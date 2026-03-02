Új korszak jöhet a globális streamingpiacon: a Paramount és a Warner Bros. Discovery tervezett egyesülése után a Paramount+ és az HBO Max egyetlen közös platformba olvadna össze. A cél egyértelmű: méretben és előfizetőszámban felzárkózni a piacvezető szereplőkhöz, miközben az HBO márkanév önállósága megmarad.

Elárulta a Paramount, mi lesz az HBO sorsa: a Netflix nem lett volna ennyire kegyes / Fotó: NurPhoto via AFP

A Variety beszámolója szerint a Paramount és a Warner Bros. Discovery egyesülésének lezárását követően a Paramount+ és az HBO Max közös streamingfelületen működne tovább. David Ellison, a Paramount vezérigazgatója egy befektetői tájékoztatón úgy fogalmazott:

a két szolgáltatás jelenleg együttesen valamivel több mint 200 millió közvetlen előfizetővel rendelkezik világszerte.

A menedzsment álláspontja szerint az összevonás olyan léptéket biztosít, mely lehetővé teszi a versenyt a legnagyobb, globális streamingpiaci szereplőkkel.

Ellison arra is utalt, hogy a Paramount idén év közepére befejezi saját három streamingplatformjának technológiai konszolidációját egy egységes rendszerben. Az HBO Max integrációja hasonló modell szerint valósulhat meg, ami költséghatékonysági és technológiai szinergiákat is hozhat. Egyelőre nem ismert, hogy az új közös szolgáltatás milyen néven működik majd, illetve hogy az HBO Max külön felületként jelenik-e meg, vagy teljesen integrált lesz.

Az HBO továbbra is szabad kezet kap

A bejelentés legfontosabb része az, hogy az HBO márkanév kiemelt státuszt kap az új struktúrában. Ellison egyértelművé tette: az HBO-nak önálló működési szabadságot kívánnak biztosítani. Az HBO-t jelenleg Casey Bloys vezeti, és a Paramount vezetése szerint a csatorna kreatív csapata továbbra is függetlenül fejlesztheti és programozhatja tartalmait, jelentős vállalati felügyelet nélkül.

Ellison úgy fogalmazott: „az HBO maradjon HBO”,

hiszen a márka az elmúlt évtizedekben önálló minőségi kategóriává vált a prémiumsorozatok piacán.

A hangsúly tehát nem a tartalomgyártás centralizálásán, hanem a platformok összevonásán van. A cél az, hogy az HBO saját arculata és minőségi pozíciója megmaradjon, miközben a tartalom szélesebb közönséghez juthat el az egyesített szolgáltatáson keresztül.