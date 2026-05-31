A SoftBank 75 milliárd eurót ígér Európa legnagyobb MI-létesítményének megépítésére Franciaországban
A SoftBank hatalmas tétet tesz a mesterségesintelligencia- (MI) forradalomra: a vállalat már több mint 60 milliárd dolláros befektetést vállalt a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI a finanszírozására.
A SoftBank vállalta, hogy akár 75 milliárd eurót fektet be egy kiterjedt, mesterséges intelligenciát kiszolgáló számítási központokból álló hálózat kiépítésébe Franciaországban. A beruházás Európa legnagyobb adatközpontprojektjévé válhat, miközben a kontinens igyekszik felzárkózni az Egyesült Államokhoz és Kínához az MI-infrastruktúra terén – írja a Financial Times.
A kötelezettségvállalás Masayoshi Son vállalatcsoportjának legnagyobb MI-befektetése az Egyesült Államokon kívül, és jelentős politikai siker Emmanuel Macron francia elnök számára. A megállapodás gyorsan megszületett azt követően, hogy Macron és Son április elején Tokióban közösen vacsoráztak. A találkozón a francia elnök Franciaország előnyeit hangsúlyozta: a bőséges atomenergia-termelést és az MI-létesítmények gyorsított engedélyezési eljárásait.
A bejelentés ugyan grandiózusnak tűni, viszont nem változtat azon, hogy Európa jócskán lemarad az Egyesült Államok, Kína és a Közel-Kelet mögött a hatalmas adatközpontok építésében, amelyekre a technológiai vezetők szerint szükség lesz az MI-számítási kapacitás iránti robbanásszerű kereslet kielégítéséhez. A beruházások jellemzően olyan régiókba áramlanak, ahol alacsonyabbak az energiaárak, gyorsabb a hálózati csatlakozás és enyhébb a szabályozás.
A SoftBank első ütemben
- 45 milliárd eurós beruházást vezetne be egy 3,1 gigawattos kapacitású infrastruktúra kiépítésére Franciaország északi, Hauts-de-France régiójában 2031-ig,
- további 2 gigawatt későbbi bővítési tervvel.
- A dunkerque-i fő létesítményben a SoftBank a Schneider Electrickel működne együtt, hogy MI-infrastruktúrára és robotikai gyártásra specializálódott központot hozzon létre.
- A helyszín stratégiailag kedvező London, Brüsszel és Amszterdam kiszolgálására.
- Ha a teljes, 5 gigawattos komplexum megvalósul – ami nagyjából öt atomerőmű teljesítményének, illetve New York város csúcsidei villamosenergia-igényének felel meg –, a SoftBank teljes befektetése elérheti a 75 milliárd eurót (87 milliárd dollárt).
A SoftBank MI-stratégiája
A francia projekt a SoftBank egyre növekvő MI-infrastruktúra-portfóliójába illeszkedik. A vállalat márciusban jelentett be egy 10 gigawattos ohiói adatközpontprojektet, amelyet a Trump-kormányzat tisztviselői ismertettek.
A SoftBank jelenleg minden erőforrását arra összpontosítja, hogy az MI-forradalom központi szereplőjévé váljon.
- A csoport több mint 60 milliárd dollár kötlezettséget vállalt az OpenAI finanszírozására,
- amerikai tőzsdei bevezetéseket tervez robotikai és energetikai vállalkozásai számára,
- valamint félvezető-kapacitásait is bővíti legértékesebb érdekeltsége, az Egyesült Királyságban működő Arm csiptervező köré építve.
Son adatközpontokkal kapcsolatos ambíciói részben felváltották az eredeti 500 milliárd dolláros Stargate vegyesvállalat tervét, amelyet arra szántak, hogy hatalmas számítási kapacitást biztosítson kizárólag az OpenAI számára.
Iparági becslések szerint minden egyes gigawattnyi MI-infrastruktúra teljes költsége körülbelül 50 milliárd dollár, beleértve a földterületet, az építést, az energiaellátást és az informatikai berendezéseket.
Emiatt a SoftBank terve tetemes további finanszírozást igényel majd jelenleg még meg nem nevezett partnerektől.
A szokásos finanszírozási struktúrák szerint a SoftBank viszonylag kis saját tőkével szállna be, míg a tőke túlnyomó része projektfinanszírozási hitelekből érkezne. A francia és amerikai projektek mellett a SoftBank tagja annak a konzorciumnak is, amely az Abu-Dzabiban tervezett 5 gigawattos MI-infrastruktúra megépítésén dolgozik a G42, az OpenAI, az Oracle, az Nvidia és a Cisco részvételével.