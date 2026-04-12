Kőolajkészlet-válság szorításában: drágul az üzemanyag a szomszédban, irigykedve nézik Magyarországot
A román üzemanyagpiacon egyre látványosabb az árnyomás: a gázolaj ára már elérte a lélektani 10 lejes szintet, ami mintegy 740 forintnak felel meg. A drágulás mögött több tényező is áll, amelyek együttesen komoly kihívást jelentenek az ország energiaellátása szempontjából – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.
Adóterhek húzzák fel az árakat
Az egyik legfontosabb árfelhajtó tényező a jövedéki adó idei emelése. Romániában az üzemanyagok végső árának több mint 55 százalékát az adók – elsősorban a jövedéki adó és az áfa – teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi piaci hatások mellett a költségvetési politika is jelentősen befolyásolja a kutakon megjelenő árakat.
Stratégiai olajkészletek: sok a kérdőjel
A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több jel utal egy lehetséges kőolajkészlet-válságra. Románia ugyan több mint kétmillió tonna üzemanyaggal rendelkezik stratégiai tartalékok formájában, azonban ezeknek csupán 56,86 százaléka található az ország területén, a többit más uniós tagállamokban tárolják.
A készletek pontos elhelyezkedése nem nyilvános, amit hivatalosan energiabiztonsági okokkal indokolnak. Szakértők szerint ugyanakkor az átláthatóság hiánya arra is utalhat, hogy az ellátási helyzet sérülékenyebb a hivatalos kommunikációnál.
Termelőből importőr
Románia ugyan az Európai Unió harmadik legnagyobb kőolajtermelője Olaszország és Dánia után, éves szinten mintegy 3 millió tonnás kitermeléssel, ez az előny azonban egyre kevésbé érvényesül. A hazai termelés folyamatosan csökken:
2025-ben 7,5 százalékkal esett vissza, és már csak a belföldi igények 22 százalékát fedezi. Ez azt jelenti, hogy az ország üzemanyag-ellátása egyre inkább importra szorul.
A feldolgozott kőolaj több mint 77 százaléka külföldről érkezik, ami erős kitettséget jelent a nemzetközi piacok felé.
Kockázatos importforrások
Az importon belül Kazahsztán a legfontosabb partner, ezt Azerbajdzsán és Líbia követi. A gázolaj esetében különösen érzékeny pont, hogy az import mintegy 26 százaléka a Közel-Keletről származik. Ez a forrás azonban egyre bizonytalanabbá válik:
a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek miatt az ellátás akadozhat, ami további árnövekedési nyomást helyezhet a román piacra.
A román üzemanyagpiac jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy az ország egyszerre küzd belső és külső kihívásokkal:
- a csökkenő kitermelés,
- a magas adóterhek
- és a növekvő importfüggőség
együttesen olyan pályára állítják az energiaszektort, amely hosszabb távon is fenntarthatatlan lehet.
A kérdés az, hogy a következő időszakban sikerül-e stabilizálni az ellátást és mérsékelni az árnyomást, vagy a mostani folyamatok tovább erősödnek.