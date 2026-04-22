Siri szenved, az iPhone állja: a fejlesztési pokolból kell az új Apple-vezérnek új aranykort építeni

Az Apple szeptember 1-jétől új korszakba lép: John Ternus veszi át a vezérigazgatói posztot Tim Cooktól, aki 2011 óta irányította a világ egyik legértékesebb vállalatát. A döntés elsőre a folytonosságot sugallja, valójában azonban egy rendkívül érzékeny pillanatban történik: az Apple egyszerre küzd azzal, hogy lemaradni látszik a mesterséges intelligencia versenyében, miközben a globális ellátási láncok és az iPhone-központú üzleti modell is egyre nagyobb nyomás alá kerül.

Az Apple legnehezebb öröksége: a fejlesztési pokolból kell John Ternusnak új aranykort építenie – az új CEO szerencsére pontosan tudja, mit csinál

Az Apple sok sikertermékét köszönheti John Ternusnak

Ternust már jól ismeri a mostani Apple-vezetés, ugyanis régóta a cégnél dolgozik: 2001-ben csatlakozott a vállalat terméktervezési csapatához, vagyis gyakorlatilag végigélte a cég második aranykorát, Steve Jobs visszatérésétől az iPhone-korszak kiteljesedéséig. 2013-ban a hardvermérnöki részleg alelnöke lett, 2021-ben pedig már a teljes hardvermérnöki terület vezetőjeként került be az Apple legszűkebb vezetői körébe.

Ez azért kulcspozíció, mert az Apple üzleti modelljének középpontja továbbra is a hardver.

Ternus felügyelete alá tartozott az iPhone, az iPad, a Mac, az Apple Watch és az AirPods fejlesztése is

– vagyis gyakorlatilag minden olyan termék, amely a vállalat százmilliárd dollár feletti éves profitját termeli. Kiemelt szerepe volt az Apple saját fejlesztésű processzorainak, az úgynevezett Apple Silicon csipeknek a bevezetésében is, amikor a cég leváltotta az Intel processzorait a Mac számítógpekben. Ez nemcsak technológiailag, hanem üzletileg is az elmúlt évtized egyik legfontosabb döntése volt: javult a teljesítmény, csökkent a kiszolgáltatottság és nőtt a profitabilitás.

Ternus neve több nagy termékhez is kapcsolódik. Az Apple Watch és az AirPods az ő időszakában vált önálló üzletággá, miközben ő mutatta be tavaly az iPhone Air modellt is, amelyet a legnagyobb iPhone-átalakításként emlegettek 2017 óta. Nem minden projektje lett egyértelmű siker: az Apple Vision Pro vegyes fogadtatást kapott, az iPhone Air pedig üzletileg gyengébben teljesített a vártnál. Ez azonban inkább azt mutatja, hogy Ternus nem pusztán fenntartó vezető, hanem hajlandó kockázatosabb termékdöntésekre is.