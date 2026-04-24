Új pláza épül Magyarországon: már azt is tudni, hogy mikor adhatják át a vásárlóknak

Sikeres finanszírozási megállapodást kötött a Faedra Group az OTP Bankkal a MyRA Park M3 kiskereskedelmi projekt fejlesztésére, melynek keretében egy közel 6000 négyzetméter alapterületű strip mall típusú pláza épül az M3-as autópálya bagi lehajtójánál, Budapest közelében. A fejlesztés finanszírozását részben az OTP Bank biztosítja, a Faedra Alapkezelő által kezelt Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap mellett – derült ki az ingatlanfejlesztő vállalat közleményéből.

A pláza területén több mint tíz kiskereskedelmi egység kap helyet / Fotó: Faedra Group

A Magyar Építők cikke felidézte, hogy az M3-as autópálya bagi lehajtójánál épülő MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása pedig 2026 negyedik negyedévére várható. A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatókat 275 parkolóhely szolgálja majd.

A közlemény szerint az új központ az áthaladó forgalom, valamint a helyi lakosok napi szükségleteinek kiszolgálását egyaránt célozza. A projekt banki műszaki ellenőri feladatait a Grant Thornton látja el.

A közlemény Boronkay Bencét is idézte a Faedra Group képviseletében, aki fontos mérföldkőként jelölte meg a finanszírozást biztosító megállapodást. „A projekttel aktívan belépünk a kiskereskedelmi ingatlanpiacra, és egyben első együttműködésünket is megvalósítjuk az OTP Bankkal” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Hangsúlyozta, a stratégiájuk része a diverzifikált portfólióépítés, amelyben a lakó- és ipari-logisztikai fejlesztések mellett a retail szegmens is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. „A projekt iránt mutatkozó bérlői érdeklődés és az eddigi eredmények megerősítik a piac relevanciáját és a koncepciónk életképességét” – mutatott rá.

Prácser Melinda, az OTP Bank Ingatlan Finanszírozási Főosztály csoportvezetője elmondta, a beruházás finanszírozásáról hozott döntésünket a projekt erős lokációja, átgondolt koncepciója és kedvező előbérleti aktivitása alapozta meg. „Az OTP Bank számára kiemelten fontos, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek valós piaci igényre adnak választ, stabil üzleti alapokon nyugszanak, és hosszú távon is értéket teremtenek. Bízunk benne, hogy a Faedra Grouppal most elindított együttműködés egy eredményes és tartós szakmai partnerség kezdete” – nyilatkozta a csoportvezető.