Trump végre európai támogatást kaphat? Egy kulcstagállam is csatlakozna a Hormuzi-szoros felszabadításához – ennek feltételei is vannak

Németország jelezte, hogy kész aknamentesítő hajókat küldeni a Hormuzi-szorosba, de csak egy nemzetközi misszió részeként. Berlin egyelőre kivár, és szigorú feltételekhez köti a katonai szerepvállalást a feszült térségben.

Egyre komolyabb geopolitikai játszma bontakozik ki a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros körül, és ebben Németország is kezd pozíciót foglalni.

Berlin jelezte, hogy kész lenne aknamentesítő hajókat küldeni a térségbe, de csak egy szélesebb, nemzetközi katonai misszió részeként.

A német kormány álláspontját a Politiconak Friedrich Merz is megerősítette, aki hangsúlyozta: Németország alapvetően nyitott a hajózási útvonalak biztonságának garantálására. Ugyanakkor világossá tette, hogy Berlin még „nagyon messze van” attól, hogy konkrét döntést hozzon egy katonai beavatkozásról.

A kérdés pénteken kerülhet igazán reflektorfénybe, amikor Emmanuel Macron, Keir Starmer és Giorgia Meloni társaságában tárgyalnak a helyzetről Párizsban. Az egyeztetés célja egy közös európai álláspont kialakítása lehet, ami kulcsfontosságú lenne egy esetleges nemzetközi művelet elindításához.

Német beavatkozás, de nem ingyen

Berlin feltételei egyértelműek. A német részvételhez

stabil tűzszünetre van szükség a térségben;

nemzetközi – lehetőleg ENSZ – felhatalmazásra;

valamint a német kormány és a Bundestag jóváhagyására.

Ez a három kritérium is jelzi, hogy mennyire óvatosan közelít a német vezetés egy potenciálisan robbanásveszélyes konfliktushoz.

A háttérben egy törékeny amerikai-iráni tűzszünet húzódik, amely egyelőre nem hozott valódi stabilitást. A közelmúltban Irán akadályozta a hajóforgalmat a szorosban, amire az Egyesült Államok válaszul iráni hajókat blokkolt.

Ez a kölcsönös nyomásgyakorlás komoly kockázatot jelent a globális energiaellátásra, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorol a NATO-szövetségesekre. A NATO főtitkárával, Mark Rutte folytatott találkozója után Trump azt követelte, hogy a szövetségesek „napokon belül” vállaljanak konkrét kötelezettségeket.