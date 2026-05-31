A Hormuzi-szoros nincs már zárva? Egyre több hajó csúszik át – amerikai segédlettel

Egyre jobban bíznak a hajótulajdonosok abban, hogy élénkebbé válik a Hormuzi-szoros forgalma, miután a héten több hajónak is sikerült elhagynia a Perzsa-öblöt az amerikaiaktól kapott információk segítségével.

A Hormuzi-szoros végleges megnyitása az amerikai-iráni megállapodástól függ / Fotó: AFP

A Bloomberg két, neve elhallgatását kérő tulajdonostól úgy értesült, hogy kapcsolatban állnak az amerikai erőkkel, amelyek tanácsokat adnak nekik arról, hogyan lehet a legjobban navigálni a kulcsfontosságú útvonalon.

A Central Command szóvivője megerősítette, hogy valóban változatlanul

adnak tanácsokat a régióban lévő kereskedelmi hajóknak, de nem kísérik azokat.

A Hormuzi-szoros lezárása globális energiasokkot okozott, és több száz hajó rekedt az öbölben. A későbbi hasonló válságok elkerülése érdekében a térségbeli államok új olaj- és gázfolyosók építését mérlegelik.

A Hormuzi-szoros még mindig veszélyes

Bár az amerikai hadihajók nem kísérték a tankereket, az egyik forrás elmondta, hogy hirtelen helikopterek jelentek meg, amikor iráni motorcsónakok közelítették meg a szállítóhajókat. Az iráni csónakok erre visszafordultak, így a hajók folytathatták az útjukat.

Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója pénteken a Bloomberg TV-ben elmondta, hogy több áthaladó hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosban. Donald Trump elnök egyelőre még nem döntött az Iránnak kötendő megállapodás sorsáról, bár ezt péntekre ígérte.

Néhány cég először juttatott ki hajót a konfliktus kezdete óta / Fotó: Stelios Misinas / REUTERS

A héten átkelt hajók olyan vállalatokhoz tartoznak, amelyek a háború kitörése óta nem tudták kimenteni azokat a Perzsa-öbölből.

Az ellenirányú forgalom is megindult, néhány hajó az Ománi-öbölből jutott át a szoroson.

Több hajó átjuthatott, mint ahányról tudunk

Ha sikerül fenntartani a növekvő forgalmat, akkor több hajózási cég meri majd vállalni a kockázatot, így egyre több juthat ki a térségből a kulcsfontosságú alapanyagokból

az olajtól és a cseppfolyósított földgáztól (LNG)

a műtrágyán keresztül

a fogyasztási javakig.

Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a hatvan dolláros olajárnak talán örökre búcsút mondhatunk a beépített geopolitikai kockázati prémiumok miatt.

Eddig nagyrészt csak kétoldalú kormányzati megállapodás alapján jutottak át hajók, valamint kisebb cégek tulajdonában lévők, amelyek hajlamosabbak vállalni a kockázatot. Az Öböl-menti államok hajói közül is átkelt néhány, valamint az utóbbi időben olyanok, amelyek kikapcsolták a nyomkövetőjüket – ennek a módszernek a használata egyébként azt is jelenti, hogy

a valóságban akár sokkal több tanker is kimenekülhetett, mint amennyiről tudunk.

A hajókövetési adatok egyébként azt mutatják, hogy a Perzsa-öbölben rekedt 800 hajónak legalább a negyede elindult a korábbi helyéről, hogy átkeljen a szoroson.