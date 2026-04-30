Örülhet a magyar ipar, Ursula von der Leyenék nem bírták ki a nyomást: megtörték a németek és az olaszok az EU-t, kiadta az engedélyt – átalakul a rettegett ETS

Brüsszel enged az ipar követelésének, és több ingyenes szén-dioxid-kvótát biztosít – az erről szóló tudósítás csütörtök délután jelent meg a befolyásos uniós sajtóban.

Ursula von der Leyenék megtörtek, ünnepelhet a magyar ipar / Fotó: Anadolu via AFP

A Euractiv írta meg, hogy az Európai Bizottság lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy nagyobb mértékben szennyezzenek ingyenesen, mindez pedig egy belső prezentációból derült ki. Ennek lényege, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság – Berlin és Róma nyomására – az eredetileg tervezettnél több ingyenes szén-dioxid-kvótát fog kiosztani a következő években.

Az uniós nehézipar, amelyre az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) révén a világ legmagasabb szén-dioxid-ára vonatkozik. Korábban azonban hagyományosan „ingyen szennyezhetett”, feltéve, ha javította a környezetvédelmi teljesítményét.

Ursula von der Leyenék megtörtek

A szabályrendszer legújabb frissítését, az úgynevezett ETS-benchmarkingot viszont számos kifogás érte. Ez ugyanis 2026 és 2030 között jelentősen megnyirbálta volna a vegyipar és a papíripar számára elérhető ingyenes kvótákat. Ezt alapvetően az északi államok biomassza-égető üzemeire lehet visszavezetni, az általuk diktált határértékek ugyanis Európa szárazföldi részén elérhetetlenek.

Az ipari aggályok kezelésére most az uniós végrehajtó testület átalakítja a megközelítését. Egy uniós nemzeti szakértőknek tartott csütörtöki prezentáció szerint az ingyenes kvótákat a jövőben nemcsak a közvetlen kibocsátáshoz, hanem a közvetett kibocsátáshoz is kapcsolják.

A Euractiv birtokába jutott dokumentum szerint az új módszer 4 milliárd euróval több ingyenes kiosztást eredményezne.

„Helyes, hogy az Európai Bizottság minden lehetőséget kihasznál, hogy több ingyenes tanúsítványt biztosítson” – kommentálta a fejleményeket Peter Liese, a jobbközép Európai Néppárt német EP-képviselője. Korábban Berlin és Róma egyaránt sürgette Brüsszelt, hogy módosítsa az ingyenes szén-dioxid-kibocsátási keretrendszerre vonatkozó megközelítését.

A frissen kiszivárgott dokumentum szerint június elején mutatják be az új referenciamutató-tervezetet, és még ugyanabban a hónapban el is fogadhatják.