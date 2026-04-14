Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miközben az olajárak és a menedékeszköznek számító dollár gyengült kedden. A befektetők a közel-keleti háború rendezésére számítanak, még annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok a hétvégi béketárgyalások összeomlását követően blokád alá vonta Irán kikötőit.

A részvénypiac már árazza az iráni háború rendezését – a reménnyel kereskednek, nem a megoldással / Fotó: AFP

Források a Reutersnek elmondták, hogy Washington és Teherán nyitva hagyta az ajtót a párbeszéd előtt, és egy amerikai tisztviselő szerint előrelépés történt a megállapodás felé vezető úton. Donald Trump amerikai elnök azt is kijelentette, hogy Irán megállapodást szeretne kötni, ugyanakkor

Washington nem fog olyan egyezséget elfogadni, amely lehetővé teszi Teherán számára nukleáris fegyver birtoklását.

Reménnyel kereskedik a részvénypiac, nem megoldással

A befektetők rákapcsolódtak a feszültség enyhülésének reményére, ami javította az általános piaci hangulatot:

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe közel 2 százalékkal emelkedett,

a japán Nikkei több mint 2 százalékos pluszban zárt.

A Nasdaq határidős jegyzései 0,2 százalékkal nőttek,

az S&P 500 határidős indexe stabil maradt a Wall Street előző esti emelkedése után,

az Euro Stoxx 50 határidős index 0,41 százalékkal,

a DAX határidős index pedig 0,6 százalékkal erősödött.

A piacok a reményekkel kereskednek, nem a megoldással. A hétvégi sikertelen tárgyalások nem hoztak megállapodást, de nem is zárták el a diplomácia útját, és ez egyelőre elég ahhoz, hogy a részvények tovább emelkedjenek

– mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.

„A probléma az, hogy a piacok gyorsabban árazhatják a deeszkaláció esélyét, mint annak bizonyítékát, ezért továbbra is ingadozó, hírek által vezérelt kereskedésre számítok, nem pedig tiszta kockázatvállalási trendre” – tette hozzá.

Az amerikai hadsereg megkezdte Irán kikötőinek blokádját, ami felháborította Teheránt, és növelte a kulcsfontosságú tengeri útvonal körüli bizonytalanságot, bár a hajózási adatok szerint egy amerikai szankciók alatt álló kínai tanker kedden áthaladt a Hormuzi-szoroson. Trump kijelentette, hogy Washington blokkolni fogja az iráni hajókat és azokat a hajókat is, amelyek díjakat fizetnek Teheránnak, továbbá közölte, hogy minden iráni „gyors támadó” hajót megsemmisítenek, ha a blokád közelébe merészkedik.

Az Egyesült Államok ténylegesen kijátszotta ezt az ütőkártyát. Számomra ez azért fontos, mert visszahelyezték a felelősséget Iránra a szoros megnyitásáért anélkül, hogy szárazföldi csapatokat kellene bevetni

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Ez most visszakényszerítette az irániakat a tervezőasztalhoz.