A Hormuzi-szoros nincs már zárva? Egyre több hajó csúszik át – amerikai segédlettel

Nem kísérik hadihajók a tankereket. Őrületes üzletre számítanak a hajózási cégek, ha végleg megnyílik a Hormuzi-szoros.
M. Cs.
2026.05.31, 09:16

Egyre jobban bíznak a hajótulajdonosok abban, hogy élénkebbé válik a Hormuzi-szoros forgalma, miután a héten több hajónak is sikerült elhagynia a Perzsa-öblöt az amerikaiaktól kapott információk segítségével.

A Hormuzi-szoros végleges megnyitása az amerikai-iráni megállapodástól függ / Fotó: AFP

A Bloomberg két, neve elhallgatását kérő tulajdonostól úgy értesült, hogy kapcsolatban állnak az amerikai erőkkel, amelyek tanácsokat adnak nekik arról, hogyan lehet a legjobban navigálni a kulcsfontosságú útvonalon.

A Central Command szóvivője megerősítette, hogy valóban változatlanul 

adnak tanácsokat a régióban lévő kereskedelmi hajóknak, de nem kísérik azokat.

A Hormuzi-szoros lezárása globális energiasokkot okozott, és több száz hajó rekedt az öbölben. A későbbi hasonló válságok elkerülése érdekében a térségbeli államok új olaj- és gázfolyosók építését mérlegelik.

A Hormuzi-szoros még mindig veszélyes

Bár az amerikai hadihajók nem kísérték a tankereket, az egyik forrás elmondta, hogy hirtelen helikopterek jelentek meg, amikor iráni motorcsónakok közelítették meg a szállítóhajókat. Az iráni csónakok erre visszafordultak, így a hajók folytathatták az útjukat.

Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója pénteken a Bloomberg TV-ben elmondta, hogy több áthaladó hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosban. Donald Trump elnök egyelőre még nem döntött az Iránnak kötendő megállapodás sorsáról, bár ezt péntekre ígérte.

Tanker Ocean Lily at anchor off the shore of Muscat
Néhány cég először juttatott ki hajót a konfliktus kezdete óta / Fotó: Stelios Misinas / REUTERS

A héten átkelt hajók olyan vállalatokhoz tartoznak, amelyek a háború kitörése óta nem tudták kimenteni azokat a Perzsa-öbölből. 

Az ellenirányú forgalom is megindult, néhány hajó az Ománi-öbölből jutott át a szoroson.

Több hajó átjuthatott, mint ahányról tudunk

Ha sikerül fenntartani a növekvő forgalmat, akkor több hajózási cég meri majd vállalni a kockázatot, így egyre több juthat ki a térségből a kulcsfontosságú alapanyagokból 

  • az olajtól és a cseppfolyósított földgáztól (LNG) 
  • a műtrágyán keresztül 
  • a fogyasztási javakig.

Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a hatvan dolláros olajárnak talán örökre búcsút mondhatunk a beépített geopolitikai kockázati prémiumok miatt.

Eddig nagyrészt csak kétoldalú kormányzati megállapodás alapján jutottak át hajók, valamint kisebb cégek tulajdonában lévők, amelyek hajlamosabbak vállalni a kockázatot. Az Öböl-menti államok hajói közül is átkelt néhány, valamint az utóbbi időben olyanok, amelyek kikapcsolták a nyomkövetőjüket – ennek a módszernek a használata egyébként azt is jelenti, hogy 

a valóságban akár sokkal több tanker is kimenekülhetett, mint amennyiről tudunk.

A hajókövetési adatok egyébként azt mutatják, hogy a Perzsa-öbölben rekedt 800 hajónak legalább a negyede elindult a korábbi helyéről, hogy átkeljen a szoroson.

Őrületes üzletre számítanak a hajózási cégek

A Fehér Ház ellentmondásos üzeneteket küld az esetleges megállapodással kapcsolatban Iránnal, de a hajótulajdonosok abban bíznak, hogy az megnyitja majd a szorost, de várják a részleteket.

Vessels in the Strait of Hormuz, Musandam
Több száz hajó várja, hogy kijusson a Perzsa-öbölból / Fotó: Reuters

A megegyezés megkötéséig átjuthatnak ugyan kis számban hajók, de sok tulajdonos vonakodik majd vállalni a veszélyt. Patrick Pouyanne, a francia TotalEnergies vezérigazgatója például megerősítette, hogy a cég addig nem küld hajót a Perzsa-öbölbe, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy tartós a béke.

A hajózás tartós újraindítása egyébként rövid távon tovább növelheti az olajszállítók bevételeit,

amelyek így is generáció óta a legmagasabbak. „Őrületes időszakra számítunk” – mondta Geraszimosz Kalogiratosz, a Capital Tankers vezérigazgatója a héten tartott eredménybeszámolón. Hozzátette, hogy a tartályhajók költségei hosszú távon is magasak maradnak, mivel fel kell tölteni a kimerülőben lévő globális olajkészleteket.

A Hormuzi-szoros megnyitásának egyesek szerint paradox hatása is lehet: sokak várakozása ellenére nem további emelkedést, hanem akár egy fájdalmas korrekciót is kiválthat az amerikai – és így a globális részvénypiacon.  

