Xiaomi: mi a titka a mobiltelefongyártóból autóipari óriássá növő kínai cégnek?

Alig két évvel az első autója megépítése után Kína legnagyobb okostelefon-gyártója, a Xiaomi már 650 ezer elektromos járművet szállított le – ez nagyjából megegyezik a Tesla által tavaly a világ legnagyobb autópiacán értékesített autók számával.

Xiaomi-konceptautó a pekingi autókiállításon / Fotó: Xinhua via AFP

A Xiaomi alapítója, Lei Jun, akit gyakran hasonlítanak Steve Jobshoz, most azt tűzte ki célul, hogy prémium elektromos járműveivel Európában is felvegye a versenyt Elon Musk cégével. Ezek az autók rendkívüli gyorsulásukról és fejlett funkcióikról ismertek – még a Ford vezérigazgatóját, Jim Farley-t is lenyűgözték.

A Xiaomi sokkolta a globális autóipart

Mióta Lei 2021-ben bejelentette autógyártási tervét, a Xiaomi sokkolta a globális autóipart: első modelljét – a Speed Ultra 7 sportlimuzint – mindössze három évvel később dobta piacra, és az értékesítés megnyitását követő 30 percben 50 ezret adtak el.

A Xiaomi SU7 Kína egyik legjobban fogyó autójává vált / Fotó: CFOTO via AFP

Miután az SU7 Kína egyik legjobban fogyó autójává vált, a második modell, a 35 ezer dolláros YU7 – amely a Tesla Model Y riválisa, és dizájnjában a Ferrari Purosangue modellre emlékeztet – a tavalyi bemutatón mindössze három perc alatt 200 ezer előrendelést kapott. A pénteken megnyílt pekingi autószalonon Lei kijelentette, hogy

az új YU7 GT modell fel tud nőni egy felső kategóriás német autó szintjéhez.

A modellt – amely várhatóan május végén jelenik meg – először fejlesztették európai mérnökök bevonásával.

„Mindössze öt év alatt a Xiaomi figyelemre méltó mérföldköveket ért el” – mondta az 56 éves vezérigazgató. „Ennek ellenére még ma sem értik sokan teljesen a Xiaomi autóit, sőt egyesek előítéletekkel is viseltetnek irántuk” – tette hozzá. Miközben a túlzsúfolt kínai autóipar túlkapacitással küzd, a Xiaomi elektromos autói iránti kereslet meghaladja a gyártási kapacitásokat – annak ellenére, hogy tavaly új pekingi gyárában 410 ezer járművet állított elő.

Az YU7 a kínaiak reménye szerint már egy felső kategóriás német autóval is versenyre kel / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla, a Porsche, a BMW és a Mercedes-Benz lesz a konkurencia

Elemzők szerint ugyanakkor a vállalat sem immunis az intenzív árversenyre, amely már a BYD és más tömegpiaci márkák profitját és eladásait is visszavetette, és arra kényszeríti őket, hogy nemzetközi piacokon keressenek növekedési lehetőségeket.