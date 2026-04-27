Deviza
EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 050 -1,23% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09% BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 050 -1,23% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09%
Hivatalos: átállt a fegyvergyártásra a német gazdaság, majdnem 40 éve nem történt ilyen

A világ védelmi kiadásai 2025-ben is folytatták az emelkedést, immár tizenegyedik éve, bár a növekedés üteme valamelyest mérséklődött az előző évhez képest. A SIPRI friss jelentése szerint a bizonytalan geopolitikai környezet és az európai NATO-tagállamok aggodalma az amerikai garanciák jövője miatt különösen az öreg kontinensen hajtotta fel a költekezést, ahol Németország is történelmi lépést tett előre.
VG/MTI
2026.04.27, 08:16
Frissítve: 2026.04.27, 09:34

Rekordszintre emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár tizenegyedik egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hétfőn közzétett jelentésében.

Németország a negyedik helyre lépett elő az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött / Fotó: NurPhoto via AFP

Az inflációval korrigált globális katonai ráfordítások éves alapon 2,9 százalékkal, mintegy 2,89 billió dollárra nőttek, ami egy évtized alatt összesen 41 százalékos bővülés. A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a 2024-estől, amit a kutatók elsősorban az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának csökkenésével magyaráznak.

Washington ezzel párhuzamosan növelte saját nukleáris és hagyományos fegyveres képességeire fordított kiadásait. Az Egyesült Államok továbbra is messze a legnagyobb katonai költségvetéssel rendelkező ország, és a SIPRI szakértője, Diego Lopes da Silva szerint a kiadások a jövőben ismét emelkedhetnek.

A globális növekedés fő hajtóereje Európa volt

Az öreg kontinensen a katonai kiadások 2025-ben 14 százalékkal emelkedtek. A szakértők ezt részben azzal indokolják, hogy a NATO-tagállamok egy része bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát, ami fokozott fegyverkezéshez vezetett.

Németország a negyedik helyre lépett elő a globális rangsorban az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött: katonai kiadásai 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek. Az ország védelmi ráfordításai ezzel először haladták meg 1990 óta a NATO által elvárt GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tag érte el ezt a küszöböt.

A Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beszámolója szerint a védelmi és biztonsági ipari szövetséghez tartozó vállalatok száma 2024 és 2025 között mintegy 200-zal nőtt, majd 2025 novembere óta további 100 céggel bővült, így összesen mintegy 550 vállalat működik az ágazatban.

Oroszország és Ukrajna a háború negyedik évében tovább növelte katonai kiadásait. Ukrajnában a védelmi ráfordítások a GDP mintegy 40 százalékát tették ki, és a kormányzati kiadások több mint 60 százalékát emésztették fel. Ázsiában – egyebek mellett Kínában, Japánban, Tajvanon, Indiában és Pakisztánban – szintén nőtt a katonai költekezés a térségi feszültségek miatt.

A Közel-Keleten ezzel szemben csak mérsékelt emelkedést regisztráltak. Irán esetében a katonai kiadások inflációval korrigálva csökkentek a gazdasági nehézségek miatt, nominálisan azonban nőttek. A SIPRI előrejelzése szerint 2026-ban is folytatódhat a növekvő trend, tekintettel a világszerte fennálló konfliktusokra és geopolitikai feszültségekre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
