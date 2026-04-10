Erős adut adott az iráni háború Hszi Csin-ping kezébe, Kína segítsége nélkül nem lehet feltölteni a kimerült amerikai katonai készleteket

Az Irán ellen folytatott háború alaposan kimerítette az amerikai katonai készleteket, és tönkretette az Egyesült Államok régióbeli rakétavédelmi rendszerének egy kulcsfontosságú részét, a radarállomásokat. Bár pontos adatokat nem tudni, az újjáépítéshez sok mindenre szükség lesz – többek között Kína együttműködésére.

Az Egyesült Államoknak szüksége lesz Kína segítségére, a kritikus ásványanyagok exportja fontos téma lesz a két elnök csúcstalálkozóján / Fotó: AFP

A háború alig több mint egy hónapja alatt Irán több, a régióban elszórtan működő amerikai radarállomást is célba vett; ezek olyan csúcstechnológiájú védelmi rendszerek, amelyeket a közeledő rakéták és drónok észlelésére és lelövésére használnak. Katonai szakértők szerint sok közülük megsérült, ha nem is semmisült meg teljesen.

Az elfogórakéták egyik kulcsfontosságú alkotóeleme a gallium, egy kritikus fontosságú ásványi anyag, amelyet más csúcstechnológiás termékekben, például félvezetőkben is használnak – és

Kína szinte teljes monopóliummal rendelkezik a gallium feldolgozása terén,

és már bizonyította, hogy hajlandó korlátozni a hozzáférést, Peking többször is megtiltotta az exportját.

Erősíti Kína pozícióját a háború

„Általánosságban véve sebezhetőbbé tesz ez minket? Igen, szerintem igen. Kétség sem fér hozzá” – mondta a Politicónak Mihail Zeldovics, egy kritikus fontosságú ásványokra specializálódott befektető.

Az elfogórakéta-készlet újjáépítése évekig fog tartani, és az Egyesült Államok megnövekedett galliumigénye csak megerősíti Peking pozícióját a Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök között az iráni háború miatt május közepére halasztott csúcstalálkozón.

Radarok nélkül nem lehet kivédeni a rakétatámadásokat / Fotó: Anadolu via AFP

Vészesen leapadtak az amerikai készletek

A kritikus fontosságú ásványanyagok és ritkaföldfémek feletti monopólium Peking egyik legerősebb fegyvere volt már a vámháborúban is, amelyet sosem félt használni, és nincs kizárva, hogy most is kijátssza majd ezt az adut. Annál is inkább, mert a Reuters február végi, két nappal az iráni háború kezdete előtt kiadott tudósítása szerint az Egyesült Államok már akkor is csak hetekre, legföljebb hónapokra elegendő készlettel rendelkezett bizonyos ritkaföldfémekből.