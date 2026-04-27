Újabb sokk az iráni konfliktus miatt: elszállhat a mobiltelefonok és a számítógépek ára
A közel-keleti háború megzavarta az ellátást a kulcsfontosságú nyersanyagokból, és megemelte a szinte minden elektronikai eszközben, az okostelefonoktól és számítógépektől a mesterséges intelligenciát (MI) kiszolgáló szerverekig használt nyomtatott áramköri lapok (PCB-k) árát – közölték iparági források és vállalati vezetők a Reutersszel.
Ez újabb fejfájást okoz az elektronikai gyártóknak a memóriachipek megugró költségei mellett, és jól mutatja, hogy az iráni háború hatása egyre szélesebb körben gyakorol hatást a világgazdaságra: megzavarja az ellátási láncokat, a műanyagipart és az olajszállításokat is.
Miután Irán április elején csapást mért a szaúdi Dzsubail petrolkémiai komplexumra, a létesítményben leállt a nagy tisztaságú polifenilén-éter (PPE) gyanta gyártása, ami kulcsfontosságú alapanyag a PCB-k előállításához. Az egyik forrás szerint a világ nagy tisztaságú PPE-kínálatának mintegy 70 százalékát adó SABIC azóta sem tudta újraindítani a termelést, ami világszerte leszűkítette az alapanyag kínálatát.
A háború emellett a Perzsa-öbölbe irányuló és onnan induló hajózást is erősen megzavarta.
A PCB-k ára már tavaly év vége óta emelkedik az MI-szerverek iránti növekvő kereslet miatt.
A Goldman Sachs szerint csak áprilisban 40 százalékkal ugorhatott meg a PCB-k ára márciushoz képest, a felhőszolgáltatók pedig további drágulást is hajlandók elfogadni, mert arra számítanak, hogy a kereslet a következő években meghaladja majd a kínálatot.
A Prismark friss jelentése szerint a globális PCB-ipar értéke 2026-ban 12,5 százalékkal nőhet, és elérheti a 95,8 milliárd dollárt.
A dél-koreai Daeduck Electronics PCB-gyártó már megkezdte az egyeztetéseket ügyfeleivel az áremelésekről – mondta a Reutersnek a vállalat egyik vezetője. A cég ügyfelei közé tartozik a Samsung Electronics, az SK Hynix és az AMD is.
A vezető elmondta, hogy a fókusza most az ügyfelek helyett a beszállítókon van, mivel az olyan vegyi anyagok, mint például az epoxigyanta szállítási ideje a korábbi 3 hétről 15 hétre nyúlt.
A hírügynökség másik forrása szerint a PCB-k árának meredek emelkedését más kulcsfontosságú alapanyagok, köztük az üvegszál és a rézfólia hiánya is hajtotta. A rézfólia ára idén 30 százalékkal nőtt, a drágulás pedig márciusban gyorsult fel.
A Victory Giant Technology, az Nvidia egyik jelentős kínai PCB-beszállítója szerint a PCB-gyártás teljes alapanyagköltségének mintegy 60 százalékát a réz adja. A kínai cég a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború tovább emelheti a kulcsfontosságú anyagok, köztük a gyanta és a réz árát.
