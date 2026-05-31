Autópályadíjak 2026: idén is rémálom lesz az Adriára lejutni, de már látszik a fény az alagút végén – régiós körkép

Hétfőn, azaz június elsejével hivatalosan is megkezdődik nyári előszezon, amikor több százezer magyar tervez nekivágni valamelyik környező országnak, hogy eltöltse a nyári szabadidejét. Évről évre nekik próbálunk segíteni azzal, hogy összegyűjtjük a legfontosabb változásokat, amelyekkel szembesülhetnek a sokszor 10-12 órás utazásokon. Ezek az autópályadíjak 2026-ban.

A magyarok körében továbbra is a legnépszerűbb úti cél Horvátország. Tavaly is csaknem 800 ezer magyar nyaralt az Adriai-tenger partján. Várhatóan ez idén sem lesz másképp, sőt, az elmúlt hónapokban látott forinterősödés alapján nem zárható ki, hogy 2026-ban rekordot dönt a Horvátországban nyaraló magyarok száma. A hazai deviza erősödése egyértelműen erősíti a külföldi turizmust, ugyanis jóval olcsóbbá válhat a nyaralás.

Ugyanakkor nincs jó hírünk azoknak, akik autóval tervezik megtennie a 800-1000 kilométeres távolságot. A déli szomszédunknál csúszásban van a kapus rendszer felszámolása, ezért a horvát autópályákon idén is dugókra lehet számítani.

Eredetileg 2026-ra kellett volna elkészülnie a magyarhoz hasonló matricás szisztémának, ám most úgy tűnik, hogy leghamarabb 2027 márciusban kerülhet erre sor. Az új rendszerben a rendszám és a megtett távolság alapján kell a sofőröknek fizetniük az autópályadíjakat. Ez azonban tehát a jövő zenéje, lényegesebb, hogy idén nem volt díjemelés, és talán a nyáron sem lesz. A horvátok az elmúlt években épp a főszezonban emeltek többször is díjaikon. A fontosabb szakaszokon a következő árakkal találkozhatnak a személyautóval közlekedők:

Gorican–Zágráb szakasz: 6,4 euró

Zágráb–Rijeka szakasz: 10,1 euró

Rijeka–Rovinj szakasz: 8,5 euró

Zágráb–Krk sziget: 8,9 euró

Zágráb–Zadar észak: 17,6 euró

Zágráb–Makarska szakasz: 29,7 euró

aki pedig egészen a magyar határtól Zágrábon keresztül Plocéig, Dubrovnik felé megy az A1-es autópályán, annak 40,1 euróba kerül az autópályadíj. Tehát oda-vissza 80 euró lehet a teljes összeg.

Ami a horvát autópálya-beruházásokat illeti, tavaly év végén nyílt meg A5-ös szakasz a magyar határig, így azóta az M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik a horvát hálózathoz. Továbbra is napirenden van az A1-es autópálya meghosszabbítása Dubrovnik irányába, de egyelőre a pályáztatás és az előkészítés zajlik. Az egyik építkezés tenderét 2026 májusában vissza is vonták, mert a beérkezett ajánlatok túl drágák voltak. Ennek az autópályának az építése, amelyet Horvátország legdrágább autópályájának tartanak, két szakaszban valósul meg. Az első szakasz az Osojniktól Dubrovnikig tartó szakasz megépítését foglalja magában, majd a Metkovictól a Peljesac-hídig tartó szakaszt. A legoptimistább előrejelzések szerint az első szakasz 2029-re fejeződhet be.