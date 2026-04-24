Enyhe leszállóágba kerültek a főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street három meghatározó tőzsdemutatója is mínuszban zárt csütörtökön, pedig Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet három héttel történő meghosszabbításáról. Ugyanakkor Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a tűzszünet meghosszabbítása „nem 100 százalékos”.

Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül

A befektetők emellett meglepődhettek az Egyesült Királyság márciusi kiskereskedelmi adatain, amelyek hó/hó bázison 0,7 százalékos növekedést mutattak a várt 0,1 százalékkal szemben.

Jobban szemügyre véve a számokat azonban kiderül, hogy az autósok rohanták meg a kutakat az iráni háború kirobbanását követően, mivel üzemanyaghiánytól tartottak. Ezen a soron ezért 6,1 százalékkal ugrott meg a forgalom, miközben az élelmiszerek értékesítése 0,8 százalékkal esett vissza.

Az üzemanyag-forgalmat kiszűrve 0,2 százalék lett volna a növekedés.

Délelőtt 10-kor jön a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index is.