Ilyen nincs: leállt Európa egyik legnagyobb autógyára, már így is történelmi bukást hozott össze – elképesztő, mi vezetett idáig

Átmenetileg leállította egyes autóinak gyártását a Jaguar Land Rover a britországi Solihull üzemében, miután beszállítói problémák nehezítették meg az alkatrészellátást. A vállalat közlése szerint a leállás legfeljebb két hétig tarthat, és részben egy előre betervezett húsvéti szünettel esik egybe.

A döntés elsősorban a legnépszerűbb és legnagyobb értékű modelleket érinti, köztük a Range Rover és a Range Rover Sport gyártását.

A Financial Times értesülései szerint a gyártás április 8-ig szünetelhet, amelybe beletartozik az ünnepi, ötnapos húsvéti leállás is.

A háttérben egy konkrét beszállítói probléma áll, bár a cég nem nevezte meg pontosan, mely alkatrész vagy partner okozta a fennakadást. Az ilyen jellegű zavarok azonban nem számítanak ritkának az autóiparban, ahol a globális ellátási láncok rendkívül összetettek és sérülékenyek. Egyetlen kritikus komponens hiánya is elegendő ahhoz, hogy teljes gyártósorok álljanak le.

A Tata Motors tulajdonában álló Jaguar Land Rover az elmúlt években többször szembesült hasonló kihívásokkal, különösen a félvezetőhiány időszakában. Bár az iparág azóta részben stabilizálódott, a mostani eset jól mutatja, hogy a beszállítói láncok továbbra is érzékenyek maradtak.

Gyomrost kapott a Jaguar Land Rover

A Solihull üzem kulcsszerepet játszik a vállalat működésében, hiszen itt készülnek a márka legfontosabb prémium modelljei. Egy ilyen leállás nemcsak termelési kiesést jelent, hanem potenciálisan bevételkiesést és késedelmeket is okozhat a megrendelések teljesítésében.

A vállalat ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a leállás ideiglenes, és a termelés a tervek szerint rövid időn belül újraindul. Az, hogy a szünet részben egy már előre betervezett ünnepi leállással esik egybe, valamelyest mérsékli a hatását.