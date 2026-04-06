Váratlan fordulat: olaj nélkül maradt a 11 milliós ország, Kína azonnal napelemekkel árasztotta el – így menekül meg az energiaválságtól

Kuba az egyre súlyosbodó áramkimaradásokat és energiahiányt kínai napelemimporttal próbálja ellensúlyozni. A szigetország tavaly 1 gigawattnyi fotovoltaikus panelt kapott Pekingből. A célja, hogy 2026-ra villamosenergia-termelésének 15 százalékát megújuló forrásokból fedezze – derül ki az új gazdasági és társadalmi tervből, amit a Financial Times látott.

Kuba elavult villamosenergia-hálózata pedig fosszilis energiahordozókra támaszkodik. A hálózat egyre gyakrabban omlik össze: márciusban egy héten belül két országos áramszünet is volt.

Kuba számára életmentő a kínai napelemparkok létesítése

Kuba a tavalyi év végére több mint négyszeresére növelte a napenergia arányát az energiamixében, amely így a teljes termelés mintegy 9 százalékát adja.

A karibi országban jelenleg 34 naperőmű működik közel 1,2 gigawatt kapacitással, ami 350 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tervek szerint 2028-ra 92 naperőmű épülhet meg, összesen valamivel több mint 2 gigawatt kapacitással.

Euan Graham, az Ember energiakutató intézet vezető elemzője szerint ennek csaknem felét már telepítették is, ha pedig az összeset megteszik, az valódi áttörést jelenthet.

A 2026-os gazdasági terv szerint 320 megawattnyi technológiát Peking adományozott, míg Manuel Marrero Cruz miniszterelnök szerint a napelemek egy részét kubai nikkellel ellentételezték.

Az Ember adatai szerint Kína tavaly 117 millió dollár értékben exportált napelemeket Kubába, szemben a 2024-es 48 millióval és a 2019-es 16,6 millióval. Az energiatároló rendszerek importja is megugrott: 56 millió dollárra nőtt a 2024-es 7,3 millióról. Idén januárban önmagában 15 millió dollár értékű akkumulátort importáltak.

Trump januárban vámok bevezetését ígérte azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat szállítanak Kubának, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon a rezsimváltás érdekében. Kuba az energia-blokád megszüntetése érdekében tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal, és bizonyos engedményeket tett a magánszektornak, például lehetővé tette emigránsok számára vállalkozások működtetését. Havanna azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a rezsimváltás nem képezi a tárgyalások részét.