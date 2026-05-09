Magyar Péternek egy akadályt még vennie kell, hogy miniszterelnök legyen – így történik

Szombaton tartja alakuló ülését az új Országgyűlés, ahol esküt tesznek a képviselők, valamint megválasztják a házelnököt és a miniszterelnököt is. A nap végére megteremtik a jogi alapot, hogy hivatalosan is felállhasson az új kormány. Az új parlamenti erőviszonyok hosszú idő után teljesen átrajzolják a magyar politikát.

Az áprilisi választás után most először ül össze az új Országgyűlés, jelentősen megváltozott erőviszonyokkal / Fotó: Balogh Zoltán

Szombaton reggel tíz órakor kezdődik az új Országgyűlés alakuló ülése, amely nemcsak ünnepélyes esemény lesz, hanem egy új politikai korszak hivatalos rajtja is.

A parlamenti menetrend szerint egész napos ülés várható, amelynek végére megválaszthatják az új miniszterelnököt, felállhat az új kormányzati struktúra, és eldőlhet az új parlament működésének alapvető keretrendszere is.

Az ülés első részében Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja meg a parlament munkáját, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői számolnak be az április 12-i országgyűlési választás lebonyolításáról. Ezután következik a mandátumok igazolása és a képviselők eskütétele.

A hivatalos napirend szerint több szünetet is beiktatnak a mandátumvizsgálatok, az esküokmányok ellenőrzése és a titkos szavazások miatt.

Az Országgyűlés első ülésén átadják a stafétabotot

Az idei, áprilisi választás alapjaiban rendezte át a magyar politikai erőviszonyokat. A korábbi, 16 évig irányító nemzeti kormány korszaka lezárult, az új parlamentben jelentősen átalakultak a frakcióarányok. A kétharmados többséget évező Tisza Párt már az alakuló ülés első napján több kulcsfontosságú döntést is átvihet, ami megmutathatja, mennyire stabil az új politikai konstrukció.

A parlament összetétele három pártra szűkült, szemben a korábbi ciklusokkal, és az új Országgyűlésben a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom fogja képviselni az ellenzéket, miközben az új kormány mögött álló, viszonylag fiatal Tisza Párt többségének már az első napon bizonyítania kell, hogy képes fegyelmezetten működni.

Különösen fontos lesz a házelnök, az alelnökök és a bizottsági vezetők megválasztása, mert ezek mutatják meg, milyen belső erőviszonyok alakultak ki a parlamentben.

Az egyik legfontosabb pillanat délután három óra körül jöhet el, amikor az Országgyűlés szavaz a Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról is.

Sikeres választás esetén az új kormányfő azonnal hivatalba léphet az ünnepélyes eskütétel után, amelyet követően beszédet is mond a parlamentben.