Deviza
EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,42 -0,03% RON/HUF72,03 +0,01% CZK/HUF15,05 -0,01% EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,42 -0,03% RON/HUF72,03 +0,01% CZK/HUF15,05 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 929,89 -0,64% MTELEKOM2 508 0% MOL4 120 -2,67% OTP41 650 +0,6% RICHTER12 960 -1,39% OPUS318 -4,72% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 -1,49% BUMIX9 253,49 +0,29% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 767,23 -0,47% BUX133 929,89 -0,64% MTELEKOM2 508 0% MOL4 120 -2,67% OTP41 650 +0,6% RICHTER12 960 -1,39% OPUS318 -4,72% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 -1,49% BUMIX9 253,49 +0,29% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 767,23 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
Magyar Telekom
OTP

Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül

Gyengült a BUX a pénteki tőzsdenyitás után. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom startolt el a pozitív tartományban.
Murányi Ernő
2026.04.24, 09:11
Frissítve: 2026.04.24, 09:46

Enyhe leszállóágba kerültek a főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street három meghatározó tőzsdemutatója is mínuszban zárt csütörtökön, pedig Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet három héttel történő meghosszabbításáról. Ugyanakkor Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a tűzszünet meghosszabbítása „nem 100 százalékos”. 

Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül / Fotó: TobiasTropper / shutterstock

A befektetők emellett meglepődhettek az Egyesült Királyság márciusi kiskereskedelmi adatain, amelyek hó/hó bázison 0,7 százalékos növekedést mutattak a várt 0,1 százalékkal szemben. 

Jobban szemügyre véve a számokat azonban kiderül, hogy az autósok rohanták meg a kutakat az iráni háború kirobbanását követően, mivel üzemanyaghiánytól tartottak. Ezen a soron ezért 6,1 százalékkal ugrott meg a forgalom, miközben az élelmiszerek értékesítése 0,8 százalékkal esett vissza. 

Az üzemanyag-forgalmat kiszűrve 0,2 százalék lett volna a növekedés. 

Délelőtt 10-kor jön a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index is.

A BUX nagyjából 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 395 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,5  százalékkal csütörtöki záró értékük alatt, 41 200 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény12:38:51
Árfolyam: 41 650 HUF +250 / +0,6 %
Forgalom: 7 584 523 620 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai szintén 0,5 százalékkal, 4210 forintra gyengültek. A Brent újra 105 dollár felett van a globális olajpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény12:37:45
Árfolyam: 4 120 HUF -110 / -2,67 %
Forgalom: 1 087 870 068 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa eközben 0,2 százalékkal, 13 110 forintra süllyedt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:34:56
Árfolyam: 12 960 HUF -180 / -1,39 %
Forgalom: 318 636 140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2518 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés csütörtöki záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:37:33
Árfolyam: 2 508 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 314 994 602 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint a kora reggeli gyengülés után újra erőre kapott. Az eurót jelenleg 366,2 forint körül jegyzik, azaz kurzusa 0,2 százalékkal csökkent a csütörtöki záróárfolyamhoz mérten. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
