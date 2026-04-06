Űrkutatás: Moszkva hatalmas fordulata - katonai drónplatform lesz az új űrállomás, retteghet a világ

Két év múlva bocsátják fel a föld körüli pályán keringő orosz űrállomást, a ROSZ-t. Az első modult továbbiak követik majd. A ROSZ felbocsátásának eredeti időpontja 2025 vagy 2026 volt.
VG
2026.04.06, 09:40
Frissítve: 2026.04.06, 09:56

A leendő Orosz Orbitális Állomás (orosz elnevezéséből ROSZ) első moduljának felbocsátását 2028-ra tervezik – mondta Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz Állami Vállalat vezérigazgatója a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

Drónplatform is lesz a ROSZ / Fotó: AFP

Közlése szerint a jóváhagyott nemzeti projektútlevél szerint az első modult 2028-ban telepítik. (Az eredeti dátum egyébként 2025–2026 volt.)

Dmitrij Bakanov korábban a Sszövetségi tanács ülésén bejelentette, hogy a ROSZ lesz a világ első drónplatformja. Márciusban a Jurij Gagarin Űrhajós Kiképző Központ (CTC) új vezetője, Oleg Kononenko, oroszország hőse, prioritásként jelölte meg a ROSZ létrehozásának előkészületeit. Februárban Denisz Manturov, Oroszország első miniszterelnök-helyettese bejelentette, hogy a ROSZ telepítése 2028-ban kezdődik.

Nem is titok a ROSZ katonai funkciója

A Roszkoszmosz orosz űrinfrastruktúrát fejleszt és üzemeltet. Alapkutatást és fejlesztést végez, emberes és kereskedelmi indítási szolgáltatásokat nyújt, kommunikációs és navigációs műholdflottákból áll, és robusztus emberes űrrepülési programot tart fenn. A Roszkoszmosz szigorúan véve nem űrügynökség, hanem egy állami vállalat, amelyet az egykori orosz magánipar nagy részének államosításával hoztak létre. Az olyan szervezetekkel ellentétben, mint a NASA vagy az Európai Űrügynökség (ESA), a Roszkoszmosz katonai alkalmazásokhoz is fejleszt űrprojekteket.

  • üzemeltette a Mir űrállomást, amely több tíz orosz kozmonautát, valamint a világ minden tájáról érkező űrhajósokat fogadott.
  • Segített a  Nemzetközi Űrállomás (ISS) megépítésében, számos modullal hozzájárulva 1992 óta megszakítás nélküli hozzáférést biztosít az emberek számára az űrhöz.
  • Több űrteleszkópot és földmegfigyelő műholdat bocsátott fel.
  • Az ESA-val Mars körüli pályára állítottak egy  ExoMars Trace Gas Orbiter szondát.
  • Megpróbált  mintát visszahozni a Phobos marsi holdról, miközben a fedélzetén a Planetary Society  LIFE kísérlete is volt.
  • Műholdakból álló flottát indított navigáció és kommunikáció céljából.

Ez már az űrháború kezdete

Dmitrij Bakanov nem véletlenül említette a ROSZ drónközpont funkcióját: egyelőre ugyanis kínai műholdrendszerek irányítják az orosz drónokat. Vagyis Oroszország, Kína és az Egyesült Államok űrkutatási fejlesztései is összefüggésben vannak a katonai célokkal. Szintén kínai műholdakról a közel-keleti bázisokról készülő felvételek segítik Iránt az amerikai hírszerzés szerint. A Pentagon úgy véli, hogy az iráni Forradalmi Gárda mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett műholdképeket használ helyszínek célba vételéhez – állítja az Egyesült Államok Védelmi Hírszerző Ügynökségének (DIA), az amerikai hadsereg hírszerző ágának egyik forrása.

A Világgazdaság korábbi cikke szerint Kína katonai űrflottája – ilyen-olyan célú, a hadviselést szolgáló űreszközei a sok tízezernyi, a kormánynak dolgozó IT-fejlesztővel együtt – csendben besorolnak Oroszország hasonló eszközei mögé. Peking nem is tagadja, hogy űrflottája (űrbeli selyemútja) szerves részévé válik globálisan kiépülő gazdasági-ipari hálózatának, az Övezet és útnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
