Itt a keserves kijózanodás, őrült száguldásba kezdtek az olajárak, ezt mindenki megérzi majd a saját zsebén

Szédítő tempóban emelkedtek az olajárak csütörtökön, miután egy jelentés szerint az Egyesült Államok fontolgatja, hogy ismét katonai lépéseket tesz Irán ellen, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a perzsa államot. A hír fokozta az aggodalmakat, újabb ellátási zavarok keletkezhetnek, a már amúgy is visszafogott közel-keleti export további kiesése miatt.

Kijózanodott a piac, őrült száguldásba kezdtek az olajárak / Fotó: Pavel Mikheyev

A júniusi Brent nyersolaj határidős ára 5,27 dollárral, azaz 4,5 százalékkal 123,30 dollárra emelkedett hordónként magyar idő szerint hajnalban,

miután az előző kereskedési napon 6,1 százalékkal nőtt.

A júniusi kontraktus – amely kilencedik napja emelkedik – csütörtökön jár le, míg az aktívabban kereskedett júliusi határidő 113,10 dolláron állt, 2,66 dolláros,

azaz 2,4 százalékos növekedéssel, az előző napi 5,8 százalékos emelkedés után.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) júniusi határidős jegyzése 2,42 dollárral, azaz 2,3 százalékkal 109,30 dollárra emelkedett hordónként, miután

az előző napon 7 százalékkal nőtt, és kilencből nyolc kereskedési napon erősödött.

Mindkét referenciaár a negyedik egymást követő havi emelkedés felé tart.

Washington újabb katonai csapássorozatot tervez Irán ellen

Az Axios szerdán késő este arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tájékoztatást kap egy Irán elleni katonai csapássorozat terveiről, abban a reményben, hogy ezzel visszatérésre késztetik Teheránt a nukleáris programjáról szóló tárgyalásokhoz.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdett légi csapásokat Irán ellen, amely

válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat – ez kulcsfontosságú szűk keresztmetszet a közel-keleti energiaszállításban.

A harcok szüneteltetését eredményező tűzszünet ellenére az Egyesült Államok blokád alá vette az iráni kikötőket.

A konfliktus rendezésére irányuló tárgyalások holtpontra jutottak.

Az Egyesült Államok ragaszkodik az iráni nukleáris fegyverprogram kérdésének napirendre vételéhez, míg Irán ellenőrzést követel a szoros felett, valamint kártérítést a háborús károkért.

Az olajpiac a túlzott optimizmusból átlépett abba a valóságba, amelyet a Perzsa-öbölben tapasztalható kínálati zavarok jellemeznek

– idézi a Reuters az ING elemzését.