Mutatjuk az olajválság királyait: ők ültek a trónra Putyinnal a közel-keleti konfliktus alatt – rakétaként lőtt ki az árfolyam

Donald Trump meglépte, amitől sokan tartottak: az amerikai hadsereg blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A válság egyre csak húzódik, míg a stratégiai olajtartalékok lassan kiürülnek és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén.

Sokaknak nehezebb lesz, de néhányan mégis jól jártak az energiaválsággal: kaszálnak az olajbárók, és Putyin is örülhet / Fotó: Shutterstock

A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben. A BP kiugróan jó eredményekkel számol, és a legnagyobb globális olajvállalatok részvényei kilőttek.

A BP nagyot szakít az olajon

A BP közlése szerint a vállalat olajkereskedési üzletága kiugróan jó eredményeket érhet el az első negyedévben, mivel tetemes profitot realizálhat az olajárak emelkedésének köszönhetően.

A cég negyedéves jelentése szerint a BP nettó adóssága 25 és 27 milliárd dollár közé emelkedhet az előző időszak 22 milliárd dolláros szintjéről. Ennek oka elsősorban a működő tőke alakulásában keresendő, amely likviditási mutató a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.

Magasabb olajárak, magasabb marzsok

A globális benchmarknak számító Brent olaj ára nemrégiben többéves csúcs közelében járt, és 120 dollárra (a cikk írásakor 99 dollár környékén van) emelkedett, miután február végén megkezdődtek az amerikai-izraeli hadműveletek Irán ellen. A támadásra válaszul a teheráni vezetés azonnal lezárta a globális olajkereskedelemben kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Öböl menti országok legfontosabb kereskedelmi útvonalát.

A háborút megelőzően a Brent nyersolaj hordónkénti ára január és március között 78 dollár volt, az előző negyedévben 63 dollár, míg egy évvel korábban 75 dollár.

Az előrejelzés szerint a vállalat olaj- és gáztermelése negyedéves alapon nagyjából változatlan maradhat.

A rendelkezésre álló adatok szerint a finomítói marzsok hordónként 16,9 dollárra emelkedtek, ami 2,7 dolláros emelkedés. A BP számításai alapján ez a változás 100 és 200 millió dollár közötti bevétellel növelheti a finomított olajtermékek üzletágának eredményét.

Új vezérigazgató, átalakítások és a szárnyaló árfolyam

Meg O’Neill, a BP vezérigazgatója vállalása szerint folytatja az egy évvel ezelőtt megkezdett stratégiai átalakítást. A folyamat elsődleges célja a források átcsoportosítása a karbonsemleges megoldásokat támogató projektekből az olaj- és gáziparba.