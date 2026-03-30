Ilyen nincs: leállt Európa egyik legnagyobb autógyára, már így is történelmi bukást hozott össze – elképesztő, mi vezetett idáig
Ideiglenesen leállította egyes modelljeinek gyártását a Jaguar Land Rover brit üzemében, miután beszállítói problémák merültek fel. A szünet akár két hétig is eltarthat, és a húsvéti leállással együtt komoly kiesést jelenthet.
Átmenetileg leállította egyes autóinak gyártását a Jaguar Land Rover a britországi Solihull üzemében, miután beszállítói problémák nehezítették meg az alkatrészellátást. A vállalat közlése szerint a leállás legfeljebb két hétig tarthat, és részben egy előre betervezett húsvéti szünettel esik egybe.
A döntés elsősorban a legnépszerűbb és legnagyobb értékű modelleket érinti, köztük a Range Rover és a Range Rover Sport gyártását.
A Financial Times értesülései szerint a gyártás április 8-ig szünetelhet, amelybe beletartozik az ünnepi, ötnapos húsvéti leállás is.
A háttérben egy konkrét beszállítói probléma áll, bár a cég nem nevezte meg pontosan, mely alkatrész vagy partner okozta a fennakadást. Az ilyen jellegű zavarok azonban nem számítanak ritkának az autóiparban, ahol a globális ellátási láncok rendkívül összetettek és sérülékenyek. Egyetlen kritikus komponens hiánya is elegendő ahhoz, hogy teljes gyártósorok álljanak le.
A Tata Motors tulajdonában álló Jaguar Land Rover az elmúlt években többször szembesült hasonló kihívásokkal, különösen a félvezetőhiány időszakában. Bár az iparág azóta részben stabilizálódott, a mostani eset jól mutatja, hogy a beszállítói láncok továbbra is érzékenyek maradtak.
Gyomrost kapott a Jaguar Land Rover
A Solihull üzem kulcsszerepet játszik a vállalat működésében, hiszen itt készülnek a márka legfontosabb prémium modelljei. Egy ilyen leállás nemcsak termelési kiesést jelent, hanem potenciálisan bevételkiesést és késedelmeket is okozhat a megrendelések teljesítésében.
A vállalat ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a leállás ideiglenes, és a termelés a tervek szerint rövid időn belül újraindul. Az, hogy a szünet részben egy már előre betervezett ünnepi leállással esik egybe, valamelyest mérsékli a hatását.
A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének havi összesítése szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban. 1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez a leggyengébb szeptemberi termelési adat.