Donald Trump megnyerte az iráni háborút egy olyan fronton, amelyen Európa elvesztette

Újabb fordulat történt az iráni háború ügyében, amit bán a világ: befuccsolt a hét végére tervezett pakisztáni béketárgyalás, mielőtt még elkezdődött volna. A háború tovább folyik, egy fontos gazdasági fronton azonban már van győztes: az Egyesült Államok. Ezt számos ázsiai ország és az Európai Unió egésze bánja.

Az iráni háború folytatódik, közben felpörgött az amerikai energiaexport / Fotó: NurPhoto via AFP

A közel-keleti háború megerősítette az Egyesült Államok pozícióját mint energiahordozókat exportáló nagyhatalomét – vonta meg a mérleget az amerikai The Wall Street Journal.

A háborúval a korábbinál is kedvezőbb helyzetbe kerültek az amerikai vállalatok: Ázsia és Európa verseng minden egyes szállítmányért amerikai nyersolajból, földgázból és repülőgép-üzemanyagból, amihez csak hozzá tud jutni.

Európa már korábban is erre a forrásra kényszerült, miután az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, de az EU ettől függetlenül is levált az olcsó orosz energiáról. A drágább amerikaiak helyett egy olyan alternatív forrást választott, amely most eldugult: a Közel-Keletet. A Hormuzi-szoros lezárása még rosszabb helyzetbe sodorta az uniót, függése az amerikaiaktól fokozódott.

Az amerikai nyersolaj- és kőolajtermék-export a múlt héten rekordot ért el, megközelítette a napi 12,9 millió hordót az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) adatai szerint. A cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításai is megugrottak – a hajókövetéssel foglalkozó Kpler szerint az export a múlt hónapban történelmi csúcsot ért el.

A roham nem mutat lassulásra utaló jeleket – világít rá az amerikai lap. Szerdán több mint 60 üres olajszállító szupertanker tartott a Mexikói-öböl partvidéke felé. Ez nagyjából háromszorosa a háború előtti szintnek. Az amerikai export a következő hónapokban tovább nőhet.