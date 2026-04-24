Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül
Enyhe leszállóágba kerültek a főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street három meghatározó tőzsdemutatója is mínuszban zárt csütörtökön, pedig Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet három héttel történő meghosszabbításáról. Ugyanakkor Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a tűzszünet meghosszabbítása „nem 100 százalékos”.
A befektetők emellett meglepődhettek az Egyesült Királyság márciusi kiskereskedelmi adatain, amelyek hó/hó bázison 0,7 százalékos növekedést mutattak a várt 0,1 százalékkal szemben.
Jobban szemügyre véve a számokat azonban kiderül, hogy az autósok rohanták meg a kutakat az iráni háború kirobbanását követően, mivel üzemanyaghiánytól tartottak. Ezen a soron ezért 6,1 százalékkal ugrott meg a forgalom, miközben az élelmiszerek értékesítése 0,8 százalékkal esett vissza.
Az üzemanyag-forgalmat kiszűrve 0,2 százalék lett volna a növekedés.
Délelőtt 10-kor jön a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index is.
A BUX nagyjából 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 395 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények 0,5 százalékkal csütörtöki záró értékük alatt, 41 200 forinton nyitottak.
A Mol papírjai szintén 0,5 százalékkal, 4210 forintra gyengültek. A Brent újra 105 dollár felett van a globális olajpiacon.
A Richter kurzusa eközben 0,2 százalékkal, 13 110 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom nyitóára 2518 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés csütörtöki záróárához mérten.
A forint a kora reggeli gyengülés után újra erőre kapott. Az eurót jelenleg 366,2 forint körül jegyzik, azaz kurzusa 0,2 százalékkal csökkent a csütörtöki záróárfolyamhoz mérten.