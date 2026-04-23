Rémisztő lengyel jelentés érkezett: ha Budapest Donald Tusk útját választja, hatalmas bajba kerül a költségvetés

Kijöttek az európai adatok: miközben Románia kormánya épp szétrobban a megszorítások miatt, kiderült hogy Lengyelország államháztartási hiánya majdnem elérte a románt, az adóssága pedig meg is haladta. Aki mintának tekintené a jobboldali kormányzatát szintén menesztő Magyarországon Donald Tusk miniszterelnök regnálása két teljes évének politikáját, az jobb, ha átgondolja. Ha másolnánk, nálunk költségvetési katasztrófával járna. Nem is beszélve arról, hogy a Tisza Párt eleve más pályát vizionál, mint a lengyelek, azzal, hogy az euró bevezetését célnak tűzte ki.

A költségvetés tekintetében Orbán Viktor magyar ellenlábasainak nem feltétlenül érdemes követniük lengyel ellenlábasát Fotó: AFP

Az Eurostat szerdán összesítette a tagállamok jelentései alapján, miként alakult az ukrajnai háború éveiben az uniós országok költségvetési és adósságdinamikája. A lengyel, a magyar és a román számok összevetése meghökkentő tanulságokkal szolgál.

Az EU-ban jelenleg nyolc tagállam ellen van érvényben túlzottdeficit-eljárás EDP), ezek:

Belgium

Franciaország

Olaszország

Málta

Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Románia

Közülük Romániában az új kormány hatalomra lépése után tavaly nyártól azonnal megszorításokra kényszerült, és a koalíció épp most omlik össze, és auz életszínvonalat sújtó lépéseket kellett tennie Szlovákiának is.

Ugyanakkor Magyarország és Lengyelország esetében a túlzottdeficit-eljárást felfüggesztették. Látszólag hasonló helyzetben vannak, valójában nagyon másban. Nézzük a számokat.

A lengyel költségvetés hiánya már majdnem ott van, mint a megszorításokban fuldokló Romániáé

A legmeghökkentőbb talán az, hogy miközben Románia még évekig megszorításokra kényszerül, a lengyel államháztartási hiány az Eurostat összesítése szerint tavaly majdnem elérte a románt.

A lengyelek deficitje a GDP 7,3 százalékára rúgott (a már nagyon magas 2024-es 6,4 százalékról megugorva),

a románok a háztartások megsarcolásával 7,-re csökkentették az elképesztő 9,3 százalékos szintről.

Eközben Magyarországon 4,7 százalékra csökkent a hiány 5,1 százalékról.

Így esett, hogy Brüsszel ugyanúgy felfüggesztette az EDP-t a hiányát lefaragó Magyarországgal, mint a 3 százalékos uniós küszöböt sokkal erősebben és egyre jobban túllépő Lengyelországgal szemben.