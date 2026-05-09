Irán rájött: nem csak az amerikai blokádon keresztül vezet az olaj útja – ezt fundálták ki az életben maradáshoz

A tengeri szállítást csak részben tudják pótolni. Az alternatív útvonalakkal Irán elkerülheti, hogy összeomoljon a gazdaság.
M. Cs.
2026.05.09, 07:30

Az amerikai és izraeli bombázások nagyrészt elpusztították az iráni infrastruktúrát és ipart, a Hormuzi-szoros Donald Trump elnök által elrendelt blokádja pedig tovább sorvasztja az ország egyébként is gyenge gazdaságát. Irán azonban talált alternatív megoldásokat a kereskedelmi kapcsolatok fenntartására a legfontosabb partnereivel.

A Kaszpi-tenger Irán egyik alternatív kereskedelmi útvonala / Fotó: Zuma Press Wire via Reuters

Az amerikai blokád nem tudta leállítani az iráni árucikkek forgalmát a szomszédos Törökországgal és Pakisztánnal, Oroszországgal és Kínával. Az előbbi kettő felé közúton, Oroszország felé a Kaszpi-tengeren keresztül, Kínába pedig vasúton folytatódnak a szállítások. Teherán fontolgatja, hogy még olajjal is megpróbálja vasúton ellátni legfőbb vásárlóját, Kínát.

Steve H. Hanke, a Johns Hopkins Egyetem alkalmazott közgazdaságot oktató professzora, a néhai Ronald Reagan elnök gazdasági tanácsadója szerint 

ezek az alternatív útvonalak alkalmasak arra, hogy ellássák fogyasztási cikkekkel, élelmiszerrel és ipari nyersanyagokkal az országot,

de „semmi sem pótolhatja a tengeri szállítást”.

„A közúti szállítás drágább, a Kaszpi-tengeri áruforgalmat pedig a kikötői és flottakapacitás korlátozza – nyilatkozta a Szabad Európa és a Szabadság Rádió közös portáljának. – Magasabb behozatali költségekkel és a kereskedelmi áruk esetében magasabb inflációval kell számolni, de olyan gazdasági összeomlással nem, amilyennel egyesek riogatnak” – vélekedett.

Iránnak hétezer kilométer hosszú szárazföldi határa van / Fotó: Alaa Al Sukhni / Reuters

A teherautók üzemanyag-ellátása nem gond, ráadásul abban is segíthet, hogy Iránnak később kelljen leállítani a kitermelést, mert megteltek az olajtárolói.

Irán képes ellátni a lakosságot alapvető cikkekkel

Iráni illetékesek is váltig állítják, hogy az amerikai tengeri blokád ellenére nem okoz gondot Teherán számára a lakossá ellátása alapvető cikkekkel és élelmiszerrel. „Az ország méretéből adódóan lehetséges az import különböző országokból” – mondta például két hete Golamreza Nuri mezőgazdasági miniszter.

Egyetért vele Rosemary Kelanic, a washingtoni székhelyű Middle East Program at Defense Priorities kutatóintézet igazgatója, aki szerint Irán földrajzi elhelyezkedése csökkenti a blokád hatását. Az országnak ugyanis majdnem hatezer kilométer hosszú szárazföldi határa van hét országgal és 700 kilométeres Kaszpi-tengeri partszakasza, amelyen keresztül kapcsolatot tart Oroszországgal és Közép-Ázsiával.

Az ország földrajzi helyzete megkönnyíti, hogy túlélje az amerikai blokádot / Fotó: Imagine China / Reuters

Szerinte elképzelhető, hogy bizonyos megszokott árucikkeket mással kell helyettesíteni, „de erre egy háborús gazdaságnak rengeteg módja van”.  

Az irániaknak végtelenül sok lehetőségük van arra, hogy MacGyver módjára kijátsszák Trump blokádját

– állítja.

Pakisztán megnyitotta a kikötőit az iráni import előtt

A szomszédok is segítenek. Az Egyesült Államok és Irán között közvetítő Pakisztán az iszlámábádi kereskedelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint április 25-én megnyitotta a kikötőit harmadik országok Iránba tartó szállítmányai előtt, és kijelölt hat szárazföldi útvonalat a számukra a határig.

Az amerikai blokád kezdete óta mintegy háromezer Iránnak szánt konténert rakodtak ki pakisztáni kikötőkben.

Folyamatos a forgalom az iráni–török határon is, bár nincsenek hivatalos adatok arról, hogy a Nyugat-Ázsiát Európával összekötő tranzitfolyosón keresztül nőtt-e az utóbbi időben az iráni import.

Folyamatosan érkezik az élelmiszer a Kaszpi-tengeri iráni kikötőkbe / Fotó: Zuma Press Wire via Reuters

Az viszont biztos, hogy Teherán egyik legfontosabb szövetségese és kereskedelmi partnere, Oroszország felújította a tengeri szállítást az iráni kikötőkbe.

Sajtójelentések szerint a Kaszpi-tengeren keresztül csempésznek szankcionált olajat és fegyvereket, és Moszkva a Bandar Anzali kikötőjét ért izraeli légicsapás ellenére ismét szállít élelmiszert, többek között gabonát Iránba.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató szerint április közepe óta tucatnyi hajó érkezett 

  • Oroszországból, 
  • Kazahsztánból 
  • és Türkmenisztánból 

gabonával, kukoricával és napraforgóolajjal.

A kínai áruk vasúton érkeznek

A Bloomberg tudósítása szerint jelentősen megnőtt a vasúti forgalom is Irán és Kína között: Hszianból Teheránba a korábbi heti egy helyett három-négy naponta érkezik teherszerelvény.

A kínai árucikkek vasúton érkeznek / Fotó: Imagine China / Reuters

A forgalom egyelőre egyirányú, a hírügynökség forrásai szerint Kínából ipari és fogyasztási javakat, köztük autóalkatrészeket, generátorokat és elektronikai cikkeket visznek a konténerek Iránba.

„Korábban ezek a vonatok hetekig egyáltalán nem közlekedtek; most májusig minden kapacitást lefoglaltak” – mondta Altan Dursun, a törökországi székhelyű Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics, a Kínával folytatott kereskedelemre szakosodott vasúti árufuvarozási ügynökség ügyvezető igazgatója.

Dursun szerint júniusban tovább tervezik bővíteni a kapacitást, de 

a vasút nem helyettesíti a tengeri szállítást, mivel egy ilyen szerelvény csak mintegy 50 konténert képes célba juttatni, míg egy hajó több ezret.

Irán a szokásos tengeri kereskedelmének 40 százalékát át tudja irányítani szárazföldi útvonalakra – mondta a múlt héten Kambiz Etemadi, a nemzeti hajózási szövetség konténerbizottságának vezetője a félhivatalos Fars hírügynökség jelentése szerint. Ez ugyan nem sok, de elég.


 

