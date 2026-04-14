Gyors ütemben apad Magyarország biztonsági készlete: a kőolajnál van a legnagyobb fogyás, de van olyan termék, amihez hozzá se nyúltak

Tervezetten, vagyis elég gyors ütemben apad Magyarország biztonsági készlete kőolajból és olajtermékből egyaránt azóta, hogy két okból is hozzájuk kellett nyúlni. Az egyik ok, hogy január 27. óta nem érkezik az orosz olaj a Barátság-vezetéken, ez a helyzet ugyanis üzemanyaghiánnyal fenyegetett. A másik az, hogy az Egyesült Államok által kirobbantott iráni háború következtében elszaladt a kőolaj világpiaci ára, ezért a magyar kormány ismét maximálta a hazai benzin- és gázolajárakat. Az árplafon azonban az import elijesztésén keresztül szintén üzemanyag-hiányos állapottal fenyegetett.

Az ország a Molon keresztül fogyasztja a biztonsági készletet / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A készletek felszabadítása előtt, 2026. január 31-én Magyarország 520,3 ezer tonna benzint tárolt biztonsági készletként a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) közzététele szerint. A havonta frissített táblázat szerint március 31-én már csak 54,8 ezer tonnánál jártunk. Ám mivel azóta eltelt két hét, benzinből már ennél is kevesebb lehet.

A gázolajtartalék kisebb arányban apadt: a mennyiség a két időpont között 520,3 ezer tonnáról 143,8 ezer tonnára csökkent, vagyis a biztonsági készlet harmada még megvan. A 12,8 ezer tonnás kerozintartalék érintetlen.

Ám megeshet, hogy az ország jelenleg is rendelkezik a március 31-i állapot szerint benzin- és gázolajkészlettel, ugyanis időközben elkezdett a kőolaj is fogyni. Ebből

január 31-én 626,9 ezer tonna volt a biztonsági készlet,

ez februárban 54,1 ezer tonnával,

márciusban pedig jóval nagyobb ütemben, 85,9 ezer tonnával fogyott.

Vagyis a Mol márciusban már jobban támaszkodott a vésztartalékra, mint előzőleg. Kénytelen erre, hiszen nem tud orosz olajat szállítani a Horvátországon keresztül futó Adria-vezetéken sem. Bár abba hamarosan amerikai nyersanyagot is táplálnak. A Világgazdaság múlt heti cikke szerint a Mol többször jelezte: a finomítói abból az olajból tudnak a leggazdaságosabban üzemanyagot előállítani, amelyre azokat optimizálták, ez pedig az állandó minőségű orosz keverék.

Még használni kell a biztonsági készletet

A nagykereskedőknek egyelőre nem éri meg Magyarországra üzemanyagot behozni, hiszen azt itt olcsóbban kellene eladniuk, mint amennyiért beszerzik. Az OMV mégis importál, mert a saját, magyarországi töltőállomásai egy részét az ausztriai finomítójából látja el, de most veszteséggel. Importálhat minden olyan nagykereskedő is, amely nem védett áron értékesít. Az ő szűk piacuk elsősorban a Magyarországon tankoló külföldi autósok és árufuvarozók.

A védett ár intézménye a kormányrendelet szerint visszavonásig hatályos, a visszavonás pedig az energiaválság-helyzet megszűnésével várható.

Ehhez arra van szükség, hogy ismét érkezzen orosz olaj a Barátság-vezetéken, vagy legalább biztonsággal áthaladhassanak a tartályhajók a Hormuzi-szoroson.