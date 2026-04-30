Deviza
EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53% BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Egyesült Államok
Horvátország
LNG

Ezek lesznek Európa erős országai, megnevezte őket Trump energiaminisztere: „Párizsba, Londonba nem megyek"

Fontos üzenetet fogalmazott meg Dubrovnikban Donald Trump minisztere. Európa erős országai szerinte nem ott lesznek a jövőben, ahol gondolnánk.
Pető Sándor
2026.04.30, 09:14
Frissítve: 2026.04.30, 09:14

Az amerikai energiaminiszter nyilván "hazabeszél", ha Európa gazdasági kilátásairól tesz erős megállapításokat. Chris Wright szerdai dubrovniki megjegyzései azonban már csak abból a szempontból is megfontolandóak, kikkel gondolja kívánatosnak üzleteket kötni Washington, és még inkább, ha szó szerint vesszük, amit mond. Nyilatkozata Magyarországra is utal egyébként, a házigazda horvátokat pedig – akikkel több energiavonatkozású ügyben is feszültségbe keveredett Budapest –,  kifejezetten meg is dicsérte.  

 

Fotó: AFP

Az önmagát energiamegszállottnak nevező Wright a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) csúcs- és üzleti találkozóján vett részt a horvát városban. A miniszter kijelentette: a 3SI térsége a jövőben Európa gazdaságilag legerősebb része lesz – írta a horvát index.hr.

A nyugat-európai fővárosok rendre kimaradnak

Sajtótájékoztatóján a miniszter azt fejtegette: miközben ez már a harmadik látogatása egy 3SI tagországban, mióta tavaly februárban elfoglalta hivatalát, sokan kérdezik tőle,  miért nem látogat olyan fővárosokba, mint London, Párizs vagy Róma.

Ezek nagyszerű országok, de az energia dinamikája a Három Tenger térségében van

hangsúlyozta Wright. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert az amerikai exportenergia legnagyobb vásárlói nem ezek az országok. 

Mely országok tartoznak a kezdeményezéshez? Nem is mind EU-tag. Délen és keleten, az Adriai- és a Fekete-tengernél  a horvátok mellett Szlovénia, Bulgára és Románia, és néhány éve Görögország, a Balti-tengernél Észtország, Lettország és Litvánia mellett Lengyelország, és csatlakozott négy tenger nélküli egykori Monarchia-terület is:

  • Ausztria,
  • Csehország, 
  • Magyarország 
  • és Szlovákia is.

Remélem, ez a 13 ország megváltoztatja Európa irányát

– mondta a Trump-adminisztráció lassan megszokottá váló Európa-szkepticizmusával a miniszter, aki a lapjelentés szerint hozzátette: a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger közötti térség a jövőben Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő gazdaságainak ad majd otthont.

Az amerikai beszólt Nyugat-Európának, és kimondta: nem ott lesznek Európa erős országai

„Nagyon optimista vagyok ezen országok gazdasági jövőjét illetően” – folytatta, kiegészítve azzal: 13 olyan országról van szó, amelyek nyitottak az energetika és a szabályozás átalakítására annak érdekében, hogy befektetéseket vonzzanak.

Reméljük, hogy ők adják majd meg az alaphangot, és megváltoztatják azt az irányt, amerre egész Európa halad

– szólt be Brüsszelnek Wright, aki gyakran bírálja az „öreg Európát”, amely szerinte „klímariogatással” és energiaszabályozásokkal saját gazdaságát gyengítette.

Állítása szerint ezek a politikák kulcsfontosságú európai iparágakat helyeztek át fejlődő országokba, amelyek „helyzetüknél fogva sokkal kevésbé törődnek a környezettel”, mint a fejlett államok. 

Ugyanakkor Wright dicsérte Horvátországot mint „mozgásban lévő társadalmat”, amely „energia-barát”, az  LNG-importjának 70 százaléka amerikai, és általában erős partnere az Egyesült Államoknak.

Konkrét ügyben is figyelmeztette Brüsszelt
 

„Horvátország emellett energiacsomópont is, amely segíti a tágabb régió energiaellátásának biztosítását” – folytatta Wright, hangsúlyozva, hogy Amerika érdeke erős, „energiazsarolástól” független szövetségesek megléte.

„Amerika számára a legjobb az erős, szabadságszerető szövetségesek. Ez egy mindenki számára előnyös helyzet” – mondta.

A Déli Gázösszeköttetés projekt kapcsán – amely Bosznia-Hercegovinát köti majd össze a krki LNG-terminállal – Wright elmondta: büszke Bosznia-Hercegovina és Horvátország kormányainak döntéseire, és reméli, hogy a projekt a lehető leghamarabb megvalósul.

Nem kívánt nyilatkozni az amerikai magáncégről, az AAFS-ről, amely a vezetéket a boszniai területen építi majd, és állítólag Donald Trump amerikai elnökhöz közeli körökhöz köthető. Hozzátette: „meglepődne”, ha az Európai Unió – amely korábban fenntartásokat fogalmazott meg a projekt megvalósításának módjával kapcsolatban – végül „nem támogatná” a vezetéket.

Mol-Ina-ügy: már csaknem 290 millió dollárral tartozik Horvátország a magyar olajvállalatnak – Zágráb hirtelen nagyon barátságos lett, mindent újrakezdenének
Horvátországnak minden költséggel együtt már 286 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a régóta húzódó INA-vita miatt. A Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza, de a horvátok most nyitnának, és egy új kezdetben bíznak a kapcsolatokat tekintve.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
395 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
