Deviza
EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53% BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
chipipar
memóriachip
SK Hynix
Samsung Electronics

Vége lehet az AI-memóriacsipek okozta gazdasági káosznak? A gyártók meglepően pozitívak, de még mindig van ok az aggodalomra

A mesterséges intelligencia terjedése az elmúlt években soha nem látott nyomást helyezett a félvezetőiparra, különösen az AI-memóriacsipek piacára. Az AI-memóriacsipek hiánya miatt a világ legnagyobb technológiai vállalatai évekre előre próbálják lekötni a gyártási kapacitásokat, miközben a Samsung és az SK Hynix rekordberuházásokkal reagál. Bár a gyártók szerint a piac stabilabbá válhat, az energiaárak, a kínai verseny és a túltermelés veszélye továbbra is komoly bizonytalanságot jelent.
Gergely Máté
2026.04.30, 07:35

Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám nemcsak az Nvidia és a nagy technológiai cégek részvényeit repítette magasba, hanem a memóriacsipek piacát is teljesen átírta. A dél-koreai SK Hynix és a Samsung Electronics szerint az AI-adatközpontok robbanásszerű terjedése miatt olyan tartós kereslet alakult ki, mely gyökeresen eltér a korábbi félvezetőpiaci ciklusoktól: a vevők már nem az árakon alkudoznak, hanem évekre előre próbálják bebiztosítani a szállításokat. Ha ez valóban új korszakot jelent, annak hatása messze túlmutat a csipgyártókon – az egész világgazdaság fellélegezhet.

Vége lehet az AI-memóriachipek okozta gazdasági káosznak? A gyártók meglepően pozitívak, de még mindig van ok az aggodalomra
Vége lehet az AI-memóriacsipek okozta gazdasági káosznak? A gyártók meglepően pozitívak, de még mindig van ok az aggodalomra / Fotó: Mike_shots

A memóriacsipek – elsősorban a DRAM és a nagy sávszélességű memória (HBM) – az AI-rendszerek egyik legfontosabb alkatrészei lettek. Ezek nélkül nem működnek hatékonyan sem a nagy nyelvi modellek, sem az adatközpontokban futó következtetési rendszerek, melyek például a chatbotok válaszait generálják. 

A probléma az, hogy a kereslet sokkal gyorsabban nő, mint ahogy a gyártók új kapacitást tudnak építeni.

Az SK Hynix, mely az Nvidia egyik kulcsfontosságú beszállítója és a világ második legnagyobb memórialapka-gyártója, már arról beszél, hogy „strukturális váltás” zajlik az iparágban. A vállalat szerint ez nem a szokásos fellendülési időszak: a vevők három-öt évre szóló szerződéseket akarnak kötni a korábbi negyedéves megállapodások helyett, mert félnek attól, hogy egyszerűen nem jutnak elegendő csiphez – írja a Financial Times.

Most már az eladók diktálnak, nem a vevők

Ez alapvetően változtatja meg az iparág működését. A memóriacsip-piacot évtizedekig a szélsőséges kilengések jellemezték: túlkínálat, árzuhanás, veszteséges időszakok, majd hirtelen hiány és újabb árrobbanás. Most azonban a keresletet nem az okostelefonok vagy a PC-k ciklikus eladásai hajtják, hanem a világ legnagyobb technológiai vállalatai – a Microsoft, az Amazon, a Google és a Meta –, melyek gyakorlatilag korlátlan tőkével versenyeznek az AI-fölényért.

  1. A Samsung egyik vezérigazgatója, Jun Young-hyun márciusban arról beszélt a részvényeseknek, hogy a félvezetőpiacon példa nélküli szuperciklus alakult ki. A vállalat emiatt jelentősen növeli beruházásait, és rekordösszegű, 110 ezer milliárd wonos (nagyjából 28 ezer milliárd forintos) keretet különített el gyártókapacitás-bővítésre és kutatás-fejlesztésre.
  2. Az SK Hynix szintén jelentős tőkekiadás-növelést tervez, miközben az elemzők szerint a kínálati szűkösség legalább 2028-ig fennmaradhat. Ennek egyszerű oka van: egy modern félvezetőgyár felépítése és felfuttatása több év, ráadásul a technológiai összetettség miatt a kapacitást már nem lehet gyorsan és olcsón bővíteni.

Ez a gyártók számára rendkívül kedvező helyzetet teremtett. A piac gyakorlatilag olyan eladói piaccá vált, ahol a termelők diktálják a feltételeket. A Samsung, az SK Hynix és az amerikai Micron együtt a globális DRAM-piac mintegy 90 százalékát ellenőrzi. Ez jóval nagyobb árazási erőt ad nekik, mint korábban.

A nyereségszintek ezt már most is tükrözik. Az SK Hynix negyedéves működési marzsa elérte a 72 százalékot, míg a Samsung memóriaüzletágának árrése jóval 60 százalék fölött lehet. Ez már az Nvidia 65 százalékos és a TSMC 58 százalékos szintjével vetekszik. A Nomura elemzője szerint a memóriacsipárak egyetlen negyedév alatt akár 50 százalékkal is emelkedhetnek, ami bizonyos szegmensekben 80 százalék fölé tolhatja a profitmarzsot.

A várakozások szerint a Samsung idei nettó profitja elérheti a 151 milliárd dollárt (mintegy 54 ezer milliárd forintot), az SK Hynixé pedig a 115 milliárd dollárt (nagyjából 41 ezer milliárd forintot), ami még a TSMC eredményét is meghaladhatja.

A teljes globális gazdaságra rányomja bélyegét a csipipar

A csipipar, különösen az AI-csipek piaca ma már nem egyszerűen a technológiai szektor egyik fontos ágazata, hanem a globális gazdaság egyik meghatározó hajtóereje. Az Amazon, a Microsoft, a Google és a Meta csak 2026-ban mintegy 635 milliárd dollárt (nagyjából 228 ezer milliárd forintot) készül AI-infrastruktúrára fordítani – adatközpontokra, gyorsítókra, memórialapkákra és energiaellátásra –, szemben a 2025-ös 383 milliárd dollárral (mintegy 137 ezer milliárd forinttal) és a 2019-es mindössze 80 milliárd dollárral (közel 29 ezer milliárd forinttal). 

Ez már nem pusztán technológiai beruházás, hanem olyan tőkebeáramlás, mely az építőipartól az energiaszektorig egész iparágakat mozgat meg.

A félvezetők hiánya ezért ma már közvetlen makrogazdasági kérdés. Ha nincs elég memóriacsip vagy AI-gyorsító, lassul az adatközpont-építés, csúsznak a felhőszolgáltatások fejlesztései, drágulnak a vállalati informatikai beruházások, és ez végső soron visszafoghatja a termelékenység növekedését is. Az autóipar ezt már megtapasztalta a korábbi csiphiány idején, amikor gyártósorok álltak le néhány dolláros félvezetők hiánya miatt. Az AI-korszakban ugyanez történhet jóval nagyobb léptékben, csak most a digitális infrastruktúra válik szűk keresztmetszetté.

Az AI-memóriacsip az új olaj

A világgazdaság növekedésének súlypontja egyre inkább azokba az országokba tolódik, melyek képesek fejlett csipeket gyártani. Tajvan ennek a leglátványosabb példája: a tajvani tőzsde értéke 2026-ra már megelőzte az Egyesült Királyság piacát, elsősorban a TSMC dominanciája miatt. A vállalat önmagában a tajvani részvénypiac több mint 40 százalékát adja, ami fejlett gazdaságban szinte példátlan koncentráció.

Az AI-csipboom az energiaárakat is befolyásolja. 

Az adatközpontok rendkívül energiaigényesek, ezért a csipkereslet növekedése együtt jár az áramfogyasztás robbanásával. 

Ha az energia tartósan drágul, a technológiai cégek kénytelenek lehetnek visszafogni beruházásaikat, ami akár globális részvénypiaci korrekciót is kiválthat. Ez azért különösen fontos, mert az AI-hoz kapcsolódó tőzsdei emelkedés az elmúlt időszakban a nemzetközi részvénypiacok egyik fő támasza volt.

A geopolitikai hatás legalább ennyire jelentős. Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny ma már alapvetően a félvezetőiparról szól. Az exportkorlátozások, a hazai csipgyártás támogatása és az ellátási láncok átépítése mind azt mutatják, hogy 

a fejlett processzorok stratégiai nyersanyaggá váltak, hasonló jelentőséggel, mint korábban az olaj vagy a földgáz.

A következő nagy kérdés az lesz, hogy az AI kilép-e az adatközpontokból és tömegesen megjelenik-e a hétköznapi eszközökben is. Ha az úgynevezett eszközön futó mesterséges intelligencia – vagyis amikor a számítás nem a felhőben, hanem közvetlenül a telefonon, laptopon vagy autóban történik – valóban elterjed, az újabb keresleti robbanást hozhat. Ebben az esetben a memóriacsipek nem egyszerű alkatrészek lesznek, hanem az AI-infrastruktúra egyik legfontosabb stratégiai elemei.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu