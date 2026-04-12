Kőolajkészlet-válság szorításában: drágul az üzemanyag a szomszédban, irigykedve nézik Magyarországot

A román üzemanyagpiacon egyre látványosabb az árnyomás: a gázolaj ára már elérte a lélektani 10 lejes szintet, ami mintegy 740 forintnak felel meg. A drágulás mögött több tényező is áll, amelyek együttesen komoly kihívást jelentenek az ország energiaellátása szempontjából – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A gázolaj ára már elérte a lélektani 10 lejes szintet, ami mintegy 740 forintnak felel meg / Fotó: Irene Miller

Adóterhek húzzák fel az árakat

Az egyik legfontosabb árfelhajtó tényező a jövedéki adó idei emelése. Romániában az üzemanyagok végső árának több mint 55 százalékát az adók – elsősorban a jövedéki adó és az áfa – teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi piaci hatások mellett a költségvetési politika is jelentősen befolyásolja a kutakon megjelenő árakat.

Stratégiai olajkészletek: sok a kérdőjel

A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több jel utal egy lehetséges kőolajkészlet-válságra. Románia ugyan több mint kétmillió tonna üzemanyaggal rendelkezik stratégiai tartalékok formájában, azonban ezeknek csupán 56,86 százaléka található az ország területén, a többit más uniós tagállamokban tárolják.

A készletek pontos elhelyezkedése nem nyilvános, amit hivatalosan energiabiztonsági okokkal indokolnak. Szakértők szerint ugyanakkor az átláthatóság hiánya arra is utalhat, hogy az ellátási helyzet sérülékenyebb a hivatalos kommunikációnál.

Termelőből importőr

Románia ugyan az Európai Unió harmadik legnagyobb kőolajtermelője Olaszország és Dánia után, éves szinten mintegy 3 millió tonnás kitermeléssel, ez az előny azonban egyre kevésbé érvényesül. A hazai termelés folyamatosan csökken:

2025-ben 7,5 százalékkal esett vissza, és már csak a belföldi igények 22 százalékát fedezi. Ez azt jelenti, hogy az ország üzemanyag-ellátása egyre inkább importra szorul.

A feldolgozott kőolaj több mint 77 százaléka külföldről érkezik, ami erős kitettséget jelent a nemzetközi piacok felé.

Kockázatos importforrások

Az importon belül Kazahsztán a legfontosabb partner, ezt Azerbajdzsán és Líbia követi. A gázolaj esetében különösen érzékeny pont, hogy az import mintegy 26 százaléka a Közel-Keletről származik. Ez a forrás azonban egyre bizonytalanabbá válik:

a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek miatt az ellátás akadozhat, ami további árnövekedési nyomást helyezhet a román piacra.

A román üzemanyagpiac jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy az ország egyszerre küzd belső és külső kihívásokkal:

a csökkenő kitermelés,

a magas adóterhek

és a növekvő importfüggőség

együttesen olyan pályára állítják az energiaszektort, amely hosszabb távon is fenntarthatatlan lehet.