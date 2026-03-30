Ilyen nincs: leállt Európa egyik legnagyobb autógyára, már így is történelmi bukást hozott össze – elképesztő, mi vezetett idáig

A gyártás csak április elején indulhat újra teljes kapacitással. Átmeneti leállásra kényszerült a Jaguar Land Rover, miután akadozni kezdett az alkatrészellátás.
2026.03.30, 21:30
Frissítve: 2026.03.30, 21:40

Ideiglenesen leállította egyes modelljeinek gyártását a Jaguar Land Rover brit üzemében, miután beszállítói problémák merültek fel. A szünet akár két hétig is eltarthat, és a húsvéti leállással együtt komoly kiesést jelenthet.

yártási szünetet jelentett be a Jaguar Land Rover a brit Solihull üzemében / Fotó: AFP

Átmenetileg leállította egyes autóinak gyártását a Jaguar Land Rover a britországi Solihull üzemében, miután beszállítói problémák nehezítették meg az alkatrészellátást. A vállalat közlése szerint a leállás legfeljebb két hétig tarthat, és részben egy előre betervezett húsvéti szünettel esik egybe.

A döntés elsősorban a legnépszerűbb és legnagyobb értékű modelleket érinti, köztük a Range Rover és a Range Rover Sport gyártását. 

A Financial Times értesülései szerint a gyártás április 8-ig szünetelhet, amelybe beletartozik az ünnepi, ötnapos húsvéti leállás is.

A háttérben egy konkrét beszállítói probléma áll, bár a cég nem nevezte meg pontosan, mely alkatrész vagy partner okozta a fennakadást. Az ilyen jellegű zavarok azonban nem számítanak ritkának az autóiparban, ahol a globális ellátási láncok rendkívül összetettek és sérülékenyek. Egyetlen kritikus komponens hiánya is elegendő ahhoz, hogy teljes gyártósorok álljanak le.

A Tata Motors tulajdonában álló Jaguar Land Rover az elmúlt években többször szembesült hasonló kihívásokkal, különösen a félvezetőhiány időszakában. Bár az iparág azóta részben stabilizálódott, a mostani eset jól mutatja, hogy a beszállítói láncok továbbra is érzékenyek maradtak.

Gyomrost kapott a Jaguar Land Rover

A Solihull üzem kulcsszerepet játszik a vállalat működésében, hiszen itt készülnek a márka legfontosabb prémium modelljei. Egy ilyen leállás nemcsak termelési kiesést jelent, hanem potenciálisan bevételkiesést és késedelmeket is okozhat a megrendelések teljesítésében.

A vállalat ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a leállás ideiglenes, és a termelés a tervek szerint rövid időn belül újraindul. Az, hogy a szünet részben egy már előre betervezett ünnepi leállással esik egybe, valamelyest mérsékli a hatását.

Történelmi kárt okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás: 73 éves mélypontra szakadt a brit termelés, még mindig zajlik a helyreállítás

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének havi összesítése szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban. 1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez a leggyengébb szeptemberi termelési adat.

 

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
