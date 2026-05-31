Enzo Ferrari forog a sírjában - az olaszok teljesen ki vannak akadva nemzeti büszkeségük forog kockán

A Ferrari első teljesen elektromos járműve heves vitát váltott ki Olaszországban a luxusautó-gyártó jövőjéről, és felerősítette a John Elkann, az Agnelli-család dinasztiájának örököse és a Ferrari ügyvezető elnöke körüli vitákat.

A Ferrari Luce mélyen megosztotta az olaszokat / Fotó: AFP

A Luce futurisztikus formaterve, szokatlan arányai és a Ferrari belső égésű motorokra épülő örökségétől való szimbolikus elszakadása felháborodást váltott ki rajongók, egykori vezetők és politikusok körében szerte Olaszországban.

Enzo Ferrari forog a sírjában

Matteo Salvini közlekedési miniszter szerint a Ferrari alapítója, Enzo Ferrari „forog a sírjában”. A Luce-t érő napi kritikák egybeesnek azokkal a kérdésekkel, amelyek Elkann olasz érdekeltségek feletti irányítását firtatják, mind az Agnelli-család holdingtársasága, az Exor vezetőjeként, mind a Ferrari elnökeként.

Az 550 ezer eurós Luce-t a korábbi Apple-fődizájner Jony Ive és Marc Newson közreműködésével tervezték. Az elektromosautó-projekt körülbelül öt évvel ezelőtt indult, és Elkann régi személyes kapcsolatából nőtt ki Ive-val és Newsonnal.

Elkann a Luce bemutatóján nyilvánosan úgy jellemezte az együttműködést, mint a Ferrari első elektromos autójának újragondolására tett szélesebb körű erőfeszítés részét, és kijelentette: a vállalat „tudatos döntést hozott, hogy vezető szerepet vállaljon abban, ami ezután következik”.

Az Agnelli-örökség

Az Agnelli család régóta ellenőrzi Olaszország számos legfontosabb ipari eszközét az Exoron keresztül. Évtizedeken át szinte királyi státuszt élveztek Olaszországban, mivel a Fiat – az ország legnagyobb háború utáni magánszektorbeli munkáltatója – tulajdonosaként az olasz gazdasági és közélet középpontjában álltak. Ám Elkann, az iparmágnás Gianni Agnelli unokája, eladások és összeolvadások sorozatával alakította át a csoportot.

Kritikusai szerint ezzel eltávolította a birodalmat hazájától.

A Mediasetnek adott interjújában Carlo Calenda, Olaszország korábbi ipari minisztere és egykori Ferrari-vezető a Luce elektromos modellt „esztétikai és technológiai sértésnek” nevezte. Azzal is megvádolta Elkannt, hogy el akarja pusztítani a Ferrarit és más, korábban az Agnelli-birodalomhoz tartozó vállalatokat.