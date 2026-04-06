Váratlan fordulat: olaj nélkül maradt a 11 milliós ország, Kína azonnal napelemekkel árasztotta el – így menekül meg az energiaválságtól

Miután az amerikai szankciók miatt Kuba nem kap elég olajat, a karibi ország más megoldással próbálja az energiaszükségletét kielégíteni. Kuba a kínai napelemimport felfuttatásával enyhíti a súlyosbodó energiaválságot, és abban reménykedik, hogy nemcsak, hogy megszűnek az áramkimaradások, de pár évtizeden belül teljesen átállíthatja gazdaságát a megújuló energiára. A napenergia gyors terjedése egyelőre mentőöv a szigetországnak, de a tartós megoldáshoz ennél jóval mélyebb gazdasági és infrastrukturális átalakításra lesz szüksége.
Németh Anita
2026.04.06, 21:39
Frissítve: 2026.04.06, 21:40

Kuba az egyre súlyosbodó áramkimaradásokat és energiahiányt kínai napelemimporttal próbálja ellensúlyozni. A szigetország tavaly 1 gigawattnyi fotovoltaikus panelt kapott Pekingből. A célja, hogy 2026-ra villamosenergia-termelésének 15 százalékát megújuló forrásokból fedezze – derül ki az új gazdasági és társadalmi tervből, amit a Financial Times látott.

Kuba az egyre súlyosbodó áramkimaradásokat és energiahiányt kínai napelemimporttal próbálja ellensúlyozni / Fotó: Energiaügyi Minisztérium (illusztráció)

Kuba elavult villamosenergia-hálózata pedig fosszilis energiahordozókra támaszkodik. A hálózat egyre gyakrabban omlik össze: márciusban egy héten belül két országos áramszünet is volt.

Kuba számára életmentő a kínai napelemparkok létesítése

Kuba a tavalyi év végére több mint négyszeresére növelte a napenergia arányát az energiamixében, amely így a teljes termelés mintegy 9 százalékát adja.

A karibi országban jelenleg 34 naperőmű működik közel 1,2 gigawatt kapacitással, ami 350 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tervek szerint 2028-ra 92 naperőmű épülhet meg, összesen valamivel több mint 2 gigawatt kapacitással.

Euan Graham, az Ember energiakutató intézet vezető elemzője szerint ennek csaknem felét már telepítették is, ha pedig az összeset megteszik, az valódi áttörést jelenthet.

A 2026-os gazdasági terv szerint 320 megawattnyi technológiát Peking adományozott, míg Manuel Marrero Cruz miniszterelnök szerint a napelemek egy részét kubai nikkellel ellentételezték.

Az Ember adatai szerint Kína tavaly 117 millió dollár értékben exportált napelemeket Kubába, szemben a 2024-es 48 millióval és a 2019-es 16,6 millióval. Az energiatároló rendszerek importja is megugrott: 56 millió dollárra nőtt a 2024-es 7,3 millióról. Idén januárban önmagában 15 millió dollár értékű akkumulátort importáltak.

Trump januárban vámok bevezetését ígérte azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat szállítanak Kubának, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon a rezsimváltás érdekében. Kuba az energia-blokád megszüntetése érdekében tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal, és bizonyos engedményeket tett a magánszektornak, például lehetővé tette emigránsok számára vállalkozások működtetését. Havanna azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a rezsimváltás nem képezi a tárgyalások részét.

Kína szerepvállalása nyíltan politikai jellegű

Hua Xin, Kína kubai nagykövete egy havannai sajtótájékoztatón bírálta az amerikai blokádot, és kijelentette, hogy Peking növelni fogja az együttműködést a megújuló energia, különösen a napenergia területén, hogy segítse Kuba energiaátmenetét.

Kína közvetlen befektetésekkel is jelen van: a Shanghai Electric mintegy 60 millió dollárt fektetett a 62 megawattos marieli naperőműbe, amely az első magántulajdonú ilyen projekt a szigeten, brit Hive Energyvel közös vállalkozásban.

„A marieli erőmű Kuba villamosenergia-termelésének akár 10 százalékát is biztosíthatja – jelenleg ez az egyik legfontosabb és legolcsóbb energiaforrásuk” – mondta Giles Redpath, a Hive vezérigazgatója. Hozzátette ugyanakkor, hogy a fizetési rendszer problémás, mivel a pénzt nem lehet kivinni az országból.

A háztartásoknak megfizethetetlen a kínai napelem

A kínai támogatás részeként háztartási napelemes rendszereket is adományoztak elszigetelt otthonok, iskolák és kórházak számára, és Vietnám is szállított berendezéseket. Ennek ellenére a lakosság számára a technológia továbbra is drága:

 egy alap napelemrendszer ára a hivatalos minimálbér százszorosa.

Kuba célja, hogy 2030-ra az áramtermelés 24, 2035-re 40, 2050-re pedig 100 százalékát megújulókból fedezze.

Szakértő szerint a napenergia egy zsugorodó energiatermelési tortán belül növekvő szelet, vagyis az arány növekedése részben más források visszaeséséből adódik.

„Kuba akár teljesen megújuló energiára is átállhatna – kiváló adottságai vannak a nap- és szélenergia terén. Ehhez azonban rendbe kell tenni a gazdaságot és a nemzetközi fizetési rendszert, és akkor a befektetések is megindulnának” – mondta Redpath.

Egy ország várta lélegzet-visszafojtva a magányos tankert

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, Kuba súlyos energiaválsággal küzd. Donald Trump március végén engedélyezte, hogy az orosz árnyékflottához tartozó Anatolij Kolodkin nevű olajtanker kiköthessen Kubában.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy bár a hajó és tulajdonosa (Szovcomflot) szankciók alatt áll, „nincs problémája” azzal sem, ha más országok is olajat juttatnak el Kubába, mondván, a lakosságnak szüksége van energiára, még ha ez a havannai vezetést is segíti.

A hajó a becslések szerint 650-730 ezer hordó otosz olajat szállított, amely a jelenlegi jegyrendszer mellett akár egy hónapig is fedezheti Kuba szükségleteit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
