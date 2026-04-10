Kezdődik: brutálisan megdrágul a gáz Európa egyik legnagyobb országában, tippeket adnak a lakosságnak, hogyan spóroljon – „Figyeljen oda, mennyi ideig zuhanyzik”

A közel-keleti háború hatásai miatt a francia háztartások gázszámlái várhatóan jelentősen emelkednek a közeljövőben. Bár a konfliktusban ideiglenes tűzszünetet jelentettek be, a francia energiaügyi szabályozó hatóság (CRE) megerősítette: május 1-jétől 15,4 százalékkal nőnek a gázárak – írja a Connexion.

Franciaországban májusól jelentősen drágul a gáz / Fotó: ANP via AFP

Az emelés körülbelül 7,5 millió háztartást érint, ami a gázzal fűtő otthonok csaknem háromnegyedét jelenti. Szakértők szerint az áremelkedés akár a 25 százalékot is elérheti. Bár áprilisban kis mértékben csökkentek a gázárak – ezt még a konfliktus kitörése előtt rögzítették –, a háború elhúzódó következményei miatt május elejétől számottevő drágulás várható.

A CRE elnöke, Emmanuelle Wargon már márciusban jelezte a Le Parisien című lapnak a 15 százalékos emelést. Sylvain Le Falher, a Hello Watt ár-összehasonlító oldal vezérigazgatója szerint a globális gázhiány tovább nyomhatja felfelé az árakat, akár 25 százalékos növekedést is okozva. Egy átlagos, négyfős francia családak, amely csak fűtésre használ gázt, ez évi mintegy 260 eurós többletköltséget jelenthet.

Ha a háztartás a vízmelegítésre és főzésre is gázt használ, a pluszkiadás közel 500 euróra is rúghat évente.

A kedd este bejelentett két hetes ideiglenes tűzszünet várhatóan enyhíti majd a nyomást a gázpiacon, azonban egyelőre nehéz megjósolni, hogy mikor és milyen mértékben jelentkeznek az árcsökkenések.A konfliktus az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között több Öböl-menti országot is érintett, köztük Katart, amely Európa cseppfolyósított földgáz-szükségletének közel 40 százalékát biztosítja

A háború előtt Katar a világ gázszállítmányainak mintegy negyedét juttatta el a Hormuzi-szoroson keresztül. A tűzszünet értelmében a szoros ismét megnyílt a tankerhajók előtt. Ugyanakkor a térségben többször megrongálódott gázkitermelő létesítmények javítása hónapokat, sőt akár éveket is igénybe vehet, így a globális ellátás normalizálódása hosszabb időt vehet igénybe.

Tippeket adnak a lakosságnak, hogyan spóroljon

Akik piaci alapon szerződtek, azoknak a számlája közvetlenül követi a gáz világpiaci árának változását. Szakértők szerint több módon is enyhíthető a drágulás hatása. Egyszerű és azonnali megoldás az energiafogyasztás tudatos csökkentése: egy-két fokkal alacsonyabb fűtési hőmérséklet, takarékosabb melegvíz-használat zuhanyzáskor és mosakodáskor, valamint a gáztűzhely takarékosabb üzemeltetése.