra juttatja Iránt”, ha nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalat, amely a háború kezdete óta nagyrészt zárva van. Trump arra is utalt, hogy az iráni erőművek elleni támadások akár már kedden megkezdődhetnek, ha a szorost nem nyitják meg.

A hét végén sok bitcoin-shortpozíció nyílt, miután Trump kijelentései nyomán ismét nőtt a közel-keleti feszültség

– mondta Damien Loh, az Ericsenz Capital befektetési igazgatója. Hozzátette, hogy a hétfői európai és ázsiai ünnepnapok az alacsony likviditás miatt tovább növelték a volatilitást. „A bitcoin már nem megbízható indikátora az általános kockázati hangulatnak, és amikor ma megnyíltak a piacok, a short pozíciók határidős részvényindex pozíciókba történő áthelyezése, valamint egyes pozíciók zárása kényszerlikvidálást idézett elő a piacon – likviditás mellett.”

Kilőtt a bitcoin árfolyama, holott egyre feszültebb a közel-keleti helyzet / Fotó: Bloomberg

Meglepően stabil a kriptók iráni kereslet

A regionális közvetítők egy 45 napos tűzszünet érdekében dolgoznak, ez lehet az utolsó kísérlet a háború lezárására.

Az olajárak a nap eleji emelkedés után korrigáltak, és hordónként 108 dollár alá kerültek.

Az arany mintegy 0,5 százalékkal erősödött, unciánként több mint 4700 dollárra.

Az S&P 500 határidős jegyzései körülbelül 0,4 százalékkal emelkedtek, míg a Hyperliquid platformon – ahol tokenizált szerződésekkel lehet más eszközöket követni – a hasonló kontraktusok 1,2 százalékos pluszban voltak.

Az elmúlt hetekben a bitcoin nagyjából 65 ezer és 75 ezer dollár között oldalazott.

Az októberi eladási hullám óta tartós lefelé irányuló nyomás alatt áll, és mintegy 45 százalékkal van lejjebb az akkori, 126 ezer dollár feletti csúcsához képest. Ennek ellenére – leszámítva a február végi, az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni bombázások idején tapasztalt esést – a kriptodeviza viszonylag stabil maradt más eszközökhöz képest.

Az Egyesült Államokban jegyzett spot bitcoin ETF-ekbe irányuló tőkebeáramlás továbbra is erős, a múlt héten nettó 22,3 millió dollár érkezett ezekbe az alapokba.

„A bitcoin emelkedését stabil spot kereslet hajtja, miközben az ETF-beáramlások kitartanak – mondta Gracie Lin, az OKX SG kriptotőzsde vezérigazgatója. – Az ármozgás rendezett, a finanszírozási költségek mérsékeltek, ami arra utal, hogy az emelkedést inkább fokozatos tőkeallokáció, nem pedig tőkeáttétel vezérli.” Hozzátette: a kereslet gyengülhet, ha a bitcoin a 65 ezer–66 ezer dolláros támaszszint alá esik.