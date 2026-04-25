Jamie Oliver kifakadt: a sztárséf szerint veszélybe került a vendéglátóipar jövője

Élesen bírálta a brit kormány gazdaságpolitikáját Jamie Oliver, aki szerint a növekvő adóterhek és költségek „fojtogatják” a vállalkozásokat, különösen a vendéglátóiparban működő kisebb cégeket. A Timesnak nyilatkozó sztárséf úgy véli, hogy ha a döntéshozók továbbra is ilyen mértékben terhelik a vállalkozókat, az súlyos következményekkel járhat az innovációra és a gazdasági növekedésre nézve.

Kőkemény kritikát fogalmazott meg a brit adórendszerről Jamie Oliver

Oliver szerint a jelenlegi helyzetben a vállalkozók kedvét elveszi a kockázatvállalástól, ami hosszabb távon a gazdaság dinamizmusát is gyengíti. Úgy fogalmazott, hogy ha az állam „szétveri” azokat, akik vállalkozni próbálnak, akkor eltűnik az az alkotó energia és innováció, amely egy ország gazdasági erejének alapját adja.

