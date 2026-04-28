Deviza
EUR/HUF364,7 +0,11% USD/HUF311,62 +0,28% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF394,94 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,09% RON/HUF71,59 +0,01% CZK/HUF14,96 +0,06% EUR/HUF364,7 +0,11% USD/HUF311,62 +0,28% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF394,94 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,09% RON/HUF71,59 +0,01% CZK/HUF14,96 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 615,1 +0,34% MTELEKOM2 508 +0,48% MOL4 080 +0,93% OTP41 990 +0,62% RICHTER12 920 -0,77% OPUS283 -5,65% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS149 +1,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 168,75 -0,04% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 773,89 +0,45% BUX133 615,1 +0,34% MTELEKOM2 508 +0,48% MOL4 080 +0,93% OTP41 990 +0,62% RICHTER12 920 -0,77% OPUS283 -5,65% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS149 +1,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 168,75 -0,04% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 773,89 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
verseny
televíziókészülék
Samsung Electronics
Kína

A Samsung is feladja, kivonul a kínai piacról, inkább az Egyesült Államokra koncentrál

Túl erős a kínai verseny a koreai óriásnak. A Samsung napokon belül dönt, hogy beismerje-e a vereségét a világ egyik legnagyobb piacán.
M. Cs.
2026.04.28, 10:37

A Samsung Electronics a bevétel alapján a világ legnagyobb fogyasztói elektronikai és félvezető gyártója, amely 80 országban rendelkezik összeszerelő üzemekkel és értékesítési hálózatokkal. Az egyre erősödő kínai versenyt azonban nem bírja, ezért még az idén kivonulhat a világ második legnagyobb gazdaságának háztartásigép- és tévépiacáról, és inkább az Egyesült Államokra összpontosít, ahol erős pozíciókkal rendelkezik.

Samsung
A Samsung Kínában már nem tud versenyezni a helyi gyártókkal / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nikkei Asia gazdasági hírportál értesülése szerint a cég akár már a napokban meghozhatja a végső döntést, és elkezdi felkészíteni annak végrehajtására a helyi alkalmazottakat és üzleti partnereket.

Bár döntés még nincs, a vállalat nyilvánosan is elismerte a problémákat. „Igaz, hogy a kínai üzletág nehéz. Többféle szempontból is vizsgáljuk a helyzetet” – idézte a Korea Times a Samsung Electronics vizuális kijelző üzletágának vezetőjéének, Jong Szokvunak egy április elején tartott bemutatón elhangzott szavait.

A kínai fogyasztók azonban addig is jól járnak, mert a készletek folyamatos kiürítése alighanem jelentős akciókat is jelent, ha végezni akarnak vele az év végére.

A portál értesülése szerint

 a Samsung várhatóan átirányítja kínai erőforrásait a félvezetők és okostelefonok értékesítésére,

miközben fenntartja a hűtőszekrények, mosógépek és légkondicionálók helyi gyártását – külföldi exportra.

Alacsony ár, jó minőség – ezzel versenyez a Samsung Kínában

Bár a Samsung Electronics jövőre megelőzi az amerikai Nvidiát, és a világ legnyereségesebb csipgyártó vállalatává válik, a háztartási gépek piacán nem ilyen fényes a helyzet.

A kínaiak inkább a hazai márkákat választják / Fotó: Imagine China / Reuters

A kínai versenytársai az alacsony ár mellett egyre jobb minőségben is gyártanak, ami nem csupán a helyi, hanem a globális piacon is kihívást jelent a dél-koreai és japán cégeknek. A külföldieknek pedig általában az a tény, hogy a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai termékeket preferálják.

Tavaly például 32,89 millió tévékészüléket adtak el az országban, és ebből nem egészen egymillió darab volt külföldi márka, és a kínai gyártók megelőzték a dél-koreaiakat a globális piacon is: 

  • előbbiek az eladások 31,9, 
  • utóbbiak 30,4 százalékát 

adták.

A trend egyértelmű, mivel 2106-ban a kínai gyártók részesedése 16, a dél-koreaiaké 35 százalék volt.

Nagyobb üzlet a csip és az okostelefon

A Samsungnak szerencsére már nem a háztartási gépek és televíziók jelentik a legnagyobb üzletet, azok csak a konszolidált bevételek 17 százalékát tették ki tavaly, ami a harmadik helyet jelenti a félvezetők és az okostelefonok mögött; mindkettő részesedése 39-39 százalékos.

A Samsung a csúcskategóriás modellekre és az amerikai piacra koncentrál majd / Fotó: AFP

A háztartási gépek és televíziók üzletága 200 milliárd von üzemi veszteséget szenvedett el tavaly az előző évi 1,7 billió vonos nyereség után, és ez volt a szegmens első vesztesége a vállalat alapítása óta. (Egy dél-koreai von 0,21 forint).

A japán gyártók is hasonló bajban vannak: a Sony Group márciusban jelentette be, hogy televíziós üzletágának 51 százalékos részesedését egy malajziai gyárral együtt a kínai TCL-nek adja át. A Toshiba tévéüzletágát 2017-ben vette át a szintén kínai Hisense, a Sharpot 2016-ban a tajvani Foxconn.

Készülnek a focivébére

A Samsung a televíziók piacán a csúcskategóriás modelljeivel akar ismét nyereségessé kíván válni, mert ebben a kategóriában még nem érték utól a kínai versenytársak.

A japán gyártók is bajban vannak a kínai piacon / Fotó: Imagine China / Reuters

A vállalat növekedésre számít az amerikai piacon is. A júniusban kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt jelentettek be egy 

új, mesterséges intelligenciával felszerelt modellt, amely szóbeli parancsok alapján képes információkat megjeleníteni.

Ezt a piacot még tartja a dél-koreai vállalat: a Mordor Intelligence kutatóintézet szerint a Samsung 2025-ben értékben az amerikai tévéeladások élén állt, és magas piaci részesedéssel rendelkezik a háztartási gépek, például a hűtőszekrények és a mosógépek piacán is.

Bár a kétoldalú kereskedelmi megállapodásban megszabott amerikai vámok befolyásolhatják a bevételeket, a Samsung kidolgozik a költségek csökkentésén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
