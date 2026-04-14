Deviza
EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21% EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 134,88 -0,23% MTELEKOM2 354 -1,27% MOL4 436 +1,26% OTP43 980 -1,75% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,39 +0,62% BUX139 134,88 -0,23% MTELEKOM2 354 -1,27% MOL4 436 +1,26% OTP43 980 -1,75% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,39 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
Volodimir Zelenszkij
Barátság kőolajvezeték

Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt

Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét és egy készülő brüsszeli centralizációs döntést. A Barátság kőolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Pető Sándor
2026.04.14, 14:34
Frissítve: 2026.04.14, 15:28

A Barátság kőolajvezetéket (Druzsba) április végére megjavítják – jelentette be az ukrán elnök, miután még két nap sem telt el a politikai ellenfele, Orbán Viktor kormányának menesztését okozó magyar választás óta.

A Barátság kőolajvezeték újraindul, ahogy az EU-pénz is Kijev felé – dehát Budapest eddig sem mondott mást
Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán Ukrinform jelentése szerint ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

Ami az olajvezetéket illeti: ahogy ígértük, április végére megjavítjuk. Nem teljesen, de működésre alkalmassá válik. Nem minden tározót állítanak helyre – ez hosszabb folyamat, de ez egy külön kérdés. Igen, április végére. Nagyon reméljük, hogy ez egybeesik az Európai Unió országainak – elsősorban Magyarországnak – más kötelezettségvállalásaival, amelyek bizonyos számunkra fontos döntéseket blokkoltak

 – mondta Zelenszkij.

Friedrich Merz ugyanitt kijelentette: az Európai Unió 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) Ukrajnának szánt hitelét gyorsan folyósítani kell, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási veresége megszüntetett egy jelentős akadályt a finanszírozás előtt.

Erről Merz a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozója után beszélt – jelenti a Bloomberg hírügynökség – , ahol a két vezető megerősítette az együttműködést a légvédelem és a dróngyártás területén. A kancellár hangsúlyozta támogatását Ukrajna EU-csatlakozásához, elutasítva bármiféle „másodosztályú” tagságot – ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat várhatóan hosszú időt vesz igénybe.

A katonai támogatásra szánt forrásokat most gyorsan ki kell fizetni

– mondta Merz . „Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.”

A Barátság, Magyarország és az EU: az eltűnt vizsgálóbizottságra már nem lesz szükség

Emlékezetes, az EU márciusi csúcstalálkozóján Orbán Viktor magyar kormányfő megvétózta, hogy 24 tagállam – a csehek, magyarok, szlovákok kimaradásával – 90 milliárd euró hitelt vegyen fel a csőd szélén tántorgó háborús Ukrajna azonnali pénzügyi gondjainak megoldására. 

Ha nincs olaj, nincs pénz – ez volt a magyar miniszterelnök álláspontja, miután Ukrajna január óta nem indította újra az olajszállításokat a Barátság vezetéken, effektíve olajblokád alá helyezve Magyarországot és Szlovákiát. (Ukrajna EU-csatlakozását ugyanakkor semmilyen feltétellel nem támogatta.)

 Kijev a vezetéket ért orosz támadásra hivatkozott, miközben Budapest és Szlovákia állította: a vezeték működőképes. A magyar szakértőket nem engedték a vezetékhez, amint az ímmel-ámmal Kijevbe delegált uniós vizsgálóbizottságot sem. Az utóbbiról néhány nappal a magyar választás előtt kiderült, hogy tulajdonképpen eltűnt küldői látóteréből, nem találják. Addig-addig, amíg beköszöntött a magyar választás. 

Az ukrán jegybank jelentése szerint gyors apadásnak indultak Ukrajna tartalékai, mióta Zelenszkij tengelyt akasztott a Barátság miatt Orbánnal, és nem érkeztek a tavaly az országot pénzügyi értelemben a felszínen tartó uniós pénzek.

A világ összes pénze ellenére is lassan üres a páncél Ukrajnában: feketén-fehéren látszik, mit ért el Orbán Viktor
Egyre apad a háborúban álló pénze, mióta olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát. Ukrajna nemzetközi tartaléka az év elején még rekordot ért el, EU-pénzek által dagasztva, azóta hónapról hónapra csökken: Orbán Viktor vétója hatásos.

Zelenszkij pénzt kap, de Orbán Viktor földrengést indított el az EU-ban – utódját, vagy másokat már nem engednének

Brüsszelben arra számítanak, hogy Magyarország gyorsan felzárkózik, és számos kérdésben előrelépés történik, azaz megegyezés születik Budapesttel – számol be egy másik Bloomberg-jelentés.

"A lehető leghamarabb megkezdjük a munkát a kormánnyal” annak érdekében, hogy „gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el” – mondta hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az EU legfőbb végrehajtó testületének vezetője.

A hírügynökség emlékeztet: a bizottság elnöke hozzátette, hogy az EU-nak ki kellene használnia a lendületet saját szabályainak megváltoztatására, és

 el kellene törölnie az egyhangúsági követelményt a külpolitikai döntések esetében.

 Ez a mechanizmus ugyanis lehetővé tette, hogy egyes országok – például Magyarország – blokkolják vagy késleltessék az Ukrajnával és más ügyekkel kapcsolatos döntéseket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
