Az oroszok zöld utat adtak a magyar olajnak, most már az ukránokon múlik a Barátság sorsa

Előbb indulhat újra a Barátság kőolajvezeték, mint azt Zelenszkij ígérte. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a hónap végéig készülhetnek el a javítási munkálatok, ám brüsszeli források arról számoltak be, hogy már a mai nap megkezdődhet a szállítás. Az oroszok készen állnak.

Az oroszok zöld utat adtak az olajnak, az ukránokon múlik minden / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Kreml szerint az orosz oldalon a rendszer technikailag készen áll, de van néhány egyéb feltétel is.

Hamarosan jöhet az olaj

A Barátság vezetéken január óta nem érkezik kőolaj Magyarországra Oroszország irányából. Ma változás állhat be az ügyben, miután mind Ukrajna, mind Oroszország hajlandóságot mutat a szállítás újraindítására.

Ma Brüsszelben voltam, ahol többek között a Barátság kőolajvezeték újraindításáról is egyeztettem. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ukrán fél kedd dél körül jelenti be, hogy újraindul a vezeték

− írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A miniszter arról is beszámolt, hogy ha megindul a szállítás, az a kormány több hónapja tartó megfeszített munkájának köszönhető. Véleménye szerint hiába zsarolta az ukrán kormány Magyarországot a vezeték lekapcsolásával, a szomszédban hamarabb fogyott el a pénz, mint itthon az olaj.

Ha Magyarország nem blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, akkor a Barátság kőolajvezetéken soha nem indul újra az olajszállítás. A magyar taktika működött: az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból

− írta a miniszter.

Amennyiben az Európai Unió jogrendszere megfelelően működik, és a Bizottság betartatta volna az EU–Ukrajna Társulási Megállapodást, akkor a helyzet most nem lenne ennyire súlyos, ám a közel-keleti válság és a begyűrűző energiakrízis ellenére ez nem így történt − mutatott rá Bóka, majd hozzátette, hogy

a siker már elérhető közelségben van.

Az ukrán, az orosz és a magyar álláspont

Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy nem változtatott álláspontján, miszerint addig blokkalja az Ukrajna számára égetően fontos 90 milliárd eurós hitelt, amíg nem érkezik olaj a Barátság vezetéken keresztül.