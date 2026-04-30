Nem tetszik az OMV-nek az állami beavatkozás, de így is szépen muzsikál – jelentősen emelt energiaár-előrejelzésén az osztrák olajvállalat

Az OMV csütörtökön megemelte 2026-os energiaár-előrejelzéseit. Az osztrák vállalat közölte, hogy a magasabb árak várhatóan ellensúlyozzák majd az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt bekövetkező alacsonyabb termelést – jelentette a Reuters a cég első negyedéves pénzügyi jelentésére hivatkozva.

Az olaj- és gázipari vállalat a Brent átlagárára vonatkozó 2026-os becslését a korábbi hordónkénti 65 dollárról 85–95 dollár közé emelte, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a Hormuzi-szorost június végéig nyitják újra.

Az iráni háborúban a Hormuzi-szoros hajóforgalma szinte teljesen leállt, ami megzavarta az ellátási láncokat és a piac pánikba esett. A Brent típusú olaj ára az elmúlt hetekben 110 dollár fölé emelkedett, és csütörtökön elérte négyéves csúcsát.

„Miközben a finomítói marzsok továbbra is magas szinten maradnak, a szigorúbb szabályozás és a kormányzati beavatkozások – például az üzemanyagár-plafonok és az adóváltozások az OMV működési országaiban – negatívan hathatnak az üzletág eredményeire” – közölte a vállalat.

Az üzemanyagok árába Magyarországon is történt beavatkozás: március 10-től a kormány védett árat alkalmaz mind a benzin, mind a gázolaj árára. Brüsszel szerdán kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen, többek között emiatt is.

Az OMV-t Ausztriában is negatívan érinti az energiaár-robbanás: az osztrák állam új szabálya előírja, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből származó többlet-áfabevételt alacsonyabb üzemanyagadón keresztül vissza kell juttatni a fogyasztóknak, így korlátozva a kiskereskedők árrését.

Mint lapunk rávilágított, az egyik legnagyobb kereskedő szerint egymilliárd hordó olaj garantáltan eltűnt a piacról, ami felhajtja az árat. A Vitol olajkereskedő vezérigazgatója, Russel Hardy a hétvégén arról beszélt, hogy az olajpiac már most garantáltan egymilliárd hordós kiesett kínálattal néz szembe, részben a Hormuzi-szoroson keresztülhaladó forgalom helyreállításának időigénye miatt.

Korábban a Nemzetközi Energiaügynökség is minden idők legnagyobb kínálati sokkjának nevezte a Hormuzi-szoros lezárását. A békeidőben a globális olajkínálat mintegy ötödét bonyolító átjárón szinte egyáltalán nem jutnak át hajók, szemben az iráni háború előtti időszakot jellemző napi 135 hajós átlaggal. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) kedden úgy fogalmazott, hogy „a Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt”, az iráni háború kitörése óta 95,3 százalékkal csökkent.

Az osztrák cég közölte azt is, arra számít, hogy az idei évben a gázár 35–40 euró lesz megawattóránként, szemben a februári, 30 euró/megawattóra alatti előrejelzéssel.

Az OMV az energiaár-robbanás ellenére is felülteljesítette a várakozásokat

A társaság 1,03 milliárd eurós üzemi eredményről számolt be az első negyedévre, ami némileg meghaladta az elemzők egymilliárd eurós várakozását a vállalat által készített felmérés szerint. Az eredményt a vártnál erősebb energiaszektorbeli teljesítmény támogatta.