95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Kőolajkészlet-válság szorításában: drágul az üzemanyag a szomszédban, irigykedve nézik Magyarországot

Folyamatosan emelkednek az üzemanyagárak Romániában, miközben egyre több jel utal arra, hogy az ország kőolaj- és üzemanyag-ellátása strukturális problémákkal küzd. A háttérben adóemelések, csökkenő kitermelés és növekvő importkitettség áll. A gázolaj esetében ráadásul különösen érzékeny pont, hogy az import mintegy 26 százaléka a Közel-Keletről származik.
VG
2026.04.12, 10:27
Frissítve: 2026.04.12, 12:23

A román üzemanyagpiacon egyre látványosabb az árnyomás: a gázolaj ára már elérte a lélektani 10 lejes szintet, ami mintegy 740 forintnak felel meg. A drágulás mögött több tényező is áll, amelyek együttesen komoly kihívást jelentenek az ország energiaellátása szempontjából – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A gázolaj ára már elérte a lélektani 10 lejes szintet, ami mintegy 740 forintnak felel meg / Fotó: Irene Miller

Adóterhek húzzák fel az árakat

Az egyik legfontosabb árfelhajtó tényező a jövedéki adó idei emelése. Romániában az üzemanyagok végső árának több mint 55 százalékát az adók – elsősorban a jövedéki adó és az áfa – teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi piaci hatások mellett a költségvetési politika is jelentősen befolyásolja a kutakon megjelenő árakat.

Stratégiai olajkészletek: sok a kérdőjel

A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több jel utal egy lehetséges kőolajkészlet-válságra. Románia ugyan több mint kétmillió tonna üzemanyaggal rendelkezik stratégiai tartalékok formájában, azonban ezeknek csupán 56,86 százaléka található az ország területén, a többit más uniós tagállamokban tárolják.

A készletek pontos elhelyezkedése nem nyilvános, amit hivatalosan energiabiztonsági okokkal indokolnak. Szakértők szerint ugyanakkor az átláthatóság hiánya arra is utalhat, hogy az ellátási helyzet sérülékenyebb a hivatalos kommunikációnál.

Termelőből importőr

Románia ugyan az Európai Unió harmadik legnagyobb kőolajtermelője Olaszország és Dánia után, éves szinten mintegy 3 millió tonnás kitermeléssel, ez az előny azonban egyre kevésbé érvényesül. A hazai termelés folyamatosan csökken:

2025-ben 7,5 százalékkal esett vissza, és már csak a belföldi igények 22 százalékát fedezi. Ez azt jelenti, hogy az ország üzemanyag-ellátása egyre inkább importra szorul.

A feldolgozott kőolaj több mint 77 százaléka külföldről érkezik, ami erős kitettséget jelent a nemzetközi piacok felé.

Foghatják a fejüket, akik mostanában akarnak Romániában tankolni / Fotó: Phoenixns

Kockázatos importforrások

Az importon belül Kazahsztán a legfontosabb partner, ezt Azerbajdzsán és Líbia követi. A gázolaj esetében különösen érzékeny pont, hogy az import mintegy 26 százaléka a Közel-Keletről származik. Ez a forrás azonban egyre bizonytalanabbá válik:

a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek miatt az ellátás akadozhat, ami további árnövekedési nyomást helyezhet a román piacra.

A román üzemanyagpiac jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy az ország egyszerre küzd belső és külső kihívásokkal:

  • a csökkenő kitermelés,
  • a magas adóterhek
  • és a növekvő importfüggőség

együttesen olyan pályára állítják az energiaszektort, amely hosszabb távon is fenntarthatatlan lehet.

A kérdés az, hogy a következő időszakban sikerül-e stabilizálni az ellátást és mérsékelni az árnyomást, vagy a mostani folyamatok tovább erősödnek.

Energiabiztonság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
