A Hormuzi-szoros nincs már zárva? Egyre több hajó csúszik át – amerikai segédlettel
Egyre jobban bíznak a hajótulajdonosok abban, hogy élénkebbé válik a Hormuzi-szoros forgalma, miután a héten több hajónak is sikerült elhagynia a Perzsa-öblöt az amerikaiaktól kapott információk segítségével.
A Bloomberg két, neve elhallgatását kérő tulajdonostól úgy értesült, hogy kapcsolatban állnak az amerikai erőkkel, amelyek tanácsokat adnak nekik arról, hogyan lehet a legjobban navigálni a kulcsfontosságú útvonalon.
A Central Command szóvivője megerősítette, hogy valóban változatlanul
adnak tanácsokat a régióban lévő kereskedelmi hajóknak, de nem kísérik azokat.
A Hormuzi-szoros lezárása globális energiasokkot okozott, és több száz hajó rekedt az öbölben. A későbbi hasonló válságok elkerülése érdekében a térségbeli államok új olaj- és gázfolyosók építését mérlegelik.
A Hormuzi-szoros még mindig veszélyes
Bár az amerikai hadihajók nem kísérték a tankereket, az egyik forrás elmondta, hogy hirtelen helikopterek jelentek meg, amikor iráni motorcsónakok közelítették meg a szállítóhajókat. Az iráni csónakok erre visszafordultak, így a hajók folytathatták az útjukat.
Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója pénteken a Bloomberg TV-ben elmondta, hogy több áthaladó hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosban. Donald Trump elnök egyelőre még nem döntött az Iránnak kötendő megállapodás sorsáról, bár ezt péntekre ígérte.
A héten átkelt hajók olyan vállalatokhoz tartoznak, amelyek a háború kitörése óta nem tudták kimenteni azokat a Perzsa-öbölből.
Az ellenirányú forgalom is megindult, néhány hajó az Ománi-öbölből jutott át a szoroson.
Több hajó átjuthatott, mint ahányról tudunk
Ha sikerül fenntartani a növekvő forgalmat, akkor több hajózási cég meri majd vállalni a kockázatot, így egyre több juthat ki a térségből a kulcsfontosságú alapanyagokból
- az olajtól és a cseppfolyósított földgáztól (LNG)
- a műtrágyán keresztül
- a fogyasztási javakig.
Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a hatvan dolláros olajárnak talán örökre búcsút mondhatunk a beépített geopolitikai kockázati prémiumok miatt.
Eddig nagyrészt csak kétoldalú kormányzati megállapodás alapján jutottak át hajók, valamint kisebb cégek tulajdonában lévők, amelyek hajlamosabbak vállalni a kockázatot. Az Öböl-menti államok hajói közül is átkelt néhány, valamint az utóbbi időben olyanok, amelyek kikapcsolták a nyomkövetőjüket – ennek a módszernek a használata egyébként azt is jelenti, hogy
a valóságban akár sokkal több tanker is kimenekülhetett, mint amennyiről tudunk.
A hajókövetési adatok egyébként azt mutatják, hogy a Perzsa-öbölben rekedt 800 hajónak legalább a negyede elindult a korábbi helyéről, hogy átkeljen a szoroson.
Őrületes üzletre számítanak a hajózási cégek
A Fehér Ház ellentmondásos üzeneteket küld az esetleges megállapodással kapcsolatban Iránnal, de a hajótulajdonosok abban bíznak, hogy az megnyitja majd a szorost, de várják a részleteket.
A megegyezés megkötéséig átjuthatnak ugyan kis számban hajók, de sok tulajdonos vonakodik majd vállalni a veszélyt. Patrick Pouyanne, a francia TotalEnergies vezérigazgatója például megerősítette, hogy a cég addig nem küld hajót a Perzsa-öbölbe, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy tartós a béke.
A hajózás tartós újraindítása egyébként rövid távon tovább növelheti az olajszállítók bevételeit,
amelyek így is generáció óta a legmagasabbak. „Őrületes időszakra számítunk” – mondta Geraszimosz Kalogiratosz, a Capital Tankers vezérigazgatója a héten tartott eredménybeszámolón. Hozzátette, hogy a tartályhajók költségei hosszú távon is magasak maradnak, mivel fel kell tölteni a kimerülőben lévő globális olajkészleteket.
A Hormuzi-szoros megnyitásának egyesek szerint paradox hatása is lehet: sokak várakozása ellenére nem további emelkedést, hanem akár egy fájdalmas korrekciót is kiválthat az amerikai – és így a globális részvénypiacon.