Siri szenved, az iPhone állja: a fejlesztési pokolból kell az új Apple-vezérnek új aranykort építeni
Az Apple szeptember 1-jétől új korszakba lép: John Ternus veszi át a vezérigazgatói posztot Tim Cooktól, aki 2011 óta irányította a világ egyik legértékesebb vállalatát. A döntés elsőre a folytonosságot sugallja, valójában azonban egy rendkívül érzékeny pillanatban történik: az Apple egyszerre küzd azzal, hogy lemaradni látszik a mesterséges intelligencia versenyében, miközben a globális ellátási láncok és az iPhone-központú üzleti modell is egyre nagyobb nyomás alá kerül.
Az Apple sok sikertermékét köszönheti John Ternusnak
Ternust már jól ismeri a mostani Apple-vezetés, ugyanis régóta a cégnél dolgozik: 2001-ben csatlakozott a vállalat terméktervezési csapatához, vagyis gyakorlatilag végigélte a cég második aranykorát, Steve Jobs visszatérésétől az iPhone-korszak kiteljesedéséig. 2013-ban a hardvermérnöki részleg alelnöke lett, 2021-ben pedig már a teljes hardvermérnöki terület vezetőjeként került be az Apple legszűkebb vezetői körébe.
Ez azért kulcspozíció, mert az Apple üzleti modelljének középpontja továbbra is a hardver.
Ternus felügyelete alá tartozott az iPhone, az iPad, a Mac, az Apple Watch és az AirPods fejlesztése is
– vagyis gyakorlatilag minden olyan termék, amely a vállalat százmilliárd dollár feletti éves profitját termeli. Kiemelt szerepe volt az Apple saját fejlesztésű processzorainak, az úgynevezett Apple Silicon csipeknek a bevezetésében is, amikor a cég leváltotta az Intel processzorait a Mac számítógpekben. Ez nemcsak technológiailag, hanem üzletileg is az elmúlt évtized egyik legfontosabb döntése volt: javult a teljesítmény, csökkent a kiszolgáltatottság és nőtt a profitabilitás.
Ternus neve több nagy termékhez is kapcsolódik. Az Apple Watch és az AirPods az ő időszakában vált önálló üzletággá, miközben ő mutatta be tavaly az iPhone Air modellt is, amelyet a legnagyobb iPhone-átalakításként emlegettek 2017 óta. Nem minden projektje lett egyértelmű siker: az Apple Vision Pro vegyes fogadtatást kapott, az iPhone Air pedig üzletileg gyengébben teljesített a vártnál. Ez azonban inkább azt mutatja, hogy Ternus nem pusztán fenntartó vezető, hanem hajlandó kockázatosabb termékdöntésekre is.
Steve Jobs vagy Tim Cook?
Vezetői stílusa alapján sokan inkább Tim Cookhoz hasonlítják, mint Steve Jobshoz. Nem karizmatikus showman, nem a színpadon él, hanem a háttérben. Kollégái csendes, nyugodt, technokrata vezetőként írják le, aki nem inspirációs beszédekkel, hanem szakmai hitelességgel épít tekintélyt. Egy korábbi Apple-vezető úgy fogalmazott róla: „Olyan, mint egy családapa – egyszerűen csak egy jó ember.” Ez sokkal közelebb áll Cook menedzseri világához, mint Jobs legendásan impulzív és konfrontatív karakteréhez.
Ugyanakkor van benne valami Steve Jobsból is: a termékek iránti megszállottság és a mérnöki részletek iránti érzékenység.
Egy volt kollégája szerint az Apple vezetése most egy új korszakba léphet: Jobs a termékvízió és a marketing embere volt, Cook az operációs fegyelemé, Ternus pedig az első olyan vezér lehet hosszú idő után, akinek a legerősebb oldala maga a mérnöki gondolkodás.
Ez különösen fontos most, amikor az Apple legnagyobb problémája már nem az iPhone eladása, hanem az, hogy mit kezd a mesterséges intelligenciával (AI). A vállalat látványosan lassabban reagált az AI-forradalomra, mint a Microsoft, a Google vagy az Nvidia, és még mindig nincs igazán erős, fogyasztók számára látványos AI-terméke. A Siri régóta várt megújítása ezért stratégiai kérdéssé vált.
Ternus sikerét nagyrészt az AI fogja meghatározni
Ternus tavaly a szoftvertervezési csapatok felügyeletét is megkapta, ami egyértelmű jelzés volt arról, hogy Cook és az igazgatóság őt készíti fel az utódlásra. Saját AI-filozófiája kifejezetten beleillik az Apple eddigi elképzelésébe: szerinte akkor működik jól a mesterséges intelligencia, ha a felhasználó szinte észre sem veszi, csak egyszerűen jobb lesz tőle az élmény. Nem látványos chatbotokat akar, hanem „olyan funkciókat, amelyeket az emberek egyre többet használnak, mert szeretik őket”.
Ez azonban komoly kockázatot is jelent.
A befektetők most azt figyelik, hogy Ternus képes lesz-e folytatni Tim Cook örökségét, miközben új platformot is ki kellene építeni.
Az Apple ma közel 4 ezermilliárd dolláros (mintegy 1450 ezermilliárd forintos) vállalat, de a kérdés már nem az, hogyan őrizze meg ezt a méretet, hanem az, hogyan találja meg a következő nagy növekedési történetet.
John Ternus 50 éves – ugyanannyi idős most, mint Tim Cook volt, amikor átvette a céget Steve Jobstól. Ez szimbolikusan is erős váltás: az Apple ismét egy olyan vezetőt választott, aki belülről nőtt fel, ismeri a vállalat kultúráját, és nem forradalmat ígér, hanem kontrollált átmenetet. A különbség az, hogy míg Cooknak az volt a feladata, hogy stabilizálja Steve Jobs örökségét, Ternusnak valószínűleg már újra kell definiálnia azt.